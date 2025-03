Restaurants Canada nomme Nicolas Filiatrault à la présidence de son conseil d'administration

TORONTO, le 27 mars 2025 /CNW/ - Restaurants Canada a annoncé la nomination de Nicolas Filiatrault, directeur général de Benny&Co, une entreprise basée au Québec, au poste de président du conseil d'administration lors de l'assemblée générale annuelle des membres, qui s'est tenue le 26 mars. M. Filiatrault succède à Jeremy Bonia, président sortant du conseil d'administration.

« Je suis honoré et pleinement conscient de l'ampleur des responsabilités que j'aurai à assumer à titre de président du conseil d'administration de Restaurants Canada », a déclaré M. Filiatrault. « Alors que nous faisons face à d'importants enjeux, je suis convaincu que la résilience, la créativité et la détermination collective de notre industrie nous permettront de nous adapter et d'innover. Ayant été témoin des transformations majeures qui ont eu lieu en près de dix ans d'engagement au sein de Restaurants Canada, j'ai pu constater la capacité de notre secteur à surmonter l'adversité. En travaillant ensemble, en partageant nos idées et en nous soutenant mutuellement, nous pourrons surmonter les défis et continuer à servir les Canadiens avec passion et excellence. »

Nicolas Filiatrault est le directeur général de la plus grande chaîne de rôtisseries familiale québécoise, Benny&Co., depuis novembre 2023. Dès son arrivée dans l'entreprise il y a près de 15 ans, il a travaillé en étroite collaboration avec Jean Benny, président de Benny&Co., pour concrétiser la vision ambitieuse des huit frères cofondateurs de l'entreprise familiale créée en 1960. En tant que directeur des finances, puis vice-président des finances et de l'administration, il a mis en place le système de franchise familiale et créé les équipes administratives, comptables et financières de l'entreprise.

En tant que président, M. Filiatrault dirigera le conseil d'administration, assurera un leadership fort auprès des administrateurs et soutiendra la PDG tout en garantissant les meilleures pratiques de gouvernance et en mettant en œuvre les décisions du conseil. Il collaborera avec la PDG Kelly Higginson pour renforcer le positionnement de l'organisation dans le secteur de la restauration, tandis qu'elle et son équipe s'emploieront à atteindre les objectifs stratégiques.

Outre le nouveau rôle de M. Filiatrault, Restaurants Canada nomme huit nouveaux membres à son conseil d'administration : Sarah Chown, Metropolitain Brasserie, Ontario ; Meeru Dhalwala, Lilia Restaurant, Colombie-Britannique ; Musette Fowke, Integrated Food Systems Inc, Manitoba; Vanessa Fracheboud, Mandy's, Québec; Phoebe Fung, Vin Room, Alberta; Ben Osmow, Osmow's Inc, Ontario ; Cara Piggot, Boston Pizza; et Claudia Vorlaufer, Earl's Restaurants, Colombie-Britannique.

M. Filiatrault succède à Jeremy Bonia, restaurateur et sommelier accompli, basé à Terre-Neuve-et-Labrador, qui a été élu président en avril 2023. M. Bonia a joué un rôle essentiel en soutenant Mme Higginson lorsqu'elle a pris ses fonctions de PDG et en guidant l'organisation à travers la période de changement des priorités politiques qui a suivi la pandémie.

« Je suis très reconnaissante envers Jeremy pour son soutien et son engagement au sein du conseil d'administration de Restaurants Canada. Ses nombreuses contributions ont laissé une marque indélébile sur notre organisation et nous ont aidés à devenir plus forts que jamais », a ajouté Mme Higginson. « Dans ses nouvelles fonctions, Nicolas s'appuiera sur des fondations solides, posées par Jeremy, pour diriger le conseil d'administration, mobiliser les administrateurs, favoriser le rayonnement du conseil, faire preuve d'un leadership fort et soutenir l'équipe de Restaurants Canada. »

