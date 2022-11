Ressources Cerro de Pasco présente ses résultats financiers pour le troisième trimestre 2022

MONTRÉAL, le 29 nov. 2022 /CNW/ - Ressources Cerro de Pasco Inc. (CSE: CDPR) (OTCPK : GPPRF) (Frankfurt: N8HP) (« CDPR » ou la « Société ») présente ces résultats financiers et de production du troisième trimestre 2022 (« T3-2022 »). Tous les chiffres sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire. Les états financiers et le rapport de gestion de la Société sont accessibles sur le site internet de la Société à www.pascoresources.com et www.sedar.com.

Sommaire

La production du T-3 2022, comprend 9,9 millions de livres de zinc, 500 000 livres de plomb et 32,6 milles d'onces d'argent, une amélioration significative par rapport au T2-2022 soit 80% pour le zinc, 25% pour le plomb et 50% pour l'argent.

Les revenus de 12,1 millions de dollars découlent de la vente de 9,7 millions de livres de zinc, 800 000 livres de plomb et 50 000 onces d'argent pour le T3-2022.

Le C1 coût de production au comptant (1) par livre de zinc produite au T3-2022 s'est établi à 1,51 $ US.

par livre de zinc produite au T3-2022 s'est établi à 1,51 $ US. Le coût de maintien tout compris (« AISC ») (1) par livre de zinc produite au cours de la période a été de 1,77 $ US.

par livre de zinc produite au cours de la période a été de 1,77 $ US. La perte nette enregistrée de 7,3 millions de dollars ou (0,03 $) par action au cours de la période.

Le flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation pour le T3-2022 a été de 4,0 millions de dollars, soit 0.014 $ par action (1) .

. La trésorerie et les équivalents de trésorerie et les liquidités soumises à des restrictions se sont établis à 10,4 millions $ au 30 septembre 2022.

Le 11 juillet 2022, la Société a annoncé de nouvelles minéralisations à haute teneur à Santander (Cheminée 2-Nord), situé approximativement à mi-chemin entre la mine Magistral (actuellement en exploitation) et de la Cheminée Santander. La minéralisation et l'altération observées correspondent à celles de la Cheminée Santander, exploitée historiquement pour des teneurs très élevées en métaux de base.

à Santander (Cheminée 2-Nord), situé approximativement à mi-chemin entre la mine Magistral (actuellement en exploitation) et de la Cheminée Santander. La minéralisation et l'altération observées correspondent à celles de la Cheminée Santander, exploitée historiquement pour des teneurs très élevées en métaux de base. Le 19 août 2022, la Société a annoncé un projet de mise en valeur de la Cheminée-2 Nord récemment découvert par le biais d'une rampe souterraine permettant l'accès rapide de Magistrale jusqu'à la Cheminée Santander à un coût nettement inférieur à celui précédent de la découverte.

En août 2022, un processus d'appel d'offres a été lancé pour financer l'investissement nécessaire de la mise en valeur de la zone Cheminée Santander. Une évaluation interne de la production à long terme (LOM) a démontré que la Cheminée Santander produirait plus de 550 000 tonnes métriques humides de concentrés de zinc, sans aucun engagement d'achat (no off-take).

Après la fin du trimestre



Le 8 novembre 2022, la Société a publié que sa filiale H 2 -Sphere GmbH et le Centre allemand pour l'aéronautique et l'astronautique (DLR) sont sur la bonne voie de développer un procédé de production d'hydrogène vert, annoncé précédemment, à partir des résidus de la Société à Cerro de Pasco , au Pérou.

Jorge Alexander Lozano, directeur de l'exploitation de CDPR, a déclaré : « Les résultats du troisième trimestre à la mine Santander affichent une amélioration significative par rapport au deuxième trimestre, confirmant que l'unité Santander prend un tournant. Au troisième trimestre, le nombre de tonnes extraites par jour a augmenté de 58 %, ce qui nous a permis de traiter 65 % de tonnes supplémentaires par jour, soit une augmentation de 80 % de la production de zinc payable. En outre, les coûts d'exploitation globaux ont diminué de 31 % au troisième trimestre.

