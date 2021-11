CSE : CDPR

MONTRÉAL, le 8 nov. 2021 /CNW/ - Ressources Cerro de Pasco Inc. (CSE: CDPR) (Francfort: N8HP) (« CDPR », ou la « Société ») est heureuse d'annoncer que la Société a conclu une convention d'achat d'actions (la « convention ») avec Trevali Mining Corporation (« Trevali ») (TSX : TV) (BVL : TV) (OTCQX : TREVF) (Frankfort : 4TI) aux termes de laquelle elle se porte acquéreur de la mine Santander de Trevali (la « transaction »), située à environ 215 kilomètres au nord-est de Lima, au Pérou, et qui comprend une mine souterraine, une usine de traitement d'une capacité de 2 000 tonnes par jour, une installation de flottation classique au sulfure et d'autres installations connexes.

La mine Santander

La mine Santander comprend la mine souterraine polymétallique Magistral présentement en exploitation et qui dispose de tous les permis exigés, une usine de concentration et des parcs à résidus qui se trouvent dans une concession minière et d'exploration très prometteuse d'une superficie de 44 kilomètres carrés. Selon les prévisions formulées par Trevali sur les activités de Santander en 2021, la mine produira environ 50 à 55M livres de zinc payable, 4M livres de plomb payable et 282 à 297 k onces d'argent payable par année au coût global de maintien de 1,08 à 1,14 $ US la livre payable de zinc produite.

Raison d'être de la transaction

Mine rentable assortie de la possibilité de faire croître le flux d'exploitation et d'un potentiel d'exploration important;

Exploitation en régime continu qui dispose de tous les permis exigés et assortie d'un personnel stable et de bonnes relations avec la collectivité;

Un concentrateur moderne d'une capacité de 2 000 tonnes par jour qui pourrait être utilisé pour traiter de la matière en provenance de notre concession El Metalurgista, située à seulement 60 km de la mine Santander;

D'importants parcs à résidus qui peuvent être traités à nouveau à la fin de la durée de vie de la mine;

CDPR prévoit l'aménagement du corps minéralisé de la cheminée Santander en liant la mine souterraine existante, ce qui augmentera le métal équivalent de zinc payable et réduira le coût global de maintien après deux ans;

Le fonds de roulement à la date de clôture demeurera positif et intact à 7,5 millions de dollars américains.

Guy Goulet, chef de la direction de CDPR, a commenté : « L'acquisition de cette mine rentable sera transformatrice pour CDPR grâce à la possibilité de faire croître le flux d'exploitation et au potentiel d'exploration important. De plus, la proximité de la concession El Metalurgista de CDPR donne la possibilité à la Société d'utiliser les installations de Santander en vue d'une mise en valeur future ».

La Société envisage la prolongation de la durée de vie du corps minéralisé Magistral, tout en aménageant l'accès au corps minéralisé de la cheminée Santander à teneur plus élevée au cours des 24 à 36 prochains mois, ce qui peut prolonger la durée de vie de la mine de cinq ans. De plus, CDPR prévoit augmenter les frais d'exploration de cette propriété.

Ressources minérales

Les estimations des ressources minérales de la mine Santander à compter du 31 décembre 2020 sont présentées ci-après :

Ressources minérales de la mine Santander au 31 décembre 2020 (1,2,3,4)

Mine Santander(3)





Teneur Métal

Quantité Zn Pb Ag Zn Pb Ag Mt % % g/t Mlb Mlb Koz Mesurées 1,41 4,47 0,67 33,26 139 21 1 508 Indiquées 1,29 4,87 0,29 18,94 139 8 786 Mesurées et indiquées 2,71 4,66 0,49 26,42 278 29 2 302 Présumées 1,16 4,01 0,21 21,69 103 5 809

Projet visant la cheminée Santander(4)





Teneur Métal

Quantité Zn Pb Ag Zn Pb Ag Mt % % g/t Mlb Mlb Koz Mesurées 0,53 7,78 0,03 16,76 91 - 286 Indiquées 2,95 6,38 0,01 11,62 415 1 1 102 Mesurées et indiquées 3,48 6,59 0,02 12,41 506 2 1 388 Présumées 0,93 5,15 0,01 7,54 106 - 225



Notes :

1) Toutes les ressources minéralisées ont été estimées conformément aux normes de définitions de l'ICM. Les ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales ne démontrent aucune viabilité économique. L'addition des chiffres peut ne pas paraître exacte en raison de l'arrondissement.

