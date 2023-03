Résultats des appels d'offres A/O 2021-01 et A/O 2021-02 d'Hydro-Québec - L'Alliance de l'énergie de l'Est se démarque en remportant trois projets

CARLETON-SUR-MER, QC, le 15 mars 2023 /CNW/ - L'Alliance de l'énergie de l'Est est fière de voir trois de ses partenariats être retenus dans le cadre des derniers appels d'offres d'Hydro-Québec. Les projets de parcs éoliens Madawaska, Forêt Domaniale et Pohénégamook - Picard - Saint-Antonin ont été sélectionnés et totalisent 800 MW d'énergie éolienne qui sera raccordée au réseau d'Hydro-Québec.

Ces projets s'inscrivent dans la continuité du modèle de partenariats et de développement durable et concerté que les communautés de l'Est-du-Québec ont adopté pour optimiser l'impact économique, social et environnemental des projets sur leur territoire.

Rappelons que six projets éoliens totalisant 1156 MW ont été soumis lors des deux appels d'offres d'Hydro-Québec à l'été 2022, en partenariats égalitaires avec des promoteurs privés de l'industrie et Hydro-Québec.

Une approche près de la communauté

En participant activement aux projets, les municipalités facilitent leur intégration dans la communauté et contribuent à leur acceptabilité sociale. Les projets sélectionnés regroupent l'expertise éolienne et la connaissance des enjeux énergétiques des partenaires privés et du secteur municipal, dans le but de faire bénéficier au maximum la communauté. De cette manière, les nouveaux développements auront un impact positif sur le réseau d'Hydro-Québec, sur les 209 communautés et territoires membres de l'Alliance et sur l'économie du Québec dans son ensemble.

Une première pour l'Alliance

Pour l'Alliance, le projet du parc éolien Madawaska constitue un premier partenariat avec Hydro-Québec. Il ouvre de nouvelles voies de coopération avec la société d'État et l'ensemble des producteurs d'énergies renouvelables intéressés à développer des projets dans l'Est du Québec.

Citations

« Très fier de cette annonce qui est le fruit de nos efforts des dernières années pour développer des projets énergétiques durables et innovants. Cette reconnaissance témoigne de notre expertise, de notre leadership et de notre engagement envers l'énergie renouvelable. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour les 209 communautés et territoires qui composent l'Alliance de l'énergie de l'Est, puisque les bénéfices économiques liés à l'exploitation de ces nouveaux développements seront répartis de façon équitable entre nos membres. »

- Michel Lagacé, Président de l'Alliance de l'énergie de l'Est

« Très heureux d'être partie intégrante de ce partenariat au sein de l'Alliance de l'énergie de l'Est. Nous continuerons de travailler en étroite collaboration avec les acteurs impliqués dans ces projets au bénéfice de toutes et tous, notamment la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk»

- Grand Chef Jacques Tremblay

« La MRC de Témiscouata est fière de collaborer à des projets significatifs pour la région comme celui annoncer aujourd'hui. En créant une synergie aussi forte entre la communauté et le privé, nous nous assurons de répondre à des besoins réels, et ce, de façon concertée. »

- Serge Pelletier, Préfet de la MRC de Témiscouata

« Nous nous réjouissons de l'annonce du nouveau partenariat sur le territoire de la MRC de Kamouraska. En plus de répondre aux besoins de la population, un tel développement énergétique permettra des retombées économiques significatives pour toute la durée de vie des projets. »

- Sylvain Roy, Préfet de la MRC de Kamouraska

« La participation des municipalités dans de tels partenariats est gage de réussite. La MRC de Montmagny est heureuse de pouvoir participer à des projets porteurs pour l'Est du Québec et d'accueillir un premier projet sur notre territoire. »

- Jocelyne Caron, Préfète de la MRC de Montmagny

À propos de l'Alliance de l'énergie de l'Est

Regroupant 209 communautés et territoires, dont 16 municipalités régionales de comté (MRC), de la MRC de Montmagny jusqu'aux Îles-de-la-Madeleine, ainsi que la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk, l'Alliance de l'énergie de l'Est permet d'accentuer la participation des communautés dans les parcs éoliens de l'Est du Québec. En plus d'être un partenaire de choix pour la réalisation de projets d'énergie solaire, de petites centrales hydrauliques ou de stockage d'énergie, ce regroupement est partenaire à 50% dans deux parcs éoliens totalisant près de 300 mégawatts (MW).

