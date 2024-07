Retour sur la 18e édition du Défi-vélo 2024 de la Maison des greffés Lina-Cyr

163 000 $ pour soutenir les greffés de partout au Québec, un objectif atteint !

MONTRÉAL, le 14 juill. 2024 /CNW/ - Plus de 60 cyclistes se sont réunis les 12 et 13 juillet dernier pour pédaler en soutien aux personnes greffées lors de la 18e édition du Défi-vélo 2024. Grâce aux précieux donateurs, commanditaires et à la levée de fond des neuf équipes participantes, la Maison des greffés Lina Cyr est fière d'annoncer qu'un montant de 163 000 $ fut amassé, dépassant la somme des dons récoltés l'année dernière.

Ce montant servira à soutenir les activités et les opérations quotidiennes de l'organisme qui accueille les personnes en attente d'un don d'organes ou qui ont reçu une greffe dans un environnement humain, chaleureux et sécuritaire. « La somme amassée est précieuse, puisqu'elle nous permet de continuer à assurer des soins de qualité et un accueil chaleureux aux personnes greffées et à leurs proches, qui ont grandement besoin de réconfort pendant ce moment difficile. Au nom de notre organisme et des greffés, un énorme merci ! », souligne Micheline Cyr Asselin, directrice générale de la Maison des greffés Lina Cyr.

Cette 18e édition du Défi-vélo a débuté dans la ville de Beloeil, où le départ fut donné par Mme Micheline Cyr Asselin et Mme Nadine Viau, mairesse de Beloeil. Les cyclistes se réunissaient à Lévis pour célébrer leur arrivée.

Le Défi-vélo : pédaler 300 km pour la cause

Parmi les cyclistes participant au Défi-vélo, l'organisme pouvait compter sur deux anciens patients hébergés à la Maison des greffés qui sont aujourd'hui co-porte-paroles. L'un d'eux est Marc-André Parent, qui fut greffé du cœur à l'âge de seulement 28 ans étant donné un grave trouble cardiaque. Pour lui, cette première participation au Défi-vélo à tire de porte-parole fut un honneur : « Tout au long du parcours, les cyclistes s'encouragent les uns les autres. C'est ainsi dire que le réconfort que l'on retrouve à la Maison des greffés se transpose même au sein du Défi-vélo. Je suis fier de faire partie de cette communauté, qui m'a tant donnée et pour laquelle je peux redonner à mon tour ».

Co-porte-parole et co-fondateur de l'événement, Patrice Dionne fut le premier patient dans la province à recevoir une double transplantation du cœur et du foie. Même après cette 18e année de participation, il ressent toujours cette fierté de voir tous les cyclistes réunis : « Cet événement est synonyme de solidarité et de résilience, tout comme peut être représentée l'épreuve de la transplantation. Un grand merci à tous ceux et celles qui s'impliquent pour aider les personnes greffées. Votre soutien est inestimable. »

À travers leur engagement, Marc-André et Patrice souhaitent sensibiliser les gens aux dons d'organes et démontrer aux greffés qu'il est toujours possible d'atteindre de nouveaux buts dans la pratique d'activité physique, et ce, même après la greffe.

Depuis sa création, le Défi-vélo a permis d'amasser plus de 1,5 million de dollars afin d'assurer la viabilité de la mission de l'organisme. « La Maison des greffés souligne ses 30 ans d'existence cette année. C'est donc émouvant de constater qu'année après année, les bénévoles et les participants au Défi-vélo sont toujours au rendez-vous pour prendre part à cet événement annuel important, qui représente la source de financement principale de notre organisme », mentionne Mme Asselin.

L'organisation de cet événement est également possible grâce au soutien de nombreux donateurs et commanditaires, lesquels la Maison des greffés Lina Cyr tient à remercier pour leur grande générosité, et ce, année après année.

À propos de la Maison des greffés Lina Cyr

En 1994, Lina Cyr répond au besoin criant d'avoir une maison d'hébergement pour les patients venant de régions éloignées. Depuis, plus de 32 000 personnes, patients et accompagnateurs, provenant de toutes les régions du Québec et du Canada, dont le Nouveau-Brunswick, l'Ontario et la Nouvelle-Écosse, ont profité d'un hébergement à la Maison des greffés Lina Cyr. Aujourd'hui, sa fille, Micheline Cyr Asselin, poursuit la mission de l'organisme, qui accueille annuellement plus de 1 000 personnes en attente d'un don d'organes ou qui ont reçu une greffe dans un environnement humain, chaleureux et sécuritaire.

Pour en savoir plus : https://maisondesgreffes.com/.

SOURCE Maison des greffés Lina Cyr

