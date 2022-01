Resverlogix annonce le début du recrutement et du dosage des patients pour un essai de phase 2b d'un traitement prometteur contre la COVID-19 développé au Canada

CALGARY, AB, le 18 janv. 2022 /CNW/ - Resverlogix Corp. (« Resverlogix ») (TSX: RVX) a annoncé aujourd'hui que le recrutement et le dosage des patients ont commencé dans le cadre d'une étude de phase 2b, dans un centre de l'Hôpital de l'Université de l'Alberta à Edmonton. L'essai évaluera l'innocuité et l'efficacité de l'apabétalone en tant que traitement oral potentiel pour la COVID-19.

Le double mécanisme épigénétique unique de l'apabétalone peut contribuer à l'arrêt de la progression de la maladie en régulant l'expression des gènes responsables de la maladie et de l'inflammation, et ce, sans modifier l'ADN. Grâce à ce mécanisme, l'apabétalone a le potentiel de traiter à la fois les aspects viraux et les aspects inflammatoires plus mortels de l'infection par la COVID-19.

« Aujourd'hui est un moment historique, car les patients souffrant de la COVID-19 reçoivent désormais un traitement par l'apabétalone », a déclaré Donald McCaffrey, président-directeur général de Resverlogix. « D'autres centres canadiens à Calgary et à Toronto seront bientôt disponibles en ligne, ainsi que quatre nouveaux centres au Brésil, qui vont recevoir cette semaine un approvisionnement d'apabétalone. En raison de l'émergence du variant Omicron et de la vitesse à laquelle il s'est propagé, des adaptations ont été apportées à l'essai afin d'accélérer considérablement le processus de recrutement complet. Un résultat positif de cet essai nous permettra d'agir rapidement pour fournir l'apabétalone aux patients dans le besoin à l'échelle mondiale, apportant ainsi une aide cruciale et abordable à la lutte contre la pandémie en cours. »

Dans l'essai clinique ouvert et randomisé, les participants à l'étude recevront soit des doses orales d'apabétalone deux fois par jour, soit le traitement normalisé uniquement. Au cours des prochaines semaines, 100 patients au total devraient être recrutés, dans différents centres au Brésil et au Canada. Le principal critère d'évaluation de l'étude sera un changement dans l'Échelle ordinale de l'OMS relative à l'amélioration clinique , une méthode normalisée d'évaluation de la gravité de la maladie COVID-19 sur une échelle de 8 points. Les critères secondaires comprendront l'évaluation de l'effet de l'apabétalone sur les biomarqueurs d'inflammation.

Un résumé du protocole de l'étude peut être consulté ICI .

« En plus de réduire la durée de la maladie, l'espoir est que l'apabétalone sera également en mesure de protéger les personnes infectées des effets de la COVID-19 chronique - souvent appelée « COVID longue » - qui sont ressentis des mois après la maladie initiale. » a déclaré le Dr Michael Sweeney, vice-président principal, Développement clinique chez Resverlogix.

À propos de l'apabétalone

L'apabétalone (RVX-208) est une petite molécule candidate thérapeutique, première de sa catégorie, dotée d'un mécanisme d'action épigénétique. Il s'agit d'un inhibiteur sélectif BD2 (bromodomain) de la famille des BET (bromodomaine et extra-terminal), qui agit dans la prévention et le traitement de la progression de la maladie en régulant l'expression des gènes responsables de la maladie.

En raison du rôle important des protéines BET dans le corps humain, l'apabétalone peut cibler simultanément plusieurs processus biologiques liés à des maladies tout en maintenant un profil d'innocuité bien défini, ce qui ouvre la voie à une nouvelle façon de traiter les maladies chroniques. L'apabétalone a reçu la désignation de « Traitement révolutionnaire » (Breakthrough Therapy) par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. Il est le seul médicament de sa catégorie dont l'innocuité a été démontrée lors d'essais cliniques sur des humains, avec plus de 4 200 patients-années sous traitement dans le cadre de 10 essais cliniques.

