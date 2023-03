RESSOURCES CERRO DE PASCO SIGNE DES ENTENTES AVEC VOLCAN ET GLENCORE POUR ASSURER LE DÉVELOPPEMENT DES PARCS A RÉSIDUS DE QUIULACOCHA

MONTRÉAL, le 21 mars 2023 /CNW/ - Ressources Cerro de Pasco Inc. (« CDPR » ou la « Société ») (CSE: CDPR) (OTCMKTS: GPPRF) a le plaisir d'annoncer qu'elle a signé un protocole d'entente (« PE ») avec Volcan Compania Minera S. A.A. (« Volcan »), établissant des objectifs communs et un cadre de collaboration concernant la première phase de développement et d'exploration du projet de résidus miniers Quiulacocha (« projet QT ») de CDPR.

De plus, la Société est heureuse d'annoncer que Glencore International AG (« Glencore ») accordera à CDPR un prêt à terme de 2 millions de dollars américains pour couvrir les coûts associés à la première phase du projet QT. Cela comprend des études géophysiques, un programme de forage sonique de 40 trous, des tests en laboratoire, des études minéralogiques, l'estimation des ressources et l'évaluation économique. Les fonds seront déboursés conformément à un calendrier d'étapes. Le remboursement s'effectuera dans les 12 mois suivant le début de la production commerciale.

Objectifs communs

CDPR est le détenteur actuel de la concession située au Pérou appelée « El Metalurgista » (la « concession »), qui lui accorde le droit d'explorer et d'exploiter les résidus de Quiulacocha situés dans la zone qui lui a été attribuée. Le caractère exécutoire de ces droits a été officiellement confirmé par le Bureau général des mines du ministère péruvien de l'Énergie et des Mines.

CDPR a obtenu la plupart des certifications et autorisations nécessaires pour commencer les activités d'exploration dans la concession, y compris une certification environnementale (« DIA ») et un accord avec la communauté de Quiulacocha prévoyant certains droits de surface. Les droits de servitude nécessaires à l'exploration de la concession sont en cours de finalisation et CDPR prévoit commencer la première phase du projet QT dans les mois à venir, coïncidant avec la saison sèche des Andes péruviennes.

Volcan, par l'intermédiaire de ses filiales à part entière, est titulaire de concessions d'enrichissement à Cerro de Pasco avec des droits de traitement de minéraux métalliques à une capacité de 17 500 tonnes par jour dans ses usines de traitement de Paragsha et San-Expedito et de 2 500 tonnes par jour dans son usine d'oxydes. Ces concessions d'enrichissement sont situées à proximité de la concession.

Le protocole d'entente prévoit une collaboration par étapes pour atteindre des objectifs mutuellement bénéfiques. Dans un premier temps, Volcan fournira l'accès et les installations nécessaires à la réalisation d'essais métallurgiques. Les phases suivantes pourraient inclure un partenariat pour travailler sur une solution de traitement efficace.

CDPR s'engage entièrement à appliquer les normes les plus élevées en matière de relations communautaires et adhère aux lignes directrices établies par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) de la norme 26000:2010 qui définit la responsabilité sociale des entreprises.

Guy Goulet, chef de direction de Ressources Cerro de Pasco, a déclaré : « Le protocole d'entente avec Volcan envoie un signal fort à toutes les parties prenantes du projet de résidus de Quiulacocha, des autorités nationales et locales jusqu'à la population locale. La coopération avec Volcan nous rapproche de la réalisation de nos principaux objectifs, qui consistent à ne produire pratiquement aucun déchet tout en extrayant des valeurs résiduelles supplémentaires. Nous sommes impatients de travailler avec Volcan à la réalisation d'une vision commune de l'économie circulaire à Cerro de Pasco ».

Nick Popovic, chef du marketing des concentrés de zinc et de cuivre chez Glencore : « Le prêt de Glencore aidera CDPR à faire avancer l'exploration du projet QT, dans le but de traiter les résidus dans le futur. Nous sommes heureux de soutenir CDPR dans son important projet de réhabilitation dans la région de Cerro de Pasco ».

