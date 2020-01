Ressources humaines et technologies : les pistes d'avenir présentées au Congrès de l'ACQ

MONTRÉAL, le 13 janv. 2020 /CNW Telbec/ - L'Association de la construction du Québec (ACQ) tiendra, les 27 et 28 mars prochain au Fairmont Château Frontenac de Québec, son Congrès 2020 sur un thème qui représente bien ses membres : Du cœur à l'ouvrage.

« Du cœur à l'ouvrage », les entrepreneurs de l'industrie de la construction n'en manquent pas ! Ils travaillent avec ardeur et conviction dans leur quotidien, mais aussi pour faire face aux défis d'aujourd'hui : la technologie et les ressources humaines. Dans un contexte où ces sujets sont au centre des décisions d'affaires des entrepreneurs, les congressistes participeront à des ateliers et conférences concernant les enjeux des entrepreneurs, l'expérience employé, la marque employeur, les tendances technos en construction ou encore l'intelligence artificielle.

Parmi les conférenciers invités, notons la présence de M. Sylvain Guimond, de Mme Diane Lemieux, PDG de la Commission de la construction du Québec, de Mme Manon Poirier, présidente de l'Ordre des CRHA ainsi que de Mme Jessica Harnois, sommelière et entrepreneure.

Le Congrès se clôturera le samedi 28 mars par la Soirée des prix Construire lors de laquelle 23 lauréats qui se sont démarqués par la qualité de leurs réalisations et leur contribution à l'essor de l'économie québécoise seront récompensés. Cette soirée sera animée par Mélanie Maynard et Christian Marc Gendron.

Pour tous les détails entourant la programmation et pour s'inscrire, visitez le www.acq.org/evenements.

Le Congrès de l'ACQ est le plus important rassemblement d'entrepreneurs de l'industrie de la construction et contribue à faire avancer de grands dossiers sur des enjeux phares qui ont un impact sur l'ensemble de l'industrie.

À propos de l'ACQ

Principal groupe de promotion et de défense des intérêts des entrepreneurs de l'industrie québécoise de la construction, l'Association de la construction du Québec (ACQ) est le plus important regroupement multisectoriel à adhésion volontaire de cette industrie. En vertu de la loi R-20, l'ACQ est l'agent patronal négociateur pour tous les employeurs des secteurs institutionnel-commercial et industriel (IC/I). L'ACQ représente 17 719 entreprises qui génèrent plus de 62 % des heures totales travaillées et déclarées dans l'industrie. Elle est également présente dans le secteur résidentiel par l'entremise de ses Plans de garantie ACQ (PGA). Grâce à un réseau de 10 associations régionales implantées dans 16 villes du Québec, elle offre à ses membres une multitude d'outils et de services.

Twitter : @ACQprovinciale

SOURCE Association de la construction du Québec

Renseignements: Guillaume Houle | Relations médias, Téléphone : 514 354-8249, poste 2173, Cellulaire : 514 607-7210, [email protected]

Liens connexes

http://www.acq.org