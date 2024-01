VILLE DE QUÉBEC, le 31 janv. 2024 /CNW/ - LeddarTech Holdings Inc. (LeddarTech®) (NASDAQ : LDTC), une société de logiciels automobiles qui fournit des technologies logicielles de fusion bas niveau de capteurs et de perception reposant sur l'IA LeddarVision, pour systèmes avancés d'aide à la conduite (systèmes ADAS) et de conduite autonome (systèmes AD), est heureuse de présenter aujourd'hui ses résultats opérationnels pour l'exercice clos le 30 septembre 2023.

« Nous sommes heureux de vous faire part de nos premiers résultats financiers en tant que société publique. L'année qui vient de se terminer a été passionnante pour LeddarTech, avec l'annonce de plusieurs nouveaux produits et partenariats; le point culminant a certainement été le regroupement d'entreprises réalisé avec Prospector Capital Corp. le 21 décembre 2023. Nous prévoyons que 2024 sera une période encore plus dynamique pour LeddarTech. C'est un honneur pour moi de diriger l'entreprise pour cette nouvelle étape de sa croissance », a déclaré Frantz Saintellemy, président et chef de la direction de LeddarTech.

Faits saillants commerciaux et récents

Janvier 2024 : Au CES 2024 de Las Vegas, LeddarTech a présenté sa technologie et a offert des démonstrations en direct sur route avec le LeddarCar de sa technologie logicielle de fusion bas niveau de capteurs et de perception, basée sur l'IA, et des produits connexes, à un nombre record d fabricants d'équ

ipementiers automobiles et de fabricants de catégorie 1 et 2. (PR Link)





ipementiers automobiles et de fabricants de catégorie 1 et 2. (PR Link) 10 janvier 2024 : Annonce d'un partenariat avec Black Sesame Technologies pour cibler les équipementiers et les fabricants de catégorie 1 établis en Chine en offrant une solution conjointe qui utilise LeddarVision premium LVS-2+ et le système sur puce A1000 (SoC) de Black Sesame. Les deux entreprises cibleront également des débouchés sur le marché secondaire avec LeddarVision LVF-E pour les systèmes avancés d'aide à la conduite (systèmes ADAS) et de conduite autonome (systèmes AD) de niveau 2/2+ d'entrée de gamme à vision frontale. (PR Link)





3 janvier 2024 : LeddarTech a nommé Oren Dayan , auparavant chez Tri-Eye et Mobileye, au poste de vice-président de la gestion de la ligne de produits et du développement des affaires. (PR Link)





, auparavant chez Tri-Eye et Mobileye, au poste de vice-président de la gestion de la ligne de produits et du développement des affaires. (PR Link) 21 décembre 2023 : La société conclut un regroupement d'entreprises avec Prospector Capital Corp. À la clôture de la transaction, le chef de la direction de Prospector, Derek Aberle , est devenu président du conseil d'administration de LeddarTech tandis que Frantz Saintellemy a assumé le rôle de chef de la direction et s'est joint au conseil d'administration de la société à la clôture de la transaction. (PR Link)





, est devenu président du conseil d'administration de LeddarTech tandis que Frantz Saintellemy a assumé le rôle de chef de la direction et s'est joint au conseil d'administration de la société à la clôture de la transaction. (PR Link) 15 novembre 2023 : Nomination de Chris Stewart au poste de chef de la direction financière. (PR Link)

Faits saillants récents sur la technologie et les produits

9 janvier 2024 : LeddarTech a dévoilé la solution logicielle d'aide à la conduite sur autoroute LeddarVision « premium » à vue périphérique sur une plateforme embarquée (LVS-2) sur une plateforme embarquée pour prendre en charge le développement accéléré de l'ADAS haut de gamme de niveau 2/2+ d'aide à la conduite sur autoroute et aider les équipementiers à décrocher la cote de sécurité 5 étoiles du NCAP 2025 et du GSR 2022. (PR Link)

du GSR 2022. (PR Link) 20 décembre 2023 : LeddarTech lance LeddarVision « Parking », une solution logicielle de fusion et de perception pour applications ADAS de stationnement automatisé et d'aide au stationnement de niveau 2/2+ supérieures. (PR Link)

