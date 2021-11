Résultats de la simulation de vote en ligne À toi de voter - Les jeunes de 6 à 17 ans sont aussi passés au vote!

MONTRÉAL, le 12 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de l'élection générale, plusieurs jeunes se sont exprimés-es lors de la simulation de vote en ligne intitulée À toi de voter !. Cette activité virtuelle a permis aux jeunes électrices et électeurs de demain de faire l'expérience de l'exercice du droit de vote.

Le projet d'Élections Montréal visait la clientèle adolescente âgée de 12 à 17 ans. Ce sont 205 jeunes qui sont ainsi passés au vote pour les thèmes qui leur tiennent à cœur mais aussi pour l'unes des dix personnes candidates à la mairie de Montréal. Ils et elles ont indiqué leur préférence pour Valérie Plante de Projet Montréal avec 46,3% des voix. Denis Coderre d'Ensemble Montréal suit avec 29,8% des voix et Balarama Holness de Mouvement Montréal avec 7,8%. Ces résultats sont similaires à l'élection générale des adultes.

Par ailleurs, le thème le plus important pour les jeunes est la transition écologique avec 19,5%, suivi de près par l'accès au logement abordable avec 18%. Finalement, les jeunes ont répondu à 63% vouloir voter dans un bureau de vote comme c'est le cas actuellement quand ils et elles seront majeurs-res. L'activité visait à développer l'intérêt des jeunes sur la politique municipale comme futurs électrices et électeurs.

Mentionnons également que quelque 620 enfants de 6 à 11 ans ont pu prendre part au Petit bureau de vote virtuel, en collaboration avec Élections Québec, et ont voté pour la qualité que doit posséder une mairesse ou un maire et aussi quel domaine d'activités les touchent le plus à Montréal. Parmi les résultats, 34,98% des enfants considèrent que l'ouverture d'esprit, c'est-à-dire l'écoute des gens et de leurs idées, est la qualité la plus importante que doit posséder une mairesse ou un maire. De plus, les parcs, les modules de jeux et les espaces publics remportent le domaine d'activités le plus populaire avec 30,37% des voix. Pour connaître tous les résultats, visitez le site https://www.electionsquebec.qc.ca/municipales/resultats_petits_bureaux.php .

Soulignons aussi le succès du programme Électeurs en herbe, qui propose des simulations de vote dans les écoles primaires (3e cycle), secondaires et les organismes. Pour cette initiative, 3541 jeunes ont élu Valérie Plante comme mairesse avec 54,08% des votes. Denis Coderre a pour sa part récolté 21,28% des votes et Balarama Holness 11,97%. Pour consulter les résultats d'Électeurs en herbe par établissement, visitez le site d'Élections Québec à l'adresse suivante: https://www.electionsquebec.qc.ca/resultats-simulations/electeurs-en-herbe.html?v=66023 .

SOURCE Élections Montréal

Renseignements: Pour média: Mathilde St-Vincent 514 242-6852, [email protected]