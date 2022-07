Rétention de grands saumons dans certaines rivières du Québec dès le 1er août 2022

QUÉBEC, le 29 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs annonce que les adeptes de la pêche pourront conserver un grand saumon, c'est-à-dire un individu mesurant 63 centimètres ou plus, dans les 10 rivières ou parties de rivières suivantes à compter du 1er août 2022 :

Gaspésie (3 rivières) :

Rivière Dartmouth

Rivière Madeleine

Rivière Saint-Jean

Bas-Saint-Laurent (3 rivières) :

Rivière Matane

Rivière Mistigougèche

Rivière Mitis

Côte-Nord (4 rivières) :

Rivière du Gros Mécatina

Rivière Napetipi

Rivière Saint-Paul

Rivière du Vieux Fort

Comme il est prévu dans le Plan de gestion du saumon atlantique 2016, la rétention d'un certain nombre de grands saumons peut être permise uniquement dans les rivières qui ont atteint leur cible de gestion au cours des dernières années et dont les analyses des montaisons de la saison en cours indiquent que cette cible pourra encore être atteinte cette année.

Par ailleurs, la récolte de grands saumons était déjà autorisée dans certaines autres rivières du Québec. Pour connaître ces rivières ou obtenir davantage d'information à ce sujet, les adeptes de la pêche sont invités à consulter la réglementation sur la pêche sportive.

Alors que cette mesure est prise en fonction de l'abondance des populations de saumons et concerne les populations dont la situation est saine, d'autres mesures basées sur la température de l'eau sont appliquées sur certaines rivières dont la situation est davantage préoccupante. Il est possible de visiter le site Web pour en savoir plus sur la gestion de la pêche au saumon adaptée aux conditions thermiques des rivières.

Rappels importants pour les détenteurs et détentrices d'un permis de pêche annuel

Le Ministère tient à rappeler aux adeptes de la pêche qu'ils sont tenus de respecter la réglementation en vigueur dans chacune des rivières, et ce, peu importe le nombre d'étiquettes associées au permis de pêche annuel. La réglementation peut notamment prévoir, pour certaines rivières, l'obligation de remettre à l'eau tous les grands saumons tout au long de la saison. De plus, à l'exception des zones de pêche 23 et 24 situées dans le Nord-du-Québec, le permis de pêche annuel prévoit la possibilité de récolter uniquement un grand saumon par pêcheur ou pêcheuse au cours de la saison. En terminant, rappelons qu'il est obligatoire de remettre à l'eau les grands saumons pêchés en dehors des rivières à saumon.

Pour obtenir plus d'information sur la gestion du saumon ainsi que sur le bilan des cinq premières années de la mise en œuvre du plan de gestion, les adeptes de la pêche sont invités à consulter le Plan de gestion du saumon atlantique 2016 et le Bilan cinq ans suivant la mise en œuvre du Plan de gestion du saumon atlantique 2016.

Le Ministère encourage la population à poursuivre sa collaboration en signalant tout acte de braconnage ou geste qui va à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel à SOS Braconnage - Urgence faune sauvage au numéro sans frais 1 800 463-2191 ou à [email protected]. Ce service est gratuit et confidentiel.