2) Le rapport technique intitulé « Mineral Reserve Estimation Technical Report for the Santander Zinc Mine, Province de Huaral, Perú » daté du 31 mars 2017, est le rapport technique actuel visant la propriété Santander.

3) L'estimation des ressources minérales de la mine souterraine Santander Magistral se fonde sur la valeur limite du revenu net de la fonderie de 40 $ US la tonne et des prix des métaux de 1,15 $ US la livre de zinc, de 0,90 $ US la livre de plomb et de 25,15 $ US l'once d'argent. L'estimation des ressources minérales de la mine souterraine Santander Magistral, dont la date de prise d'effet est le 31 décembre 2020, a été préparée par le service de géologie minière et des consultants en géologie des ressources non indépendants par rapport à Trevali sous la supervision de Yan Bourassa (géologue), une personne qualifiée au sens donné à ce terme dans le Règlement 43-101, et vice-président, Exploration et ressources minérales de Trevali.

4) L'estimation des ressources minérales du gisement souterrain de la cheminée Santander se fonde sur la valeur limite du revenu net de la fonderie de 40 $ US la tonne et des prix des métaux de 1,15 $ US la livre de zinc, de 0,90 $ US la livre de plomb et de 25,15 $ US l'once d'argent. L'estimation des ressources minérales du gisement souterrain de la cheminée Santander, dont la date de prise d'effet est le 31 décembre 2020, a été préparée par le service d'exploration minière et des consultants en géologie des ressources non indépendants par rapport à Trevali sous la supervision de Yan Bourassa (géologue), une personne qualifiée au sens donné à ce terme dans le Règlement 43-101 et vice-président, Exploration et ressources minérales de Trevali.

Faits saillants de la transaction

1 million de dollars canadiens devant être payés en liquide à la clôture;

10 millions d'actions de CDPR devant être émises sous réserve des conditions suivantes :

une première tranche de 5 000 000 d'actions devant être librement négociables à la clôture,



une deuxième tranche de 5 000 000 d'actions entiercées devant être libérées 18 mois après la clôture;

Une redevance nette de fonderie égale à 1 % de tous les nouveaux gisements au-delà des ressources présentement définies aux gisements de Magistral et de la cheminée Santander;

Un paiement conditionnel jusqu'à concurrence de 2,5 millions de dollars américains si le prix moyen du zinc au LME pour 2022 est d'au moins 1,30 $ US la livre;

La transaction est subordonnée au respect des conditions de clôture habituelle et devrait avoir lieu au quatrième trimestre de 2021.

Géologie

Santander est située dans la ceinture métallogénique miocène du centre et du nord du Pérou. Elle s'étend sur au moins 900 km le long de la Cordillère occidentale et de l'Altiplano adjacent et se caractérise par plusieurs gisements minéraux hydrothermaux d'importance significative de différents types qui se sont formés il y a environ 6 millions à 20 millions d'années.

