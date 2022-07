MONTRÉAL, le 11 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Ressources Cerro de Pasco Inc. (CSE: CDPR) (« CDPR ») est heureuse d'annoncer les résultats d'une intersection à haute teneur à la mine Santander, dont elle est entièrement propriétaire, au Pérou. La Société fournit également un rapport et une mise à jour sur les campagnes d'exploration et de forage intercalaire ainsi qu'une annonce d'expansion de son programme d'exploration.

Intersection à haute teneur dans un nouvel emplacement entre la mine Magistral et la cheminée Santander

Le sondage SAN-0282-22, qui se situe à peu près à mi-chemin entre la mine Magistral et la cheminée Santander, a recoupé un ensemble de skarns de 300 m avec divers horizons minéralisés qui ont été analysés dans le laboratoire à la mine et géré par SGS. La minéralisation et l'altération rencontrées dans le sondage SAN-0282-22 sont similaires à celles du corps de la cheminée Santander, qui a été exploité dans le passé pour ses très hautes teneurs en métaux de base.

La Société estime que la minéralisation et les intersections de skarn rencontrées dans le sondage SAN-0282-22 présentent un potentiel d'exploration important. Par conséquent, la Société a augmenté le budget de forage de 2022 afin de permettre le forage de 5 000 m supplémentaires. CDPR a fait des travaux de suivi de ces premiers résultats de forage avec deux autres sondages, qui ont tous deux recoupé des horizons de skarn et de minéralisation similaires. Ces sondages sont actuellement en cours d'échantillonnage. La figure 1 illustre une interprétation préliminaire de la section SAN-0282-22 et SAN-0283-22 (emplacement de la ligne de section dans la figure 2), et le tableau 1 présente les résultats d'analyse obtenus à ce jour (laboratoire à la mine géré par SGS) pour les intersections dans le sondage SAN-0282-22. Le forage sur cette cible se poursuit au nord de SAN-0282-22.

Tableau 1 présente les meilleures intersections de SAN-0282-22

Sondage De

(m) À

(m) Intervalle

(m) Zn_pct Pb_pct Cu_pct Ag_ppm SAN-0282-22 572,85 580,70 7,85 9,61 0,17 0,14 61,37 SAN-0282-22 625,10 627,75 2,65 4,61 0,01 0,04 4,04 SAN-0282-22 639,40 644,00 4,60 3,41 0,01 0,03 2,34 SAN-0282-22 652,80 661,00 8,20 2,12 0,01 0,01 2,00 SAN-0282-22 700,15 704,95 4,80 7,42 0,01 0,30 14,04

Les pulpes des échantillons des intersections présentées au Tableau 1 seront analysées plus en détails par ALS pour confirmer les analyses du laboratoire de la mine et quantifier d'autres éléments non analysés par le laboratoire de la mine.

Guy Goulet, chef de direction de CDPR, a déclaré : « Cette mise à jour met en évidence la voie passionnante à suivre pour continuer à générer de la valeur. Ressources Cerro de Pasco croit que Santander a un potentiel d'exploration important qui laisse entrevoir une prolongation de la durée de vie de la mine et confirme notre confiance dans la valeur potentielle à long terme de l'acquisition de Santander. »

En outre, CDPR estime qu'il est stratégiquement important que cette première intersection et cette nouvelle zone de minerai potentielle soient situées à mi-chemin entre la cheminée Santander et les gisements Magistral, et à une profondeur similaire aux niveaux d'exploitation actuels des corps Magistral.

