Retour du Sommet de Montréal sur l'innovation (SMI) pour une 9e édition sur une thématique brûlante d'actualité

Dans notre monde d'hyperconnectivité, est-ce que "Entre terre et techno, ça clique?"

MONTRÉAL, le 4 mai 2022 /CNW Telbec/ - Après une pause de deux ans due à la pandémie de COVID-19, le Sommet de Montréal sur l'innovation (SMI) revient en présentiel au Centre Phi, le 26 mai prochain, pour une 9e édition intitulée Entre terre et techno, ça clique? Organisé par le Quartier de l'innovation de Montréal (QiMtl), l'événement, propulsé par les Fonds de recherche du Québec et soutenu par la Ville de Montréal et le ministère provincial de l'Économie et de l'Innovation, se penchera sur les effets environnementaux de notre consommation technologique.

"Confiné.e.s à la maison au cours de la pandémie, nous avons fait fonctionner nos appareils technologiques à plein régime. Depuis, nos habitudes de consommation se sont modifiées, et certaines sont demeurées ; il est maintenant temps d'adresser les défis environnementaux associés à notre utilisation soutenue de ces technologies" indique Damien Silès, directeur général du QiMtl. "Nous convions donc toutes les entreprises de la province à prendre part à cette édition du SMI, car c'est tous ensemble que nous devons affronter cette problématique."

L'événement proposera un éventail de conférences animées par des chercheurs locaux et internationaux de renom, qui amèneront l'audience à prendre conscience du phénomène, à mieux en comprendre les effets et à débattre des pistes de solutions sur celui-ci. Les conférencier.ère.s invité.e.s incluent notamment le Dr. Bruno Colmant, membre de l'Académie royale Belge et Ph.D en économie, et Mehbs Remtulla, directeur principal de la technologie chez Oracle. La programmation complète peut être trouvée ici.

"Pour les Fonds de recherche du Québec que je préside, le SMI agit comme générateur de réflexion et de sensibilisation sur des thématiques importantes pour la société québécoise. Cette année encore, l'événement se penchera sur un sujet fondamental, soit l'héritage numérique que nous voulons laisser à nos enfants" explique Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec. "Le SMI est aussi un lieu privilégié pour mettre de l'avant l'expertise de nos chercheuses et chercheurs, qui participent activement à la recherche de solutions concrètes pour les défis que nous rencontrons. C'est pour cette raison que nous sommes partenaires de longue date du SMI et que nous invitons les gens à y participer en grand nombre! » conclut-il.

Pour vous inscrire à l'événement, rendez-vous sur ce lien.

À propos du Sommet de Montréal sur l'innovation

Le Sommet de Montréal sur l'innovation (SMI) vise à informer, sensibiliser et apporter des pistes de solutions à des thématiques importantes de l'actualité. Cette année, alors que la communication technologique atteint des sommets en cette ère pandémique, le SMI se penchera sur l'impact environnemental du numérique. Depuis 2012, le SMI réunit annuellement des centaines de personnes issues de l'industrie et des milieux gouvernementaux, universitaires et communautaires.

À propos du Quartier de l'innovation de Montréal

Le Quartier de l'innovation (Qi) est un territoire d'expérimentation de calibre international de 3,5 km² au cœur de Montréal. Il a pour mission de cultiver un écosystème d'innovation unique où la collaboration et l'expérimentation entre les milieux académique, entrepreneurial et citoyen favorisent des retombées positives pour la société. Son territoire est délimité par le boulevard René-Lévesque et le canal de Lachine, du nord au sud, et par la rue McGill et l'avenue Atwater, de l'est à l'ouest (incluant le silo no 5 et le bassin Wellington). Le Qi est soutenu par le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal, quatre universités (École de technologie supérieure (ÉTS), Université McGill, Université Concordia et Université du Québec à Montréal (UQAM)), et près d'une trentaine de partenaires privés.

À propos du Fonds de recherche du Québec

Relevant du ministre de l'Économie et de l'Innovation, les Fonds de recherche du Québec ont pour mission d'assurer le développement stratégique et cohérent de la recherche québécoise et de la soutenir financièrement, d'appuyer la formation des chercheuses et des chercheurs, d'établir les partenariats nécessaires à la réalisation de leur mission et de promouvoir et soutenir la mobilisation des connaissances.

