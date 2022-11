Résultats d'un sondage de l'Institut québécois de planification financière - Stress financier à la hausse : la moitié des Québécois.e.s revoit ses plans en raison de l'inflation

MONTRÉAL, le 23 nov. 2022 /CNW Telbec/ - L'inflation a joué les trouble-fête en 2022, alors que près de la moitié des Québécois.es a affirmé avoir changé ses objectifs financiers et le deux tiers, ses habitudes de consommation. Ce sont aussi 53 % des répondant.e.s qui ont indiqué avoir vécu un niveau de stress plus important dans la dernière année en raison de l'augmentation considérable du coût de la vie. Ces constats ressortent tous d'un sondage mené pour le compte de l'Institut québécois de planification financière (IQPF) en marge de la Semaine de la planification financière.

Parmi les projets que les répondant.e.s ont reportés ou annulés en raison de l'inflation et de la situation économique actuelle, notons l'achat d'une propriété, la prise de la retraite, les voyages et l'achat d'un véhicule. Quant à ceux qui ont changé leurs habitudes de consommation, une large proportion a ajusté ses achats effectués en épicerie (77 %) ou limité les sorties au restaurant (75 %). Les loisirs ont aussi été affectés alors que 62 % ont diminué les sommes allouées à ce poste budgétaire.

La planification financière : une solution à portée de main

Il est clair qu'une meilleure planification financière permet de mieux faire face aux imprévus et aux situations économiques difficiles. Le sondage révèle d'ailleurs que plus de 80 % des personnes ayant un plan financier possèdent un fonds d'urgence, contre 47 % pour ceux et celles ne s'étant pas dotés d'un tel plan. Parmi les répondant.e.s possédant un fonds d'urgence, les personnes avec un plan financier pourront subvenir à leurs besoins plus longtemps en cas de perte de revenus que celles qui n'en ont pas. Il est aussi primordial de bien connaître son profil d'investisseur.euse afin de prendre des décisions en cohérence avec son niveau de tolérance au risque. Mentionnons à cet effet que près de trois personnes sur dix (29 %) ne connaissent pas leur profil d'investisseur.euse ou ne savent pas ce qu'est un profil d'investisseur.euse

Et si un retour en arrière était possible?

Près d'une personne sur deux (48 %) indique que si elle pouvait retourner en arrière, elle commencerait à épargner plus tôt. Le sondage révèle que 54 % des répondant.e.s qui ont un plan financier l'ont développé à l'âge de 35 ans ou plus.

À l'occasion de la Semaine de la planification financière, l'IQPF désire aider les Québécois.es à mieux comprendre certains aspects de leurs finances personnelles en leur offrant cinq formations gratuites. Ces formations en ligne couvrent les thèmes de la gestion des finances, de l'achat d'une maison, de la préparation à l'arrivée d'un enfant, de la gestion de ses dettes et du financement des études. Ces formations sont disponibles gratuitement ici.

« Ce sondage démontre que l'inflation touche tou.te.s les Québécois.es. Les planificateurs.trices financiers.ères sont les professionnel.le.s de la finance les plus outillé.e.s pour aider à faire face aux soubresauts économiques comme ceux que nous connaissons aujourd'hui. Il n'y a pas de bon moment ou de salaire idéal pour se prévaloir des services d'un.e planificateur.trice financier.ère et ainsi prendre le contrôle de la réalisation de vos projets, grâce à ses conseils et à un accompagnement rigoureux et personnalisé. »

- Chantal Lamoureux, présidente-directrice générale de l'IQPF

À propos de l'IQPF

Depuis plus de 30 ans, l'IQPF est le leader de la promotion et du développement de planification financière au Québec. Il a su s'imposer sur la scène nord-américaine en se dotant des plus hauts standards en matière de formation. L'IQPF a fait du planificateur.trice financier.ère l'expert recherché par tout consommateur soucieux de préserver et d'accroître son patrimoine.

La mission de l'IQPF est de s'assurer que les professionnels et professionnelles des services financiers d'aujourd'hui et de demain possèdent les savoirs, le savoir-faire et le savoir-être nécessaires pour contribuer au mieux-être financier des personnes, des familles et des collectivités. L'IQPF compte près de 5 000 affiliés.

Méthodologie du sondage

Le sondage a été mené par Internet du 27 octobre au 2 novembre 2022 auprès de 1 009 répondant.e.s âgé.e.s de 18 ans et plus.

