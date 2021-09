« En tant qu'une des plus importantes entreprises de restaurants à service rapide au monde, nous avons un rôle essentiel à jouer pour lutter contre la menace des changements climatiques, qui revêt une grande importance pour la planète et pour nos invités », explique José E. Cil, président-directeur général de RBI. « Nous avons travaillé fort pour établir où nous en sommes, où nous pouvons avoir l'impact le plus significatif, et quelles actions nous devons mettre en place pour changer les choses. En nous fixant des objectifs ambitieux, nous accélérons nos efforts en vue de promouvoir un avenir plus durable et poursuivons notre mission consistant à bâtir les marques de restaurants les plus appréciées au monde. »

Cibles de RBI en matière d'émissions de GES

Cibles fondées sur la science : Par rapport à l'année de référence 2019, d'ici 2030, RBI souhaite :

Réduire de 50 % les émissions de GES de catégorie 1 et 2



Réduire de 50 % par tonne métrique d'aliments l'intensité des émissions de GES de catégorie 3



Réduire de 50 % par restaurant franchisé l'intensité des émissions de GES de catégorie 3

Émissions nettes nulles : RBI vise à atteindre des émissions nettes de GES nulles d'ici 2050.

Répercussions visées

Bien que nous ayons beaucoup de travail à faire pour y arriver, notre impact potentiel est considérable : l'atteinte de ces cibles permettrait d'éviter le rejet dans l'atmosphère d'environ 25,4 millions de tonnes métriques d'équivalent en dioxyde de carbone (éq. CO2) d'ici 2030, par rapport à un scénario de statu quo. Cette réduction des émissions de GES équivaut au retrait de 5,5 millions de voitures des routes pendant une année entière aux États-Unis, soit le nombre total de véhicules personnels dans les villes de Los Angeles, Chicago et New York combinées. Ces calculs sont basés sur les données de 2021 de l'agence de protection de l'environnement (EPA) des États-Unis et les plus récentes données américaines de recensement disponibles.

« Nous félicitons RBI pour avoir établi des cibles compatibles avec la limitation du réchauffement climatique à 1,5 °C, l'objectif le plus ambitieux de l'Accord de Paris », mentionne Alberto Carrillo Pineda, directeur général des cibles fondées sur la science du CDP, l'un des partenaires de l'initiative Science Based Targets. « En établissant des cibles ambitieuses et fondées sur la science et les études sur le climat, RBI participe à la lutte aux changements climatiques. »

La feuille de route de l'entreprise quant à l'atteinte de ses cibles s'appuie sur la promotion des pratiques exemplaires en matière d'environnement, lesquelles sont en cours d'adoption au sein de notre chaîne d'approvisionnement agricole, et la collaboration avec les fournisseurs, les chercheurs, les agriculteurs et les éleveurs. La feuille de route précise également plusieurs jalons futurs et comprend des initiatives telles que l'alimentation en énergies renouvelables des opérations, le déploiement d'équipement à haut rendement énergétique et l'utilisation de véhicules électriques.

Forte de ses engagements, RBI se joint à la campagne Race to Zero et devient signataire de la campagne Business Ambition for 1.5°C, un appel à l'action de la part d'une coalition mondiale de dirigeants des Nations Unies, d'entreprises et d'organismes non gouvernementaux qui demandent aux entreprises de se fixer des cibles ambitieuses et fondées sur la science pour réduire leurs émissions et limiter le réchauffement de la planète à 1,5 °C.

L'initiative Science Based Targets est rendue possible grâce à la collaboration du CDP, de United Nations Global Compact, du World Resources Institute (WRI) et du Fonds mondial pour la nature (WWF).

Pour en savoir plus sur la stratégie « Des marques de restaurants qui font du bien » de RBI, visitez le www.rbi.com/French/la-durabilite/notre-vision/default.aspx.

À propos de Restaurant Brands International Inc.

Restaurant Brands International Inc. (RBI) est une des plus grandes entreprises de restauration rapide au monde, avec des ventes annuelles d'environ 33 milliards de dollars dans l'ensemble de ses chaînes et plus de 27 000 restaurants répartis dans plus de 100 pays. RBI possède trois des marques de restaurants à service rapide les plus importantes et emblématiques au monde : TIM HORTONS®, BURGER KING® et POPEYES®. Ces marques exploitées de façon indépendante servent leurs communautés, leurs invités et leurs franchisés respectifs depuis plus de 45 ans.

Énoncés prévisionnels

Ce communiqué de presse contient des renseignements et des énoncés prévisionnels qui correspondent aux croyances et aux attentes actuelles de la haute direction concernant les événements et le rendement futurs et ne sont valables qu'à la date de publication. Ces énoncés prévisionnels ne garantissent pas le rendement futur de l'entreprise et comportent un certain nombre de risques et d'incertitudes. Ces énoncés prévisionnels détaillent nos objectifs de durabilité et nos attentes quant à leur réalisation. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes de RBI sont détaillés dans les documents déposés par RBI auprès de la Securities and Exchange Commission et des autorités réglementaires canadiennes en valeurs mobilières applicables, dont ses rapports annuels et trimestriels, et les rapports actuels déposés au moyen du formulaire 8-K. Ces facteurs incluent : les risques liés à un événement imprévu comme une pandémie; les risques liés à la chaîne d'approvisionnement; les risques liés à notre modèle d'affaires; les risques liés à la capacité de RBI de déployer avec succès sa stratégie de croissance nationale et internationale et les risques liés à ses activités internationales; les risques liés à la capacité de RBI à faire face à la concurrence nationale et internationale dans un secteur extrêmement concurrentiel; les risques liés à la technologie; et les changements aux lois applicables, y compris leurs interprétations. À l'exception de ce qu'exigent les lois fédérales américaines et canadiennes sur les valeurs mobilières, nous n'avons pas l'obligation d'actualiser ces énoncés prévisionnels, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements ou de circonstances ultérieurs, ou de changements dans les attentes, ou pour toute autre raison.

