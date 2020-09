Restrictions sur les rassemblements à Montréal : l'événement de la Chambre du 29 septembre sera entièrement virtuel

MONTRÉAL, le 21 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Devant l'évolution de la situation sanitaire dans la région de Montréal, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain a pris la décision de tenir son événement du 29 septembre, intitulé « Le pouvoir économique de la créativité », en mode virtuel exclusivement. L'événement devait être le premier à être tenu en présentiel par la Chambre depuis mars dernier.

« Devant la décision des autorités de santé publique de faire passer la région de Montréal en mode alerte, la Chambre reporte la tenue d'un premier événement en présentiel à une date à définir. L'événement qui devait se dérouler au Palais des congrès le 29 septembre aura tout de même lieu en mode virtuel exclusivement », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« L'offre d'événements en présentiel, dès que la situation le permettra, est une façon pour la Chambre de stimuler l'achalandage au centre-ville et d'encourager les entreprises qui y sont situées. Nous continuerons à suivre l'évolution de la situation de près afin de proposer au milieu des affaires des événements qui répondent à leurs attentes et à leurs besoins, et ce, toujours dans le respect des consignes sanitaires », a conclu M. Leblanc.

Les personnes inscrites à l'événement en mode présentiel seront remboursées.

Plus de détails sur l'événement sont disponibles ici.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Julie Serero, Conseillère, Relations médias, Chambre de commerce du Montréal métropolitain

