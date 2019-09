Résultats de l'année financière 2018-2019 : INO sur la bonne voie

QUÉBEC, le 19 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le président-directeur général d'INO, Alain Chandonnet, a dévoilé les résultats financiers 2018-2019 à l'occasion de l'assemblée générale annuelle (AGA) des membres d'INO qui se tenait aujourd'hui. Avec des revenus globaux de 40,6 millions de dollars, une hausse de 11 % par rapport à l'an dernier, deux transferts technologiques et l'obtention de 22 brevets, INO récolte les fruits des changements amorcés l'an dernier.

Les revenus externes ont aussi connu une croissance considérable de 16 % et atteint 16,9 millions de dollars. Ceux-ci proviennent principalement de contrats de recherche et développement, quoiqu'une part importante est aussi attribuable à la vente de productions de courtes séries et de prototypes. À ces revenus s'ajoute notamment une somme de 23,4 millions de dollars investie par les gouvernements fédéral et provincial dans le cadre du programme de recherche interne d'INO.

Points saillants des revenus externes 2018-2019 :

Proviennent principalement des secteurs suivants : manufacturier avancé (39 %) ; défense, sécurité et aérospatiale (20 %) ; ville, infrastructure et mobilité (19 %) ;

Les PME constituent toujours à 74 % la part du lion de la clientèle d'INO.

Nouveaux transferts technologiques

INO a procédé à deux transferts technologiques, le premier à une grande entreprise américaine pour une licence de recherche sur notre technologie d'autocentrage ; le deuxième pour notre système d'imagerie 3D. Ce dernier transfert a donné lieu à l'essaimage de notre 34e entreprise, LynX Inspection, qui se spécialise en systèmes d'imagerie numérique pour l'inspection industrielle.

Sur la bonne voie

Célébrant en 2018 son 30e anniversaire avec une image renouvelée et une mission actualisée, INO est sur la bonne trajectoire pour mener ses objectifs à bon port.

« Nous avons mis beaucoup d'efforts l'an dernier pour engager nos clientèles différemment et expliciter notre modèle d'affaires de façon la plus limpide qui soit. Nous commençons vraiment à sentir les premiers effets de la réorganisation interne que nous menons depuis deux ans et nous sommes plus que jamais alignés sur les besoins de l'industrie pour leur offrir les solutions dont ils ont besoin », a déclaré le président-directeur général d'INO, Alain Chandonnet.

Nouvelles administratrices

L'AGA a aussi été l'occasion de souligner l'apport soutenu de deux administrateurs sortants, M. Normand R. Bourque et M. Jean-Marie Toulouse, qui ont généreusement fait partie de l'aventure INO pendant respectivement 31 et 19 ans. Deux nouvelles administratrices ont ainsi été élues : Mme Paule De Blois, présidente-directrice générale de SOVAR et Mme Vanessa Grondin, vice-présidente, chef de la stratégie, industrie agroalimentaire du groupe Optel.

Bourses d'excellence INO 2019

INO encourage et soutient la relève scientifique depuis plus de 20 ans, notamment grâce à ses bourses d'excellence qui permettent de donner un coup de pouce financier et professionnel à des étudiants diplômés réalisant un programme de recherche dans le cadre d'un stage compatible avec nos projets scientifiques.

En accueillant la relève au sein de ses équipes de recherche, INO contribue à la promotion de l'excellence et au développement d'une expertise professionnelle et technique de pointe en optique-photonique, dans la région de Québec. Les trois boursiers 2019 sont :

Ehsan Edjali, pour son projet de reconnaissance de tissus biologiques sains et cancéreux à l'aide d'algorithmes d'apprentissage profond ;

Alex Larose , pour son projet utilisant la thermographie dynamique pour évaluer la structure de substituts de peau humaine reconstruits par génie tissulaire ; et

, pour son projet utilisant la thermographie dynamique pour évaluer la structure de substituts de peau humaine reconstruits par génie tissulaire ; et Rosalie Lapointe , pour son projet de formulation et impression d'une nouvelle génération de polymères conducteurs pour développer des senseurs écologiques pour l'emballage intelligent.

À propos d'INO

INO est le plus important centre d'expertise en optique-photonique au Canada. Depuis 30 ans, elle crée et développe des solutions sur mesure pour répondre aux besoins d'entreprises québécoises et canadiennes dans divers secteurs d'activité. Chef de file en haute technologie, INO a mis en œuvre plus de 6 500 solutions, réalisé 74 transferts technologiques et contribué à la création de 35 nouvelles entreprises, qui emploient plus de 2 000 personnes. Les activités d'INO sont possibles grâce à la collaboration soutenue du ministère de l'Économie et de l'Innovation et de Développement économique Canada pour les régions du Québec.

http://www.ino.ca/

