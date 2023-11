Restructuration Stratégique et Renouveau chez Gestion Max Lavoie Inc et 9312-0491 QUÉBEC INC (Distribution BBQ Québec)

QUÉBEC, le 30 nov. 2023 /CNW/ - Salut c'est Max Lavoie de BBQ Québec, votre destination de choix pour tout ce qui concerne le barbecue. Aujourd'hui marque un tournant important dans notre parcours avec une restructuration importante chez Gestion Max Lavoie Inc et 9312-0491 QUÉBEC INC (Distribution BBQ Québec). Cette étape, bien qu'elle soit difficile, est fondamentale pour garantir la durabilité et la stabilité de notre groupe face aux défis actuels de gestion.

Dans ce cadre, nous avons dû prendre la décision déchirante de nous séparer de certains de nos collègues. Nous sommes immensément reconnaissants pour leur dévouement et leur contribution exceptionnelle à l'essence même de BBQ Québec. Leur impact sur notre culture d'entreprise et notre succès a été significatif, et leur départ est une conséquence regrettable de notre situation.

De plus, ces deux compagnies ont pris la décision de se placer sous la protection de leurs créanciers, une mesure stratégique visant à assurer leur passage à travers cette période difficile.

BBQ Québec, depuis sa fondation, s'est imposé comme une référence dans le monde du barbecue, en s'engageant à offrir des produits de qualité supérieure et des services innovants. Nous avons toujours été à la pointe de l'innovation dans le domaine du barbecue, en proposant des solutions culinaires qui transforment chaque expérience de barbecue en un moment inoubliable.

Nous assurons à nos clients et partenaires que nos boutiques BBQ Québec, gérées par des entités distinctes, continuent leur activité sans interruption. Notre promesse de fournir un service à la clientèle de premier plan et des produits de qualité reste inébranlable.

Notre voyage à travers cette période de transition est guidé par une passion indéfectible pour le barbecue et une volonté de surmonter les défis. Nous restons fidèles à notre mission de changer le monde, un BBQ à la fois avec la communauté québécoise et au-delà.

Nous tenons à remercier nos fidèles clients pour leur soutien continu. Votre confiance en BBQ Québec nous pousse à aller de l'avant, avec l'engagement renouvelé de vous offrir le meilleur du barbecue.

Ce communiqué de presse est destiné à informer nos partenaires, les médias et le public des dernières évolutions chez Gestion Max Lavoie Inc et 9312-0491 QUÉBEC INC (Distribution BBQ Québec).