Santander abrite des gisements de remplacement « passifs » distaux, liés à des intrusions et hébergés par des carbonates, ou des gisements de remplacement du carbone (CRD). Les contrôles sur la minéralisation varient cependant, et la majorité des minéralisations présentent des contrôles structurels et lithologiques très forts. Les CRD de Santander, comme ceux d'autres districts, présentent une forte zonation minéralogique/métallique : une zonation latérale ou verticale « classique » (de distal à proximal) serait Mn » Ag » Pb+Ag » Zn » Cu+Au. Santander repose sur un ensemble de roches sédimentaires clastiques et carbonatées du Crétacé d'environ 2 600 mètres d'épaisseur, connu sous le nom de groupe de Goyllarisquisga, au sein duquel une séquence d'environ 1 000 mètres d'épaisseur de calcaires massifs et de schistes calcaires des formations de Jumasha et de Chulec sont les principaux hôtes identifiés à ce jour. Des dykes et des filons-couches de diabase pré-minéralisés sont localement présents dans la section. La séquence entière est étroitement pliée en une série d'anticlinaux et de synclinaux parallèles à l'orogène et orientés vers le nord-ouest. La partie inférieure, principalement clastique, de la section a été poussée sur la partie supérieure principalement riche en carbonates (les roches hôtes favorables) le long de la zone des failles régionale de Santander orientée vers le nord-ouest. Les sédiments crétacés fortement pliés sont recouverts en discordance par des roches volcaniques andésitiques tertiaires modérément pliées et faillées de la formation Calipuy. L'activité intrusive de syn-minéralisation, considérée comme les sources de chaleur et de fluide qui ont produit la minéralisation de métaux de base, n'a pas été reconnue sur la propriété à ce jour. Cette absence est considérée empiriquement comme l'indication d'un système CRD relativement important, et ces corps sont supposés être présents en profondeur (>800 mètres) sur la propriété.

Conseillers

Sprott Capital Partners LP agit en tant que conseiller financier de CDPR.

Information technique

M. Shane Whitty a révisé et approuvé les informations scientifiques et techniques contenues dans le présent communiqué de presse. M. Whitty est une personne qualifiée au sens du Règlement 43-101 et il occupe aussi le poste de vice-président, Exploration et services techniques de CDPR.

À propos de Ressources Cerro de Pasco Inc.

Ressources Cerro de Pasco Inc. est une société de gestion de ressources soucieuse du respect des plus strictes exigences environnementales, sociales et juridiques des institutions et des investisseurs au niveau mondial. La force stratégique clé de la Société réside dans sa connaissance inégalée des défis et des opportunités présentés par la richesse minière de la ville de Cerro de Pasco au Pérou, ainsi que dans son équipe de gestion hautement expérimentée et pragmatique dont les membres proviennent à la fois du Pérou et de l'étranger. La Société se concentrera sur le développement de la concession minière El Metalurgista à l'aide de solutions de géo-ressources et de développement industriel innovantes afin de garantir la durabilité économique à long terme des opérations, en harmonie avec une population locale saine et prospère.

Énoncés prospectifs et exclusion de responsabilité

Certaines informations contenues dans le présent document peuvent constituer une « information prospective » ou des « énoncés prospectifs » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En général, les informations prospectives peuvent être identifiées par des mots comme « pro forma », « planifie », « s'attend », « peut », « devrait », « pourrait », « pourra », « budget », « prévu », « estime », « prévoit », « a l'intention », « anticipe », « croit »., ou des variations de ces mots ou phrases, y compris les variations négatives, qui font référence à certaines mesures, certains événements ou certains résultats qui peuvent être prises, se produire ou être réalisés. De tels énoncés prospectifs, qui concernent notamment : la capacité des parties de respecter les conditions préalables à la transaction; la clôture, l'échéancier, les avantages et les effets de la transaction; les événements et les mécanismes prévus, comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient considérablement différents de ceux qui sont exprimés ou qui sont implicites dans ces énoncés prospectifs ou ces informations prospectives. De tels facteurs comprennent, entre autres, l'exercice de tout droit de résiliation en vertu de la convention; l'incapacité des parties de satisfaire les conditions de clôture de la transaction ou de renoncer à ce qu'elles soient satisfaites en temps opportun; l'incapacité de la Société de tirer profit de la transaction; les risques liés à l'exploration, à la mise en valeur et aux activités minières; l'incidence d'événements macroéconomiques ainsi que l'impact de la pandémie de COVID-19; et tout effet défavorable important sur les activités, les propriétés et les actifs de la Société. Rien ne garantit que ces énoncés se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces énoncés. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux énoncés prospectifs et aux informations prospectives. La Société ne mettra pas à jour les énoncés prospectifs ni les informations prospectives qui sont intégrés par renvoi aux présentes, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'exigent.

SOURCE Cerro de Pasco Resources Inc.

Renseignements: Ressources Cerro de Pasco Inc., Guy Goulet, président et chef de la direction, Tél. : 579-476-7000, Courriel : [email protected]

Liens connexes

http://pascoresources.com/