6 décembre 2023 : Bond en avant dans la sécurité de la conduite autonome avec l'annonce de l'achèvement d'un démonstrateur commun d'architecture opérationnelle en cas de défaillance reposant sur le logiciel LeddarVision™ de LeddarTech et la solution Safety Co-Pilot de TTTech Auto. (PR Link)

12 juillet 2023 : Annonce de l'intégration réussie de son logiciel avancé LeddarVision™ avec le système de vision périphérique de pointe de Ficosa. (PR Link)

l'intégration réussie de son logiciel avancé LeddarVision™ avec le système de vision périphérique de pointe de Ficosa. (PR Link) 28 juin 2023 : Lancement des échantillons de production de sa solution logicielle de fusion bas niveau et de perception pour applications ADAS de niveau 2/2+ d'entrée de gamme pour la sécurité et l'aide à la conduite sur autoroute, optimisée pour le processeur TDA4VM-Q1 (8 TOPS) de Texas Instruments. (PR Link).

Prix :

Décembre 2023 : Classement au palmarès de 100 meilleures entreprises de la prochaine génération de World Future Award Novembre 2023 : Prix Automotive Software Award décerné par Cars of the Future-Self-Driving Industry Awards pour la technologie LVF-E Octobre 2023 : Prix du système ADAS de l'année décerné par AutoTech Breakthrough pour la technologie LVF-E Avril 2023 : Prix de l'excellence mondial pour la meilleure solution logicielle automobile décerné par Acquisition International Magazine .



Faits saillants de l'exercice 20231

Revenus : Les revenus de l'exercice financier se terminant le 30 septembre 2023 se sont élevés à 7,4 millions de dollars, comparativement à des revenus de 8,8 millions de dollars pour l'exercice financier se terminant le 30 septembre 2022. La baisse du chiffre d'affaires est attribuable à la réduction progressive prévue des activités liées à l'ancienne division Lidar.





Les revenus de l'exercice financier se terminant le 30 septembre 2023 se sont élevés à 7,4 millions de dollars, comparativement à des revenus de 8,8 millions de dollars pour l'exercice financier se terminant le 30 septembre 2022. La baisse du chiffre d'affaires est attribuable à la réduction progressive prévue des activités liées à l'ancienne division Lidar. Bénéfice brut : Le bénéfice brut pour l'exercice financier se terminant le 30 septembre 2023 est une perte de 74 000 $, comparativement à un bénéfice brut de 3,5 millions de dollars pour l'exercice financier se terminant le 30 septembre 2022. La baisse du bénéfice brut est attribuable à une dépréciation de 3,7 millions de dollars de l'ancien inventaire de Lidar.





Le bénéfice brut pour l'exercice financier se terminant le 30 septembre 2023 est une perte de 74 000 $, comparativement à un bénéfice brut de 3,5 millions de dollars pour l'exercice financier se terminant le 30 septembre 2022. La baisse du bénéfice brut est attribuable à une dépréciation de 3,7 millions de dollars de l'ancien inventaire de Lidar. Dépenses d'exploitation : Les dépenses d'exploitation pour l'exercice financier se terminant le 30 septembre 2023 se sont élevées à 52,4 millions de dollars, comparativement à 87,3 millions de dollars pour l'exercice financier se terminant le 30 septembre 2022.





Les dépenses d'exploitation pour l'exercice financier se terminant le 30 septembre 2023 se sont élevées à 52,4 millions de dollars, comparativement à 87,3 millions de dollars pour l'exercice financier se terminant le 30 septembre 2022. Perte nette : La perte nette pour l'exercice financier se terminant le 30 septembre 2023 est de 51,4 millions de dollars, comparativement à une perte nette de 73,4 millions de dollars pour l'exercice financier se terminant le 30 septembre 2022.

