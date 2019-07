Rétention des grands saumons dans certaines rivières du Québec dès le 1er août 2019

QUÉBEC, le 31 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs annonce que les pêcheurs pourront conserver un grand saumon, c'est-à-dire un individu mesurant 63 centimètres ou plus, dans les huit rivières ou parties de rivières suivantes à compter du 1er août 2019 :

Gaspésie (3 rivières) :

Rivière Dartmouth

Rivière Saint-Jean

Rivière York

Bas-Saint-Laurent (1 rivière) :

Rivière Matane

Côte-Nord (4 rivières) :

Rivière du Gros Mécatina

Rivière Napetipi

Rivière Saint-Paul

Rivière du Vieux Fort

Cette décision s'inscrit dans le cadre du Plan de gestion du saumon atlantique 2016-2026 qui détermine les modalités de pêche en fonction de l'état des populations. Ce plan mentionne que la rétention des grands saumons peut être permise sur les rivières qui ont atteint leur cible de gestion au cours des dernières années et dont les analyses des montaisons de la saison en cours indiquent que cette cible pourra encore être atteinte cette saison.

Par ailleurs, la récolte de grands saumons était déjà autorisée dans certaines autres rivières du Québec. Pour obtenir davantage d'information à ce sujet, les pêcheurs sont invités à consulter la réglementation en vigueur.

Rappel important pour les détenteurs d'un permis de pêche annuel

Le Ministère tient à rappeler l'obligation pour les pêcheurs de respecter la réglementation dans chacune des rivières malgré le nombre d'étiquettes associées au permis de pêche annuel. La réglementation peut notamment prévoir l'obligation de remettre à l'eau tous les grands saumons tout au long de la saison.

Le Ministère souligne également qu'il est obligatoire de remettre à l'eau les grands saumons pêchés en dehors des rivières à saumon et que des modalités particulières s'appliquent pour les zones 23 et 24.

Les citoyens sont invités à poursuivre leur collaboration en signalant tout acte de braconnage ou geste qui va à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel à SOS Braconnage au numéro sans frais 1 800 463-2191 ou à mffp.gouv.qc.ca/faune/sos-braconnage/index.jsp. Ce service est gratuit et confidentiel.