En dépit des difficultés rencontrées sur le marché et sur le plan opérationnel, nous sommes satisfaits des résultats obtenus pendant cette phase transitoire de 2022. Nous sommes maintenant prêts à passer à la phase d'expansion avec notre projet Cheminée, prévue pour 2023. Au cours du quatrième trimestre, nous prévoyons d'atteindre nos prévisions de production pour l'année complète, d'achever notre étude d'impact environnemental sur le projet Cheminée, de finaliser les plans de préparation du projet et de conclure le financement du projet. »

Sommaire des résultats d'exploitation de la mine Santander





2022 2022 Variation



T3 T2 T3-T2

2022 Production







Minerai extrait t 150 444 95 277 58 % Minerai traité t 155 270 94 207 65 % Zn teneur moyenne du minerai traité % 3,7 3,3 12 % Pb teneur moyenne du minerai traité % 0,2 0,3 (33 %) Ag teneur moyenne du minerai traité oz/t 0,44 0,5 (12 %) Récupération Zn % 94 94,8 (1 %) Récupération Pb % 70,7 71,1 (1 %) Récupération Ag % 47,1 47,3 0 % Zinc produit Mlbs 9,9 5,5 80 % Pb produit Mlbs 0,5 0,4 25 % Ag produit Moz 0,03 0,02 50 % Teneur du minerai traité Zn % 47,7 48,4 (1 %) Teneur du minerai traité Pb % 50,3 50,5 0 %









Ventes







Zn payable vendu Mlbs 9,7 4,9 98 % Pb payable vendu Mlbs 0,8 0,4 100 % Ag payable vendu Moz 0,05 0,02 150 % C1 Coût au comptant (1) US $/lb 1,51 2,2 (31 %) AISC (1) US $/lb 1,77 2,4 (26 %)









Finances







Prix moyen du zinc US $/lb 1,48 1,78 (17 %) Revenu net (000 s) US $ 9 221 6 891 34 % Coûts des produits vendus (000 s) US $ 11 068 9 016 23 % Bénéfices bruts (000 s) US $ (1 209) (1 436) 16 % Frais de vente et d'administration (000 s) US $ (638) (689) 7 % EBITDA ajusté (1) (000 s) US$ (1 847) (2 125) 13 % Autres revenus et dépenses (000 s) US $ (75) (898) (92 %) EBITDA (1) (000 s) US$ (1 922) (3 023) 36 % Amortissement (000 s) US $ 542 265 105 % EBIT (1) (000 s) US$ (1 380) (2 758) 50 %









(1) La Société présente les mesures de performance financière non définies par les Normes internationales d'information financière (International Financial Reporting Standards ou (« IFRS »): bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement « BAIIA », bénéfice avant intérêts et impôts (« BAII »), BAIIA ajusté, perte nette et flux de trésorerie ajustés BAII, bénéfice ajusté par action, dette nette, coût comptant C1 et coût de maintien tout compris (« CMPT ») afin d'évaluer sa performance opérationnelle. Se reporter à la section Mise en garde à l'égard des mesures financières non définies par les IFRS, à la fin du présent communiqué de presse.

Faits Saillants Opérationnels de Santander

La mine Santander a produit 9,9 millions de livres de zinc, 0,5 million de livres de plomb et 32,6 milliers d'onces d'argent, une progression significative de 80 % pour le zinc, de 25 % pour le plomb et de 50 % pour l'argent par rapport au T2- 2022.

La hausse de la production de la mine s'est déroulée conformément aux prévisions de production, atteignant ainsi 65 % de la capacité de l'usine, contre 42 % au deuxième trimestre 2022. La pleine capacité de l'usine est de 2 500 tonnes/jour et la Société prévoit une augmentation continue de la production d'un trimestre à l'autre en 2023.

La fermeture de la mine Santander était planifiée pour 2021, l'ancien exploitant n'avait pas exécuté de développement minier souterrain depuis la mi-2020. La Société a investi dans une campagne agressive de préparation et de mise en valeur de la mine pour atteindre 100 % de la capacité de production de l'usine prévue au cours du T4-2023.