COVID-19 :

À la suite d'une publication dans Nature , rédigée par un consortium des meilleures universités et établissements de recherche, Resverlogix a lancé, le 23 mars 2020 , un programme COVID-19, menant des recherches à l'interne et faisant appel à des collaborateurs de renommée mondiale. Des études, publiées dans des revues scientifiques prestigieuses (dont Cell ), démontrent que l'apabétalone a le potentiel d'agir contre la COVID-19 grâce à un double mécanisme unique : d'abord en empêchant les virus de pénétrer dans les cellules et de se répliquer; ensuite en évitant les réactions inflammatoires excessives qui peuvent causer des dommages graves et durables aux organes. Un essai clinique de phase 2b évalue la combinaison de l'apabétalone avec les soins normalisés pour les patients hospitalisés en raison de la COVID-19. Ce traitement expérimental est susceptible de réduire la sévérité et la durée de la COVID-19. Le double mécanisme unique de l'apabétalone signifie également qu'il a le potentiel de montrer son efficacité contre les nouvelles variantes de la COVID-19, en plus d'aider à combattre d'autres virus connexes.

Resverlogix s'est associé à EVERSANAMC, le pionnier des services commerciaux de nouvelle génération pour l'industrie mondiale des sciences de la vie, afin de soutenir la commercialisation rapide de l'apabétalone pour la COVID-19 au Canada et aux États-Unis. EVERSANAMC est actuellement le chef de file en matière de sensibilisation clinique et de défense de l'apabétalone sur le marché canadien.

Cardiologie :

En février 2020, l'apabétalone est devenu le premier traitement de sa catégorie à recevoir la désignation de « Traitement révolutionnaire » (Breakthrough Therapy) par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, pour une indication cardiovasculaire majeure, à la suite de résultats sans précédent dans le cadre de l'étude de phase 3 BETonMACE. Les données de BETonMACE ont montré que l'apabétalone peut potentiellement prévenir les événements cardiaques indésirables majeurs chez les patients atteints de maladies cardiovasculaires à risque élevé qui sont également atteints de diabète sucré de type 2.

À propos de Resverlogix

Fondée en 2001, Resverlogix est une société de biotechnologie de phase avancée basée à Calgary et chef de file mondial en matière d'épigénétique, ou de régulation génétique. Elle a pour mission de développer des traitements de première classe pour les patients atteints d'une maladie chronique.

Resverlogix met sur le marché une nouvelle catégorie de thérapies épigénétiques visant à réguler l'expression des gènes responsables de maladies. Notre objectif est d'améliorer la vie des patients en rétablissant les fonctions biologiques altérées par des maladies graves, telles que les maladies cardiovasculaires, pour les ramener à un état plus sain.

Le programme clinique de la société est axé sur l'évaluation du candidat épigénétique principal, l'apabétalone, pour le traitement des maladies cardiovasculaires et des comorbidités associées, ainsi que de la COVID-19.

Les actions ordinaires de Resverlogix sont négociées à la Bourse de Toronto (TSX:RVX).

Énoncés prospectifs :

Ce communiqué de presse peut contenir certains renseignements prospectifs tels que définis en vertu de la législation canadienne applicable sur les valeurs mobilières, qui ne sont pas fondés sur des faits historiques, y compris, sans s'y limiter, des déclarations contenant les mots « croit », « anticipe », « planifie », « a l'intention de », « sera », « pourrait », « s'attend à », « continue », « estime », « prévoit » et d'autres expressions similaires. En particulier, ce communiqué de presse comprend des renseignements prospectifs liés à l'essai clinique de phase 2 de la Société pour le traitement potentiel par apabétalone des patients atteints de la COVID-19 (et potentiellement d'autres virus), de maladies cardiovasculaires et de comorbidités associées, ainsi que d'autres maladies chroniques. Nos résultats, événements ou développements réels pourraient être sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. Nous ne pouvons garantir que les événements ou les attentes se produiront ou seront réalisés. Par leur nature, les énoncés prospectifs sont assujettis à de nombreuses hypothèses et à de nombreux facteurs de risque, y compris ceux abordés dans notre notice annuelle et dans le plus récent rapport de gestion, lesquels sont joints au présent document à titre de référence et sont disponibles par l'entremise de SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse sont expressément qualifiés par cette mise en garde et sont émis à la date du présent document. La Société décline toute intention et n'a aucune obligation ou responsabilité, sauf si la loi l'exige, de mettre à jour ou de réviser un énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autres.

