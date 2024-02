Résultats d'un sondage Léger - Plus du deux tiers (70 %) de la population locale en faveur du projet Northvolt Six

MONTRÉAL, le 26 févr. 2024 /CNW/ - Quelques semaines après avoir fait l'annonce de sa démarche d'information citoyenne visant créer et maintenir le dialogue avec sa communauté d'accueil, Northvolt dévoile aujourd'hui les résultats d'un sondage visant à évaluer l'opinion des communautés riveraines sur le projet Northvolt Six.

Plus du deux tiers (70%) des citoyens et citoyennes sondés sont d'avis que malgré les critiques, le projet doit aller de l'avant pour le bien commun. Cet appui augmente à 80% chez les résidents et résidentes de McMasterville et de Saint-Basile-le-Grand, villes qui accueilleront la nouvelle usine.

Selon 72% des répondants, le projet Northvolt Six est un bon projet, et ses bénéfices potentiels en matière de création d'emploi et de développement local font largement consensus (92%). La protection de l'environnement et la consultation des communautés d'accueil étant des engagements au cœur de l'ADN de Northvolt, l'entreprise est heureuse de constater que plus de 60 % des personnes sondées ont confiance que ces engagements seront respectés.

Le sondage a été réalisé du 2 au 8 février 2024 auprès de 500 résidents et résidentes de Saint-Basile-le-Grand, McMasterville, Belœil, Saint-Hilaire, Otterburn Park et Saint-Bruno-de-Montarville.

Les résultats du sondage peuvent être consultés ici : northvolt.com/six

Mise en action du comité de liaison avec la communauté

Près de 100 citoyens et citoyennes ont déposé leur candidature pour faire partie du comité de liaison, signe d'un engagement fort et positif de la communauté à participer au succès du projet de Northvolt.

Ce comité, conçu pour favoriser des échanges respectueux et constructifs avec le milieu, réunira une vingtaine de membres issus de la communauté, des groupes sociaux et des groupes environnementaux. De plus, les villes de McMasterville, de Saint-Basile-le-Grand et de la MRC de la Vallée-du-Richelieu y seront représentées.

C'est une modératrice externe et neutre qui, rapidement au cours des prochains jours, sélectionnera les citoyens ainsi que les représentants des groupes citoyens organisés, des groupes environnementaux et de la communauté d'affaires.

Ce comité est un exemple supplémentaire de la ferme volonté de Northvolt de bâtir une relation de transparence et de confiance avec son milieu d'accueil. La première rencontre du comité de liaison avec la communauté se tiendra d'ici la fin du mois de mars.

Pour toutes questions, les citoyens peuvent consulter le site Internet northvolt.com/six ou écrire à [email protected] pour soumettre leur question.

Citations

« Je suis heureux de constater que la population soutient notre ambition de construire ici au Québec la batterie la plus respectueuse de l'environnement. Par ailleurs, notre engagement demeure; nous allons continuer à échanger avec les citoyens et les citoyennes, à mieux faire connaitre notre ADN et à expliquer la pertinence de notre projet. Nous comprenons que nous avons encore des réponses à fournir et nous le ferons. Nous souhaitons réaliser ce projet avec et pour les communautés. »

- Paolo Cerruti, cofondateur de Northvolt et PDG de Northvolt Amérique du Nord

À propos de Northvolt

Northvolt a été fondée en 2016 à Stockholm, en Suède. Pionnière d'un modèle durable pour la fabrication de batteries, l'entreprise développe des capacités de production pour répondre à des commandes de 55 milliards de dollars de la part de clients clés, dont BMW, Fluence, Scania, Volvo Cars et le groupe Volkswagen. Northvolt emploie actuellement près de 5000 personnes, livrant des batteries depuis sa première giga-usine Northvolt Ett, située à Skellefteå, en Suède, et depuis son campus de R&D et d'industrialisation Northvolt Labs, à Västerås, en Suède. L'entreprise a aussi des projets en cours et des coentreprises en Allemagne, en Norvège, en Pologne, au Portugal, aux États-Unis et au Canada.

Renseignements: Emmanuelle Rouillard-Moreau, Spécialiste, communications et affaires publiques, Northvolt, 438-881-1884