Carlos Francisco Fernandez Navarro, chef de la direction de Volcan : « Le protocole d'entente avec CDPR établit les fondements de la future collaboration entre le matériel du projet QT de CDPR et nos installations de traitement, ce qui pourrait mener à de potentielles synergies entre les deux sociétés. Nous sommes heureux de collaborer avec CDPR dans ses efforts pour clore et assainir une responsabilité historique tout en générant de la valeur pour les deux sociétés et pour les parties prenantes environnantes ».

À propos de Volcan Compania Minera

Volcan Compania Minera SAA est l'un des plus grands producteurs de zinc, de plomb et d'argent au monde. Elle cherche à maximiser la valeur actionnariale grâce à l'excellence opérationnelle et aux normes les plus élevées en matière de sécurité au travail et de gestion de l'environnement, tout en contribuant au développement de son personnel et de sa communauté.

À propos de Glencore

Glencore International AG est l'une des plus grandes sociétés de ressources naturelles diversifiées au monde. Grâce à l'ampleur et à la diversité de ses activités industrielles et commerciales, elle est responsable de l'approvisionnement des produits de base qui sont essentiels aux éléments fondamentaux de la vie.

À propos de Ressources Cerro de Pasco Inc.

Ressources Cerro de Pasco inc. est une société d'exploitation minière et de gestion des ressources qui possède une connaissance inégalée de la dotation minérale dans et autour de la ville de Cerro de Pasco. Dans un premier temps, la société va déverrouiller la durée de vie de la mine et étendre les zones de concession dans son exploitation minière Santander, en appliquant les normes les plus élevées en matière de sécurité, d'environnement, de gouvernance et sur le plan social. La croissance de la société est principalement axée sur le développement de la concession minière El Metalurgista, l'une des plus grandes ressources minéralisées de surface au monde, en appliquant les dernières techniques et solutions innovantes pour traiter les résidus, extraire les métaux et convertir les déchets restants en hydrogène vert et en produits dérivés.

Énoncés prospectifs et exclusion de responsabilité

Certaines informations contenues dans le présent document peuvent constituer une « information prospective » ou des « énoncés prospectifs » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En général, les informations prospectives peuvent être identifiées par des mots comme « pro forma », « planifie », « s'attend », « peut », « devrait », « pourrait », « pourra », « budget », « prévu », « estime », « prévoit », « a l'intention », « anticipe », « croit », ou des variations de ces mots ou phrases, y compris les variations négatives, qui font référence à certaines mesures, certains événements ou certains résultats qui peuvent être prises, se produire ou être réalisés.

De tels énoncés prospectifs, qui concernent notamment les coûts du programme d'exploration et des essais métallurgiques, les avantages escomptés du protocole d'entente, le calendrier de la finalisation des droits de servitude et de la mise en œuvre des forages et des essais métallurgiques, la réalisation et le calendrier des phases ultérieures du partenariat, la réalisation du projet, les affaires ainsi que le développement et la croissance des activités la société, comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient considérablement différents de ceux qui sont exprimés ou qui sont implicites dans ces énoncés prospectifs ou ces informations prospectives.

De tels facteurs comprennent, entre autres, les risques liés à l'exploration, à la mise en valeur et aux activités minières ; l'incidence d'événements macroéconomiques ainsi que l'impact de la pandémie de COVID-19 ; et tout effet défavorable important sur les activités, les propriétés et les actifs de la Société. Rien ne garantit que ces énoncés se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces énoncés. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux énoncés prospectifs et aux informations prospectives. La Société ne mettra pas à jour les énoncés prospectifs ni les informations prospectives incluses aux présentes, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'exigent.

SOURCE Cerro de Pasco Resources Inc.

Renseignements: Ressources Cerro de Pasco Inc., Guy Goulet, chef de la direction, Tél. : 514-294-7000, Courriel : [email protected]