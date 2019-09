Ressources Utica annonce l'acquisition des actifs de Cuda au Québec

QUÉBEC, le 4 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Ressources Utica inc. (« Utica »), une société privée établie à Québec, annonce la clôture d'une transaction avec Cuda Pétrole et Gaz inc. (« Cuda ») relativement à l'acquisition de l'ensemble des actifs de Cuda au Québec.

Utica est enthousiaste à l'idée de poursuivre le travail avec les communautés locales et autochtones, les comités de suivi composés de citoyens et le gouvernement du Québec afin de favoriser le développement responsable des ressources énergétiques du Québec.