La mine a atteint une moyenne de 650 m de développement par mois au cours du T3-2022. Ce qui est inférieur aux prévisions de 750 m étant donné la disponibilité restreinte des équipements. Pour le mois d'octobre 2022, la mine a atteint 750 m de développement. La mine est en bonne voie d'atteindre 850 m de développement en novembre et 1000 m de développement en décembre 2022, puisque les problèmes de disponibilité des équipements ont été résolus.

La teneur moyenne d'alimentation de l'usine était de 3,7 % pour le trimestre, comparativement à 3,3 % au T2-2022. La teneur est plus élevée compte tenu de l'accès à des zones minières nouvellement préparées de la zone Magistral Sud au niveau 4120. À court terme, la Société a investi massivement dans le forage intercalaire et a obtenu des intersections positives à haute teneur aux niveaux inférieurs du gisement. En attendant que le développement de la mine atteigne des chantiers à ce niveau, la Société prévoit une variabilité continue des teneurs jusqu'au T4-2022 en raison des retards dans la préparation de la mine.

La récupération du Zn et du Pb se situait à 94 % et 70,6 % respectivement. La qualité des concentrés était conforme aux conditions commerciales.

Les prévisions de production du T3-2022 sont conformes concernant les tonnes extraites et traitées, de teneur d'alimentation, de production de métaux Zn et Pb récupérés et du volume de concentré. Les opérations demeurent conformes aux projections de production de Santander pour 2022.

Le prix du zinc observé au cours du T3-2022, par rapport au trimestre précédent a eu un impact négatif de 1 446 000 $ US sur les revenus sur les règlements finaux correspondant aux ventes réalisées au cours du T2-2022. Par ailleurs, les revenus du T3-2022 projettent que les prix des métaux du T4-2022 poursuivront leur tendance à la baisse; dans ces conditions, une provision négative de 1 262 000 $ US a également été enregistrée pour les dérivés incorporés finaux.

Étapes importantes de production et activités à Santander :

La production totale de 22,5 millions de livres de zinc, 1 million de livres de plomb et 63 000 onces d'argent enregistrée depuis le début de l'exercice.

Un total de 502 879 tonnes extraites du gisement Magistral a été traité, avec une teneur moyenne de 3,83 % de zinc, 0,34 % de plomb et 0,6 % d'argent.

moyenne de 3,83 % de zinc, 0,34 % de plomb et 0,6 % d'argent. 650 m de développement par mois au T3-2022, 740 m de développement en octobre. Prévisions de 850 m en novembre et de 1000 m en décembre.

de développement par mois au T3-2022, de développement en octobre. Prévisions de en novembre et de en décembre. La capacité de l'usine de 65 % au T3-2022, contre 42 % au T2-2022. L'objectif pour le T4-2022 est de 75 %.

Le T3-2022 est conforme aux prévisions pour les tonnes extraites et traitées, la teneur d'alimentation, la production de métal récupérée Zn et Pb, et du volume de concentré.

d'alimentation, la production de métal récupérée Zn et Pb, et du volume de concentré. Le coût C1 (1) du T3-2022 de 1,51 $/lb de Zn, les coûts sont inférieurs aux prévisions de 10 %. CDPR considère l'année 2022 comme une année de transition faisant suite à plusieurs investissements et changements tels que : les récents forages d'exploration, les récents plans LOM, le nouvel entrepreneur minier, le financement dans la mise en valeur de la mine souterraine. 2023 sera une période clé pour le développement et la mise en exploitation du gisement de la Cheminée Santander et de la nouvelle durée de vie de la mine pour Santander.

du T3-2022 de 1,51 $/lb de Zn, les coûts sont inférieurs aux prévisions de 10 %. CDPR considère l'année 2022 comme une année de transition faisant suite à plusieurs investissements et changements tels que : les récents forages d'exploration, les récents plans LOM, le nouvel entrepreneur minier, le financement dans la mise en valeur de la mine souterraine. 2023 sera une période clé pour le développement et la mise en exploitation du gisement de la Cheminée Santander et de la nouvelle durée de vie de la mine pour Santander. Investissement cumulatif de CDPR dans Santander en 2022 (Jan.-Oct.) :

4,07 millions de dollars US en développement minier



1,18 million de dollars US en investissements d'expansion/de maintien



3,86 millions de dollars US pour la campagne d'exploration.

