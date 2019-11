Résultats de la vente aux enchères des marchés du carbone Québec-Californie du 19 novembre 2019

QUÉBEC, le 26 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Les résultats de la vente aux enchères d'unités d'émission de gaz à effet de serre (GES) tenue le 19 novembre dernier conjointement avec le California Air Resources Board (CARB) ont été rendus publics aujourd'hui.

Dans le cadre de cette vente, 67 435 661 unités d'émission du millésime présent se sont écoulées à un prix de 22,46 $ CA (17,00 $ US), et 9 038 000 unités d'émission du millésime 2022 se sont écoulées à un prix de 22,20 $ CA (16,80 $ US). La vente a généré des revenus bruts de l'ordre de 242 millions de dollars canadiens pour le Québec. Ces derniers seront versés au Fonds vert pour financer les mesures du Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques, au bénéfice de la société québécoise.

Faits saillants :

Jusqu'à présent, le marché du carbone a généré des revenus de plus de 3,8 milliards de dollars pour le Québec, dont la totalité sert à soutenir les entreprises, les municipalités, les institutions ainsi que les citoyennes et citoyens québécois dans leur transition vers un monde plus sobre en carbone.

La prochaine vente aux enchères aura lieu le mercredi 19 février 2020. Un avis officiel sera publié sur le site Web du Ministère 60 jours avant sa tenue, tel que le prévoit la réglementation. La période d'inscription débutera le même jour.

Le Québec a adopté des cibles de réduction des émissions de GES de 20 % sous le niveau de 1990 à l'horizon 2020 et de 37,5 % pour 2030. En tant que signataire du Protocole d'accord sur le leadership climatique mondial (Under2 MOU), le Québec a pour objectif une réduction de 80 à 95 % d'ici 2050.

Lien connexe :

Le sommaire des résultats de la vente aux enchères tenue le 19 novembre 2019 est disponible sur le site Web du Ministère à l'adresse : www.environnement.gouv.qc.ca/changements/carbone/ventes-encheres/avis-resultats.htm.