• Faits saillants financiers



Exercice 2023 Exercice 2022 Exercice 2021 Revenus 7 447 177 8 766 121 8 231 326 Bénéfice brut (74 668) 3 455 403 2 972 936 Dépenses d'exploitation (52 500 090) (83 888 574) (39 326 226) Autres (revenus) charges





Revenus de subvention (377 080) (435 448) (2 164 794) Charges financières, montant net (698 601) 10 034 381 11 695 561 Perte avant impôt sur le revenu (51 424 409) (73 418 745) (48 856 993) Impôt sur le revenu -- -- -- Perte nette (51 424 409) (73 418 745) (48 856 993) Perte nette attribuable aux actionnaires de la société (47 992 097) (69 318 848) (46 959 038) Perte par action





Perte nette par action (de base et diluée) (en dollars) (286,33) (513,80) (723,05) Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (de base et dilué) (en milliers d'actions) 167 610 134 913 64 946

1 Tous les montants sont en dollars canadiens sauf indication contraire.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous reporter au rapport annuel de LeddarTech dans le formulaire 20-F pour l'exercice terminé le 30 septembre 2023 et déposé auprès de la Securities and Exchange Commission.

Bilan et liquidité2

Au 30 septembre 2023, le solde de trésorerie consolidé de LeddarTech s'élevait à 5,1 millions de dollars, comparativement à 32,1 millions de dollars au 30 septembre 2022. Le 21 décembre 2023, LeddarTech a conclu un regroupement d'entreprises avec Prospector Capital Corp. Ainsi que son financement par placement privé, ce qui a permis à la société d'amasser un produit brut en espèces de 49 millions de dollars (environ 19,5 millions de dollars de la fiducie de la société d'acquisition à vocation spécifique et environ 29,5 millions de dollars du financement par placement privé depuis le 30 septembre 2023), dont environ 14 millions de dollars ont été affectés aux frais de transaction.

_______________________________ 2 Tous les montants sont en dollars canadiens sauf indication contraire.

Conférence téléphonique du quatrième trimestre de 2023

Frantz Saintellemy, le président et chef de la direction de LeddarTech, et Chris Stewart, chef de la direction financière, tiendront une conférence téléphonique le 31 janvier 2024 à 8 h (heure de l'Est) afin de discuter des résultats financiers et des opportunités commerciales. La conférence téléphonique sera accessible en composant le 646 307-1963, et pour les appelants internationaux, le 800 715-9871. L'ID de la conférence est 1293674. Il sera possible d'écouter l'enregistrement de la conférence qui sera affiché sur le site Web de la société destiné aux investisseurs: https://investors.leddartech.com.

À propos de LeddarTech

Entreprise mondiale de logiciels fondée en 2007, basée à Québec et disposant des centres de R&D supplémentaires à Montréal, Toronto et Tel Aviv (Israël), LeddarTech développe et propose des solutions logicielles complètes de fusion bas niveau de capteurs et de perception reposant sur l'intelligence artificielle qui permettent le déploiement d'applications ADAS, de conduite autonome (AD) et de stationnement. Le logiciel de classe automobile de LeddarTech applique des algorithmes d'intelligence artificielle et de vision numérique avancés afin de générer des modèles 3D précis de l'environnement, pour une meilleure prise de décision et une navigation plus sûre. Cette technologie performante, évolutive et économique permet la mise en œuvre efficace de solutions ADAS pour véhicules automobiles et hors route par les équipementiers et les fournisseurs de rang 1 et 2.

Ayant déposé plus de 150 demandes de brevets (dont 80 accordées) qui améliorent les capacités des systèmes d'aide à la conduite, de conduite autonome et de stationnement, l'entreprise a contribué à plusieurs innovations liées à des applications de télédétection. Une plus grande conscience situationnelle est essentielle pour rendre la mobilité plus sûre, plus efficace, plus durable et plus abordable : c'est ce qui motive LeddarTech à vouloir devenir la solution logicielle de fusion de capteurs et de perception la plus largement adoptée.

