Report la date de clôture de l'acquisition de la Mine Cerro de Pasco d'un maximum de 60 jours

Mandat à Sprott Capital Partners LP en tant que conseiller financier

Ajout de 1M $ au financement récent

Attribution d'options d'achat d'actions aux administrateurs, dirigeants, employés et consultants

MONTRÉAL, le 1er sept. 2020 /CNW Telbec/ - Ressources Cerro de Pasco inc. (CSE : CDPR) (OTCMKTS : GPPRF) (Frankfurt: N8HP) (« CDPR » ou la » Société ») souhaite fournir aux investisseurs la mise à jour suivante.

Prolongation de 60 jours de l'accord d'acquisition de Cerro de Pasco

CDPR et Volcan Compañia Minera S.A.A. ont convenu de prolonger la date de clôture de l'acquisition par CDPR de la mine Cerro de Pasco (la « Transaction »), telle que décrite ci-dessous, jusqu'au 30 octobre 2020. La direction de la Société continue de progresser vers la réalisation de la Transaction et a prolongé la date de la Convention afin de permettre la modification de certains termes clés au profit de chacune des parties de cette Transaction. La clôture de la Transaction devrait avoir lieu le ou avant le 30 octobre 2020 sous réserve du respect des conditions et procédures de clôture habituelles.

À propos de la Transaction

Le 28 novembre 2019, la Société a annoncé qu'elle a signé une convention définitive d'achat d'actions en date du 27 novembre 2019 (la « Convention ») avec Volcan, en vertu de laquelle CDPR acquerra la totalité des actions émises par Oxidos de Pasco S.A.C., Empresa Administradora de Cerro S.A.C. et Remediadora Ambiental S.A.C.. La transaction sans lien de dépendance (la « Transaction ») permettra à CDPR de détenir et d'exploiter tous les actifs miniers et les usines de traitement de Cerro de Pasco localisés dans le centre du Pérou.

Pour plus de détails sur la Transaction, veuillez-vous référer au communiqué de presse publié le 28 novembre 2019.

Sprott Capital Partners LP

Cerro de Pasco a retenu les services de Sprott Capital Partners (« Sprott Capital ») en tant que conseiller financier pour le financement de la Transaction. Sprott Capital est particulièrement bien positionné pour conseiller et soutenir CDPR dans cette importante transaction et transformationnelle, ayant récemment complété de nombreuses transactions dans le secteur des ressources naturelles. Sprott Capital est une division de Sprott Inc, une société de gestion spécialisée dans les investissements alternatifs.

Placement privé

Suite à l'annonce du placement privé le 21 août 2020, la Société a réalisé un autre placement privé sans intermédiaire (le « Placement ») pour un produit brut de 1 000 000 $ et a émis 3 333 334 unités de la Société (« Unités »), au prix de 0,30 $ l'unité.

Aux termes des différentes tranches du Placement, la Société a réalisé un produit brut global de 3 000 000 $, veuillez-vous référer aux communiqués de presse publiés le 21 août, 2 juillet, 16 juin et 11 juin 2020.

Chaque Unité est composée d'une action ordinaire (une « Action ») et d'un bon de souscription d'action ordinaire (un « Bon de souscription »). Chaque bon de souscription confère à son porteur de souscrire à une (1) action additionnelle à un prix d'exercice de 0,50 $ l'action pour une période de 24 mois à compter de la date d'émission, il est toutefois entendu que la Société aura le droit d'accélérer l'expiration des bons de souscription 30 jours suivant la date à laquelle un avis sera fourni au porteur dans le cas où le cours moyen pondéré des actions à la Bourse des valeurs canadiennes est supérieur à 1,00 $ l'action pendant une période de vingt (20) jours de bourse consécutifs en tout temps avant l'expiration des bons de souscription.

Le produit net de ce placement sera affecté au fonds de roulement de la Société et à l'avancement des forages d'exploration des résidus polymétalliques du parc Quiulacocha, qui est une propriété immédiatement adjacente à la mine Cerro de Pasco.

Tous les titres émis dans le cadre du placement privé sont assujettis à une période de détention en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables, laquelle expirera quatre mois plus un jour après la date de la fermeture du placement.

Dans le cadre de la tranche actuelle du Placement, Cerro a émis 250 000 bons de souscription d'intermédiation à des tiers sans lien de dépendance, chacun permettant à son porteur d'acheter une action au prix de 0,365 $ l'action jusqu'au 28 août 2022.

Octroi d'options d'achat d'actions

Cerro de Pasco annonce en outre qu'elle a octroyé des options d'achat d'actions à ses employés, administrateurs, dirigeants et consultants, leur permettant d'acquérir un total de 4,5 millions actions ordinaires au prix de 0,40 $ l'action, pour une période de 3 et 5 ans. Ces options ont été octroyées aux termes du régime d'options d'achat d'actions de CDPR.

À propos de Ressources Cerro de Pasco

Ressources Cerro de Pasco inc. est une société de gestion des ressources qui met l'accent sur l'application des dernières technologies dans la production de métaux par le traitement et le retraitement de toutes les ressources matérielles, les décharges, les résidus miniers, etc. à Cerro de Pasco afin d'assurer la prospérité économique à long terme. CDPR s'efforce d'atteindre le plus haut niveau de conformité environnementale, sociale et juridique. CDPR fournit une connaissance approfondie des défis et du potentiel de Cerro de Pasco, basée sur une expérience concrète et une équipe d'experts chevronnés.

Déclarations prospectives et exclusion de responsabilité

Certaines informations contenues dans le présent communiqué peuvent constituer une « information prospective » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées à l'aide d'une terminologie prospective, telle que « planifie », « vise », « s'attends à », « projette », « à l'intention », « anticipe », « estime », « pourraient », « devraient », « probable », ou des variantes de ces mots et expressions ou déclarations spécifiant que certains actes, événements ou résultats « pourraient », « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints » ou autres expressions similaires. Les énoncés prospectifs, incluant les projections de la direction de CDPR à l'égard de la réalisation de la Transaction ainsi que les opportunités d'expansion et de croissance des opérations de CDPR, sont basés sur les estimations de CDPR et sont sujets à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité, le rendement ou les réalisations de CDPR soient considérablement différents de ceux exprimés de façon explicite ou implicite par de telles déclarations prospectives ou informations prospectives. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des facteurs commerciaux et économiques et à des incertitudes, ainsi qu'à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ces énoncés prospectifs, y compris les hypothèses pertinentes et les facteurs de risque énoncés dans les documents publics de CDPR, sont disponibles sur SEDAR à www.sedar.com. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives et aux informations prospectives. Bien que CDPR estime que les hypothèses et les facteurs utilisés dans la préparation des énoncés prospectifs sont raisonnables, et l'on ne devrait pas se fier indûment à ces déclarations, sauf si une loi applicable l'exige, CDPR décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser l'une ou l'autre de ces déclarations ou informations prospectives, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.

Renseignements: Guy Goulet, chef de la direction, Téléphone : +1-579-476-7000, Cellulaire : +1-514-294-7000, [email protected]