Jorge Lozano, chef de l'exploitation de CDPR, a ajouté : « L'emplacement stratégique se trouve entre une infrastructure de raccordement envisagée entre Magistral et le gisement de la cheminée Santander. Une définition plus poussée de ce gisement nous permettra de valoriser une nouvelle valeur pour le projet avec une voie plus souple pour le développement des gisements de cheminées et une optimisation accrue de la rentabilité avec l'exploitation de zones à plus haute teneur. »

Mise à jour du programme d'exploration

Le programme de forage global a été porté à 35 880 m, contre 30 750 m (comme indiqué dans le communiqué de presse du premier trimestre publié le 27 avril 2022), dont 25 150 m ont été alloués à l'exploration (en surface et souterrain) et 10 730 m au forage intercalaire. À ce jour, un total de 17 820,35 m de forage a été exécuté, dont 13 980,45 m d'exploration (principalement en surface) et 3 839,9 m de forage intercalaire. La figure 2 montre l'emplacement et l'avancement du forage d'exploration de surface, la figure 3 montre les mêmes informations en coupe transversale, y compris le forage d'exploration souterrain, et la figure 4 montre les programmes de forage intercalaire exécutés et proposés.

Faits saillants pour les autres activités d'exploration et de forage intercalaire

Veuillez consulter le précédent communiqué de presse daté du 27 avril 2022 pour les résultats d'exploration du premier trimestre. Le texte qui suit présente une mise à jour pour le deuxième trimestre.

Extension Magistral Nord - CDPR a complété son programme de forage actuel à Magistral Nord. Les résultats présentés ci-dessous s'ajoutent aux résultats du T1 et montrent de bonnes intersections dans deux des trous de forage.

SAN-0273-22 a intersecté

2,30 m à 3,11 % Zn, 0,09 % Pb, 0,02 % Cu, 10,72 g/t Ag.

à 3,11 % Zn, 0,09 % Pb, 0,02 % Cu, 10,72 g/t Ag. SAN-0275B-22 a recoupé

7,20 m à 3,09 % Zn, 0,92 % Pb, 0,03 % Cu, 57,93 g/t Ag.

à 3,09 % Zn, 0,92 % Pb, 0,03 % Cu, 57,93 g/t Ag.

8,35 m à 1,87 % Zn, 0,42 % Pb, 0,02 % Cu, 68,48 g/t Ag.

Les géologues du site considèrent que le style de minéralisation recoupé est similaire à celui des corps Rosa et Fatima, qui sont des structures de failles filoniennes qui recoupent le gisement Magistral. CDPR élabore une interprétation pour cette nouvelle zone.

Extension à Magistral Sud - Le forage de surface du premier trimestre a identifié une extension possible du corps minéralisé de Magistral Sud. CDPR a foré l'extension potentielle avec des forages intercalaires à partir des accès souterrains de la mine à proximité immédiate de la zone nouvellement identifiée. Les résultats présentés ci-dessous s'ajoutent aux résultats du premier trimestre et présentent de bonnes intersections dans deux des trous de forage. Voici quelques-unes des meilleures intersections :

MSD-0664-22 Intersection :

(MS) 3,2 m à 3,01 % Zn, 0,27 % Pb, 4,46 g/t Ag.

à 3,01 % Zn, 0,27 % Pb, 4,46 g/t Ag. MSD-0666-22 a intersecté :

(MS) 3,3 m à 3,51 % Zn, 0,17 % Pb, 2,48 g/t Ag.

à 3,51 % Zn, 0,17 % Pb, 2,48 g/t Ag. MSD-0672-22 Intersection :

(MS) 6,4 m à 10,78 % Zn, 0,03 % Pb, 10,71 g/t Ag.

Note : * MS - Magistral Sur, révèle une minéralisation à l'extrémité sud des zones déjà exploitées.

CDPR a finalisé une interprétation pour cette nouvelle zone et prévoit de l'incorporer dans le calendrier d'exploitation de 2022 en raison de la proximité de la minéralisation avec les accès existants. CDPR utilisera tous les nouveaux accès exploités pour entreprendre d'autres forages intercalaires dans des zones qui ne peuvent actuellement pas être atteintes avec l'infrastructure minière existante.