De plus amples renseignements sur LeddarTech sont disponibles à www.LeddarTech.com et sur LinkedIn, Twitter (X), Facebook et YouTube.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse peuvent être considérés comme des énoncés prospectifs au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995, de l'article 27A de la Securities Act de 1933, tel qu'amendé, et de l'article 21E de la Securities Exchange Act de 1934, tel qu'amendé, des États-Unis (lesquels énoncés prospectifs comprennent également les énoncés prospectifs et les renseignements prospectifs au sens des lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières), notamment, les déclarations relatives à la stratégie anticipée de LeddarTech, à ses activités futures, à ses perspectives, à ses objectifs et à ses projections financières, ainsi qu'à d'autres mesures financières. Les énoncés prospectifs comprennent généralement des énoncés de nature prévisionnelle qui dépendent d'événements ou de conditions à venir ou qui s'y réfèrent, et comprennent des termes tels que « pouvoir », « s'attendre à », « anticiper », « planifier », « probable », « croire », « estimer », « projeter de », « avoir l'intention de » et autres expressions similaires et verbes au futur et au conditionnel notamment. Les énoncés qui ne sont pas des faits historiques sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs reposent sur des convictions et des hypothèses actuelles qui sont soumises à des risques et à des incertitudes et ne constituent pas des garanties de rendement futur. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux contenus dans un énoncé prospectif en raison de divers facteurs, y compris, mais sans s'y limiter : i) la possibilité que les avantages anticipés du regroupement d'entreprises récent de LeddarTech ne soient pas réalisés; ii) le risque que des litiges entre actionnaires liés au regroupement d'entreprises ou autres règlements ou enquêtes puissent entraîner des coûts importants de défense, d'indemnisation et de responsabilité; iii) l'évolution de la conjoncture économique générale ou des conditions propres à l'industrie; iv) les éventuelles perturbations dues au regroupement d'entreprises susceptibles de nuire aux activités de LeddarTech; v) la capacité de LeddarTech à retenir, attirer et embaucher du personnel clé; vi) les réactions ou changements négatifs potentiels dans les relations avec les clients, employés, fournisseurs ou autres parties résultant du regroupement d'entreprises; vii) l'incertitude commerciale potentielle, y compris les changements dans les relations commerciales actuelles, à la suite du regroupement d'entreprises, susceptibles d'affecter la performance financière de LeddarTech; viii) les développements législatifs, réglementaires et économiques; ix) l'imprévisibilité et la gravité d'événements catastrophiques, y compris, mais sans s'y limiter, les actes de terrorisme, le déclenchement d'une guerre ou d'hostilités et toute épidémie, pandémie ou apparition de maladie (y compris la COVID-19), ainsi que la réponse de la direction à l'un des facteurs susmentionnés; x) l'accès au capital et au financement et la capacité de LeddarTech à maintenir le respect des clauses restrictives de ses emprunts; xi) la capacité de LeddarTech à exécuter son modèle d'affaires, à réaliser des gains de conception et à générer des revenus significatifs; et xii) les autres facteurs de risque détaillés de temps à autre dans les rapports de LeddarTech déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC »), y compris les facteurs de risque contenus dans le prospectus définitif déposé auprès de la SEC le 4 décembre 2023. La liste des facteurs importants ci-dessus n'est pas exhaustive. Sauf si la loi applicable l'exige, LeddarTech ne s'engage pas à réviser ou à mettre à jour les énoncés prospectifs, ni à faire d'autres énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

Personne-ressource :

Daniel Aitken, vice-président, Marketing, communications et relations avec les investisseurs à l'échelle mondiale, LeddarTech Inc. Tél. : +1 418 653-9000, poste 232, [email protected]

Site Web des relations avec les investisseurs : investors.LeddarTech.com

investors.LeddarTech.com Personne-ressource, Relations avec les investisseurs : Kevin Hunt , ICR Inc. [email protected]

, ICR Inc. Personne-ressource, Médias financiers : Dan Brennan , ICR Inc. [email protected]

Leddar, LeddarTech, LeddarVision, LeddarSP, VAYADrive, VayaVision et les logos connexes sont des marques de commerce ou des marques déposées de LeddarTech Inc. et de ses filiales. Tous les autres noms de marques, noms de produits et marques sont ou peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées utilisées pour désigner les produits ou les services de leurs propriétaires respectifs.

LeddarTech Holdings Inc. est une société ouverte cotée au NASDAQ sous le symbole « LDTC ».

