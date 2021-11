Retour de la couverture publique de la fécondation in vitro - Le printemps des familles

MONTRÉAL, le 10 nov. 2021 /CNW Telbec/ - L'Association infertilité Québec (ACIQ) se réjouit de du retour prochain de la couverture publique de la fécondation in vitro (FIV) avec l'entrée en vigueur de la Loi modifiant diverses dispositions en matière de procréation assistée. L'ACIQ salue également les modifications au crédit d'impôt pour le traitement de l'infertilité. Ces deux mesures conjuguées aideront de nombreuses personnes à fonder ou agrandir leur famille.

« La couverture publique de la FIV vient répondre aux préoccupations quotidiennes des patients infertiles qui souhaitent simplement connaître l'immense privilège d'être parent» a déclaré Mme Céline Braun, présidente de l'ACIQ. En effet, près d'un couple sur six est touché par l'infertilité au Canada et environ 40% de Québécoises et Québécois de 18 à 34 ans ont eu recours à des traitements de procréation assistée selon un sondage CROP réalisé en 2015 pour le compte de l'ACIQ.

« Le début de cette couverture publique marque une nouvelle ère pour toutes les personnes désirant fonder une famille au Québec grâce à un programme moderne, tenant compte des nouvelles réalités conjugales, basé sur les meilleures normes de pratique et, nous l'espérons, qui sera pérenne » a ajouté la présidente de l'ACIQ.

Les modifications au crédit d'impôt pour le traitement de l'infertilité viennent alléger les obstacles financiers pour les patients que ne sont plus admissibles à la couverture publique. « Nous espérons que ces changements rendront plus accessible cette mesure fiscale difficle d'accès en raison des nombreuses conditions mises en place lors de sa création » selon Mme Braun.

L'ACIQ aimerait remercier tous ceux et celles qui l'ont soutenu aux cours des dernières années et qui ont travaillé de concert pour ce changement, notamment le ministre Lionel Carmant pour sa grande sensibilité et son écoute. L'infertilité est encore mal comprise et plusieurs hésitent encore à en discuter avec leurs proches. « Espérons que la nouvelle d'aujourd'hui contribuera à briser les tabous et à concrétiser des projets familiaux mis en veilleuse depuis trop longtemps » a conclu Céline Braun.

À propos de l'Association infertilité Québec (ACIQ) : Fondée en 2005, et anciennement connue sous le nom d'Association des couples infertiles du Québec, l'Association infertilité Québec a pour mission de représenter et de promouvoir les intérêts des personnes touchées par l'infertilité afin que celles-ci puissent recevoir un service accessible et de qualité. L'ACIQ est également une ressource pour les individus qui traversent la dure réalité de l'infertilité et qui ont besoin d'aide, de soutien et d'information.