Santander Prévisions

L'EEP de la cheminée Santander d'ici décembre 2022 : comprends une estimation des ressources minérales, une analyse de l'accès de la mine, un processus de traitement minéral pour la cheminée Santander (validation), les infrastructures nécessaires et un plan de mine pour les ressources exploitables.

Plan de développement accéléré pour Magistral et l'extension de la Cheminée-Nord permettant d'accéder à des zones à plus haute teneur .

. Optimiser la capacité de l'usine pour atteindre une moyenne de 2 500 tonnes par jour, soit la capacité nominale de Santander.

Commencer et terminer l'exécution du plan d'investissement de 2023, y compris le développement et l'infrastructure civile de Santander Pipe .

. Commencer le programme de transformation numérique de la mine Santander, en améliorant les communications internet, la fibre optique et l'infrastructure souterraine, la salle de contrôle de la flotte de véhicules de la mine et les fonctions administratives.

Exécuter la campagne de forage :

Plan de surface de 5 km : cibles de Puajanca et Naty,



Plan souterrain de 15 km : la canalisation Santander et ses extensions.

Perspectives des résidus de Quiulacocha :

Un permis environnemental permettant d'exécuter un programme de forage de 40 trous dans la concession El Metalurgista de la CDPR a été accordé par le ministère de l'Énergie et des Mines en août 2021, accompagné d'une solide licence sociale octroyée par la communauté rurale de Quiulacocha. La Société emprunte de multiples voies au niveau gouvernemental pour obtenir la servitude nécessaire auprès d'Activos Mineros SAC, une entité publique chargée d'administrer les zones de surface entourant la concession El Metalurgista de CDPR. La Société prévoit actuellement d'obtenir la servitude au cours du premier trimestre de 2023 et de commencer le forage en mai 2023, après la saison des pluies.

À propos de Ressources Cerro de Pasco Inc.

Ressources Cerro de Pasco inc. est une société d'exploitation minière et de gestion des ressources qui possède une connaissance inégalée de la dotation minérale dans et autour de la ville de Cerro de Pasco. Dans un premier temps, la Société va déverrouiller la durée de vie de la mine et étendre les zones de concession dans son exploitation minière Santander, en appliquant les normes les plus élevées en matière de sécurité, d'environnement, de gouvernance et sur le plan social. La croissance de la Société est principalement axée sur le développement de la concession minière El Metalurgista, l'une des plus grandes ressources minéralisées de surface au monde, en appliquant les dernières techniques et solutions innovantes pour traiter les résidus, extraire les métaux et convertir les déchets restants en hydrogène vert et en produits dérivés.

Énoncés prospectifs et exclusion de responsabilité

Certaines informations contenues dans le présent document peuvent constituer une « information prospective » ou des « énoncés prospectifs » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En général, les informations prospectives peuvent être identifiées par des mots comme « pro forma », « planifie », « s'attend », « peut », « devrait », « pourrait », « pourra », « budget », « prévu », « estime », « prévoit », « a l'intention », « anticipe », « croit », ou des variations de ces mots ou phrases, y compris les variations négatives, qui font référence à certaines mesures, certains événements ou certains résultats qui peuvent être prises, se produire ou être réalisés. De tels énoncés prospectifs, qui concernent notamment les activités et développements de la Société et de H 2 -SPHERE, comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient considérablement différents de ceux qui sont exprimés ou qui sont implicites dans ces énoncés prospectifs ou ces informations prospectives. De tels facteurs comprennent, entre autres, les risques liés à l'exploration, à la mise en valeur et aux activités minières ; l'incidence d'événements macroéconomiques ainsi que l'impact de la pandémie de COVID-19 ; et tout effet défavorable important sur les activités, les propriétés et les actifs de la Société ou de H 2 -SPHERE. Rien ne garantit que ces énoncés se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces énoncés. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux énoncés prospectifs et aux informations prospectives. La Société ne mettra pas à jour les énoncés prospectifs ni les informations prospectives inclus aux présentes, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'exigent.

