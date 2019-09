Ressources Cerro de Pasco remporte un vote décisif à l'Assemblée communautaire de Quiulacocha

MONTRÉAL, le 24 sept. 2019 /CNW/ - Ressources Cerro de Pasco Inc. (CSE: CDPR) (OTCMKTS: GPPRF) (Frankfurt: N8HP) (« CDPR », ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui que la communauté Quiulacocha a voté de manière décisive en faveur du plan de retraitement des résidus de CDPR. Il s'agit là d'une étape cruciale vers l'obtention de la licence sociale et des principaux permis nécessaires. Plus important peut-être que toute autorisation légale, le vote historique renforce le partenariat de la Société avec les communautés. Il permet à CDPR d'enlever et de retraiter les déchets miniers de la célèbre mine Cerro de Pasco et, ce faisant, d'offrir une solution efficace et pratique d'assainissement de l'environnement qui présente des avantages économiques et sociaux à long terme.

Le résultat décisif obtenu dimanche le 15 septembre, lors de l'Assemblée générale de la communauté présidée par M. Miguel Baldeon Hermitaño, a été ratifié le 19 septembre. Quatre-vingt-dix-huit pour cent (98 %) des membres de la communauté participants à l'événement ont voté en faveur de l'initiative de CDPR. Selon le décompte des représentants de la collectivité, la ratification de l'« Accord de soutien au projet de retraitement des résidus miniers » a été approuvée par cent trois (103) voix en faveur, trois (3) contre et zéro (0) abstention.

La communauté a accepté d'aider CDPR, dans l'assainissement de la contamination spécifiquement trouvée dans les anciens résidus de la concession historique El Metalurgista, par son élimination et sa réutilisation. La Communauté de Quiulacocha possède une zone d'environ 40 km2 située dans la zone d'influence du projet El Metalurgista.

Le président exécutif du conseil de CDPR, Steven Zadka, a affirmé « Un tel soutien est sans précédent dans la région et constitue un premier pas vers l'obtention de la licence sociale nécessaire pour que le projet atteigne ses objectifs clés, contribuant ainsi au développement local dans le respect de l'environnement. »

Le projet El Metalurgista vise l'assainissement efficace et permanent des résidus de Quiulacocha, principale source de risque environnemental qui pèse encore sur les communautés locales et l'écosystème du lac Junín. M. Zadka a conclu : ce pas en avant permettra d'augmenter l'emploi local, de fournir des redevances spéciales aux communautés et de générer une nouvelle source de revenus pour les administrations centrales, régionales et locales, qui pourront être réinvestis dans des travaux qui bénéficieront à l'ensemble de la population.

À propos de Ressources Cerro de Pasco Inc.

Ressources Cerro de Pasco Inc. est une société de gestion de ressources soucieuse du respect des strictes exigences environnementales, sociales et juridiques des institutions mondiales et des investisseurs. La force stratégique clé de la Société réside dans sa connaissance inégalée des défis et des opportunités présentés par la richesse minière de la ville de Cerro de Pasco au Pérou, alliée à une équipe de gestion expérimentée à la fois péruvienne et internationale. La société se concentrera sur le développement de la concession minière El Metalurgista à l'aide de solutions de géo-ressources et de développement industriel innovantes afin de garantir la durabilité économique à long terme des opérations, en harmonie avec une population locale saine et prospère.

Déclarations prospectives et exclusion de responsabilité

Certaines informations contenues dans le présent document peuvent constituer une « information prospective » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées à l'aide d'une terminologie prospective, telle que "sera", "attendu" ou des variantes de ces mots et expressions ou déclarations spécifiant que certains actes, événements ou résultats se produiront. Les énoncés prospectifs sont basés sur les estimations de la Société et sont sujets à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité, le rendement ou les réalisations de la Société soient considérablement différents de ceux exprimés de façon explicite ou implicite par de telles déclarations prospectives ou informations prospectives. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives et aux informations prospectives. La Société ne mettra pas à jour les déclarations prospectives ni les informations prospectives qui sont incorporées par renvoi aux présentes, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables l'imposent.

Renseignements: Ressources Cerro de Pasco Inc., Guy Goulet, président et chef de la direction, Tél .: 579 476-7000, Courriel: ggoulet@pascoresources.com

