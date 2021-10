En cette fin de semaine de congé, assurez-vous de connaître les dangers potentiels autour de nos centrales hydroélectriques et de nos barrages. Dans ces zones, les niveaux d'eau peuvent augmenter en quelques secondes, ce qui cause de la turbulence et peut mettre la vie en danger. Les lits de rivière asséchés ou calmes peuvent paraître sûrs, mais ils peuvent se transformer rapidement en cours d'eau dont les courants sont dangereux. Veuillez respecter tous les panneaux et autres barrières autour de nos installations.