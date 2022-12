Restructuration financière de Groupe Sélection: Le début d'une collaboration efficace entre l'entreprise et PwC

LAVAL, QC, le 1er déc. 2022 /CNW Telbec/ - Christian Bourque, Associé et Leader du groupe Transactions de PricewaterhouseCoopers (PwC) et Réal Bouclin, Président fondateur et Chef de la direction de Groupe Sélection, sont heureux d'annoncer qu'après les moments difficiles des dernières semaines, ils se sont entendus afin de collaborer dans la restructuration de Groupe Sélection et de travailler ensemble afin de non seulement maintenir l'excellence des services, mais aussi de mettre sur pied le plan de redressement de l'entreprise, le tout conformément à l'ordonnance rendue par la cour.

Citations

« Nous sommes confiants qu'à court, moyen et long terme, Groupe Sélection demeure porteur d'un bel avenir pour ses employés et ses résidents, et que l'entreprise continuera d'offrir à l'ensemble de la population du Québec des milieux de vie sécuritaires qui favorisent le bien-être et l'épanouissement. »

- Christian Bourque, Associé, Leader du groupe Transaction au Québec, PwC

« Nous entendons collaborer pleinement avec les parties désignées par la Cour pour réussir ce processus de restructuration financière et opérationnelle. Notre priorité demeure avant tout d'offrir des services de qualité pour les aînés du Québec et de poursuivre notre mission sociale auprès d'eux. Tout sera mis en place pour que le processus se déroule de façon stable et harmonieuse afin de maintenir nos critères d'excellence qui nous caractérisent si bien. Nous voulons demeurer un fleuron québécois bien ancré dans la province. »

- Réal Bouclin, Président fondateur et Chef de la direction, Groupe Sélection

SOURCE Groupe Sélection

Renseignements: Claude-André Mayrand, Conseiller principal, Relations publiques et Communications corporatives, Groupe Sélection, Cell : 514-594-8300, [email protected]