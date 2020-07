Retour à la capacité maximale pour tout le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance

QUÉBEC, le 10 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer le retour à la capacité maximale d'accueil pour tout le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance.

À partir du lundi 13 juillet 2020, les établissements situés dans la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), dans la municipalité régionale de comté (MRC) de Joliette et dans la ville de L'Épiphanie pourront recevoir 100 % du nombre maximal d'enfants indiqué à leur permis. En ce qui concerne les personnes responsables d'un service de garde en milieu familial (RSG), le nombre régulier d'enfants pouvant être accueillis sera de nouveau en vigueur.

C'est donc au tour des services de garde situés en zones chaudes d'effectuer un retour à la normale en ce qui concerne le nombre d'enfants qu'ils peuvent accueillir. Rappelons que les établissements situés en zones froides ont retrouvé leur capacité maximale d'accueil depuis le 22 juin.

La Direction générale de la santé publique a autorisé cette dernière phase de réouverture en tenant compte de la situation épidémiologique.

Citation :

« Enfin! À partir du 13 juillet, tous les services de garde du Québec auront rouvert leurs portes à l'ensemble des tout-petits dont ils prennent soin. C'est une excellente nouvelle pour les parents vivant dans les régions les plus touchées par la pandémie de la COVID-19. La situation s'est stabilisée et la Direction générale de la santé publique juge que le retour au nombre habituel d'enfants est possible. J'invite bien sûr les parents, le personnel et les enfants à demeurer prudents et à suivre les règles d'hygiène établies. En terminant, je tiens à remercier l'ensemble du personnel des services de garde au Québec. Sans vous, nous n'aurions pu surmonter les défis des derniers mois. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

Faits saillants :

Les autorités de santé publique effectuent un suivi serré de chacune des étapes de déconfinement et elles apportent des ajustements, au besoin.

Les mesures d'hygiène et de salubrité dans les installations et les ajustements annoncés demeurent en place en vue d'assurer la santé et la sécurité des enfants, de leur famille autant que celles du personnel du service de garde.

Lien connexe :

Pour en savoir davantage sur le coronavirus, la population est invitée à consulter le site quebec.ca/coronavirus.

SOURCE Cabinet du ministre de la Famille

Renseignements: Source : Antoine de la Durantaye, Attaché de presse du ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 558-6039