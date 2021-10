Ressources d'hébergement en dépendance : financement bonifié de 4 M$

QUÉBEC, le 27 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, annonce que le programme Aide financière pour les ressources offrant de l'hébergement en dépendance (AFRHD), qui vise à favoriser l'accès aux activités liées aux programmes d'intervention offerts par les ressources d'hébergement en dépendance, est rehaussé de 4 millions $.

Ce programme est associé à un montant annuel de 6 millions $ depuis l'année 2015-2016. Avec le rehaussement, 10 millions $ par année sera donc consacré aux ressources d'hébergement en dépendance.

Le Québec a la chance de pouvoir compter sur un réseau de ressources communautaires ou privées offrant de l'hébergement en dépendance et des services de qualité, en complémentarité avec ceux des établissements du réseau de la santé et des services sociaux. Dans le contexte de la pandémie, ces ressources ont su s'adapter avec agilité afin de répondre aux besoins croissants de la population. Par ce financement, et par les travaux de révision du programme AFRHD présentement en cours, le gouvernement reconnaît les besoins accrus et la nécessité de mieux soutenir les ressources qui viennent en aide aux personnes aux prises avec une dépendance.

Citation :

« Les derniers mois ont été difficiles pour tous, mais encore davantage pour les personnes aux prises avec des problèmes de dépendance. Notre gouvernement est sensible aux situations qu'elles vivent. C'est pourquoi nous nous engageons à mieux répondre à leurs besoins avec ce financement additionnel, qui permettra entre autres aux ressources qui les supportent de bonifier l'accès à leurs activités et leurs services pour leur clientèle. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux et député de Taillon

Faits saillants :

Le Règlement sur la certification des ressources communautaires ou privées offrant de l'hébergement en dépendance (RLRQ, chapitre S-4.2, r. 0.1) est en vigueur depuis le 4 août 2016. Il remplace le Règlement sur la certification des ressources d'hébergement en toxicomanie ou en jeu pathologique , mis en place en juillet 2010. Il présente les exigences pour l'obtention d'un certificat de conformité, lesquelles ont pour but d'assurer, aux personnes hébergées dans les ressources des services sécuritaires et de qualité.

(RLRQ, chapitre S-4.2, r. 0.1) est en vigueur depuis le 4 août 2016. Il remplace le , mis en place en juillet 2010. Il présente les exigences pour l'obtention d'un certificat de conformité, lesquelles ont pour but d'assurer, aux personnes hébergées dans les ressources des services sécuritaires et de qualité. Le Plan d'action interministériel en dépendance (2018-2028) : Prévenir, réduire et traiter les conséquences associées à la consommation de substances psychoactives, à la pratique des jeux de hasard et d'argent et à l'utilisation d'Internet vient réitérer l'importance de la complémentarité entre le réseau public et celui des ressources communautaires et privées offrant de l'hébergement en dépendance.

vient réitérer l'importance de la complémentarité entre le réseau public et celui des ressources communautaires et privées offrant de l'hébergement en dépendance. En date du 13 août 2021, la province compte 82 ressources d'hébergement en dépendance, qui offrent près de 2 500 places.

Ce rehaussement financier est rendu possible grâce à la création du Fonds de lutte contre les dépendances, annoncé dans le cadre du budget 2021.