Mise en garde concernant les mesures de performance financière non-IFRS

Les mesures de performance financière non conformes aux IFRS : bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (« EBITDA »), bénéfice avant intérêts et impôts (« EBIT »), EBITDA ajusté, EBIT ajusté, bénéfice ajusté par action, dette nette, C1 Coût au comptant et coût de maintien tout compris (« AISC »).

Ces mesures ne sont pas reconnues par les IFRS, car elles n'ont pas de définition standardisée prévue par les IFRS et il est donc peu probable qu'elles soient comparées à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. CDPR utilise ces mesures à l'interne pour évaluer le rendement opérationnel sous-jacent de la Société pour les périodes de présentation de l'information financière considérée. L'utilisation de ces mesures permet à la Société d'évaluer les tendances en matière de rendement et les résultats de l'entreprise sous-jacente. CDPR comprend que certains investisseurs, et d'autres personnes qui suivent le rendement de la Société, évaluent également le rendement de cette façon.

La Société estime que ces paramètres mesurent son rendement et constituent des indicateurs utiles de son rendement prévu pour les périodes futures. Ces données sont destinées à fournir des informations supplémentaires et ne doivent pas être considérées de manière isolée ou comme un substitut aux mesures du rendement préparées conformément aux IFRS.

EBITDA et EBIT

L'EBITDA fournit un aperçu de la performance globale de la Société. Cette mesure aide les lecteurs à comprendre le potentiel de production de liquidités de l'entreprise, y compris les liquidités nécessaires pour financer le fonds de roulement, le service de la dette, les dépenses en capital et les opportunités d'investissement. L'EBITDA est le bénéfice attribuable aux actionnaires avant les charges financières nettes, les impôts sur le revenu et la dépréciation, l'épuisement et l'amortissement. L'EBIT est l'EBITDA après dépréciation, épuisement et amortissement. D'autres sociétés peuvent calculer l'EBIT et l'EBITDA différemment.

EBITDA ajusté, EBIT ajusté et bénéfice ajusté par action

L'EBITDA ajusté est l'EBITDA moins l'impact des dépréciations ou des reprises de dépréciation et des autres dépenses et recouvrements non monétaires et non récurrents. L'EBIT ajusté correspond à l'EBIT moins l'impact des dépréciations ou des reprises de dépréciation et des autres dépenses et recouvrements non monétaires et non récurrents. Ces dépenses et recouvrements sont retirés du calcul de l'EBITDA et de l'EBIT car la Société ne pense pas qu'ils reflètent la capacité de la Société à générer des liquidités et ses résultats opérationnels de base.

Le bénéfice par action ajusté est constitué du bénéfice net ou de la perte nette de la période, moins l'impact des dépréciations ou des reprises sur amortissements, de l'évaluation du règlement à la valeur de marché, de la perte (gain) de la juste valeur des instruments financiers, de la perte (gain) de change, des frais de restructuration et des autres produits ou charges.

C1 Coût au comptant

Il s'agit du coût au comptant estimé pour produire une livre de zinc payable. Cette mesure comprend les dépenses de production liées à l'exploitation de la mine, telles que l'extraction, le traitement, l'administration, les charges indirectes (y compris l'entretien de la surface et le campement), ainsi que la fonderie, l'affinage et le transport, la distribution, les redevances et les revenus des métaux dérivés, divisés par les livres de zinc payable produites. Le coût comptant C1 par livre de zinc payable produite ne comprend pas la dépréciation, l'épuisement et l'amortissement, les frais de remise en état, le maintien du capital et les frais d'exploration.

AISC

Il s'agit des coûts en espèces estimés pour produire une livre de zinc payable, plus les coûts d'investissement de maintien estimés pour entretenir la mine et l'usine. Cette mesure comprend le coût au comptant C1 par livre et les coûts de maintien du capital divisés par les livres de zinc payable produites. Le coût de maintien du capital par livre de zinc payable produite ne comprend pas la dépréciation, l'épuisement et l'amortissement, la remise en état et les dépenses d'exploration.

