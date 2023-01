Ressources Cerro de Pasco obtient des concessions stratégiques additionnelles adjacentes à sa mine Santander et annonce la prolongation de bons de souscription

MONTRÉAL, le 18 janv. 2023 /CNW/ - Ressources Cerro de Pasco Inc. (CSE: CDPR) (OTCPK : GPPRF) (Frankfurt: N8HP) (« CDPR » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer qu'INGEMMET lui a accordé trois concessions minières additionnelles adjacentes à sa mine Santander. Les nouvelles concessions couvrent une superficie supplémentaire de 2 094 103 ha (Fig.1).

Les nouvelles concessions, ainsi que Magistral et le gisement de la Cheminée Santander, font partie de la zone régionale fertile de minéralisation qui abrite de nombreux gisements distaux de remplacement de carbonate de Zn-Pb (ceinture de gisements minéraux de porphyre et de skarn) (Fig.2).

La Société considère que les nouvelles zones offrent un potentiel d'exploration significatif compte tenu des levés de reconnaissance déjà effectués et de l'interprétation structurelle de l'imagerie Sentinel-2 pour le district de Santander. En outre, la concession regroupée est stratégiquement située dans le district des concessions riches, notamment Romina, Puagjanca, Alpamarca et Huaron (Fig.3 et Fig. 4).

Guy Goulet, chef de la direction de CDPR, a commenté : « Nous avons identifié l'opportunité d'acquérir ces concessions attrayantes et nous les considérons comme stratégiques pour la mise en valeur de notre unité minière de Santander. Jusqu'à présent, la Société a identifié 15 cibles d'exploration et nous sommes très confiants quant aux nouvelles opportunités qu'offrent ces nouvelles concessions ».

La Société prévoit de négocier des accords d'utilisation des terres pour les nouvelles zones au cours de 2023 et entreprendra un programme de cartographie et d'échantillonnage pour la première phase d'exploration.

Pour consulter les FIGURES 1 à 4, veuillez cliquer ici.

Prolongation des bons de souscription

La Société propose de modifier la date d'expiration (la « Prolongation ») de 4 283 277 bons de souscription d'actions en circulation (les « Bons de souscription ») émis dans le cadre de placements privés sans intermédiaire complétés entre le 8 avril 2021 et le 27 mai 2021. Chacun des Bons de souscription permet à son détenteur d'acheter une action ordinaire du capital de la Société au prix de 0,50 $ par action pour une période de deux ans (la « Date d'expiration »). Aucun des bons de souscription n'a été exercé à ce jour. La date d'expiration des bons de souscription sera prolongée jusqu'au 27 mai 2024. Tous les autres termes des Bons de souscription resteront les mêmes.

Information technique

M. Jorge Lozano, MMSAQP et chef des opérations de CDPR, a examiné et approuvé les informations scientifiques et techniques contenues dans ce communiqué de presse. M. Lozano est une personne qualifiée en vertu du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »).

À propos de Ressources Cerro de Pasco Inc.

Ressources Cerro de Pasco inc. est une société d'exploitation minière et de gestion des ressources qui possède une connaissance inégalée de la dotation minérale dans et autour de la ville de Cerro de Pasco. Dans un premier temps, la Société va déverrouiller la durée de vie de la mine et étendre les zones de concession dans son exploitation minière Santander, en appliquant les normes les plus élevées en matière de sécurité, d'environnement, de gouvernance et sur le plan social. La croissance de la Société est principalement axée sur le développement de la concession minière El Metalurgista, l'une des plus grandes ressources minéralisées de surface au monde, en appliquant les dernières techniques et solutions innovantes pour traiter les résidus, extraire les métaux et convertir les déchets restants en hydrogène vert et en produits dérivés.