Cible Blanquita - La cible Blanquita est située à 0,7 km au SE de Magistral Sud et à 0,5 km au NO de la cheminée Santander. La minéralisation recoupée à ce jour se trouve directement sous un prolongement de la grande anomalie géophysique magnétotellurique (MT) du projet et sous une zone d'altération siliceuse jasperoïde envahissante (470 m x 20 m) et des anomalies géochimiques As, Mn, Sb, Mo, Cs et Sr. Les résultats d'analyse du T1 ont été rapportés par le laboratoire géré par SGS sur le site minier et sont reformulés ci-dessous en tenant compte de l'analyse de contrôle ALS, qui comprend également des analyses pour l'or.

SAN-0270-22 a intersecté

2,75 m à 0,16 % Zn, 0,09 % Pb, 0,00 % Cu, 37,49 g/t Ag, 0,05 g/t Au.

à 0,16 % Zn, 0,09 % Pb, 0,00 % Cu, 37,49 g/t Ag, 0,05 g/t Au.

0,80 m à 0,66 % Zn, 0,58 % Pb, 0,01 % Cu, 30,28 g/t Ag, 0,03 g/t Au.

à 0,66 % Zn, 0,58 % Pb, 0,01 % Cu, 30,28 g/t Ag, 0,03 g/t Au.

2,70 m à 0,23 % Zn, 0,17 % Pb, 0,00 % Cu, 45,44 g/t Ag, 0,04 g/t Au.

à 0,23 % Zn, 0,17 % Pb, 0,00 % Cu, 45,44 g/t Ag, 0,04 g/t Au.

2,10 m à 0,75 % Zn, 0,34 % Pb, 0,03 % Cu, 74,09 g/t Ag, 0,03 g/t Au.

à 0,75 % Zn, 0,34 % Pb, 0,03 % Cu, 74,09 g/t Ag, 0,03 g/t Au. SAN-0274-22 a intersecté

1,35 m à 3,41 % Zn, 0,69 % Pb, 0,09 % Cu, 112,17 g/t Ag, 0,27 g/t Au.

à 3,41 % Zn, 0,69 % Pb, 0,09 % Cu, 112,17 g/t Ag, 0,27 g/t Au.

6,30 m à 0,14 % Zn, 0,05 % Pb, 0,01 % Cu, 109,53 g/t Ag, 0,84 g/t Au.

à 0,14 % Zn, 0,05 % Pb, 0,01 % Cu, 109,53 g/t Ag, 0,84 g/t Au.

3,65 m à 0,74 % Zn, 0,28 % Pb, 0,01 % Cu, 229,90 g/t Ag, 0,95 g/t Au.

La cible Blanquita a été interprétée comme une série de veines et de failles dont le style et la texture de la minéralisation suggèrent que CDPR a recoupé la partie supérieure d'un système de veines épithermiques. Tous les forages sur la cible Blanquita sont terminés pour 2022 et CDPR se concentre maintenant sur l'interprétation géologique.

Pour visualiser les FIGURES 1 à 4, veuillez cliquer sur le lien suivant.

Évaluation économique préliminaire ( EEP) de la cheminée Santander

L'EEP de la cheminée Santander (ancienne mine Santander) a officiellement débuté le 27 avril 2022, lors d'une réunion conjointe entre CDPR et DRA Global, qui ont été sélectionnés comme partenaire pour réaliser l'étude.

La mise à jour des ressources minérales et l'évaluation géotechnique pour la conception de la mine souterraine ont été achevées respectivement au cours de la première et de la deuxième semaine de juin, pour aller de l'avant avec la conception de la mine et le plan de production au niveau de l'EEP. En parallèle, Subterra, une société internationale d'ingénierie de creusement de tunnels, progresse dans la conception du programme de réhabilitation du puits Santander au niveau EEP- calendrier et budget - et dans l'étude de compromis sur l'accès à la mine.

CDPR a retenu SGS pour réaliser le programme d'essais métallurgiques, qui a débuté au cours de la deuxième semaine de juin. SGS a terminé une partie des essais de charactérisation : Indice d'abrasion, indice de travail de liaison, analyse granulométrique de l'alimentation et cinétique de broyage.

CDPR progresse à de nouvelles analyses des carottes de forage et le rééchantillonnage des trous de forage historiques de la cheminée Santander, qui ont été forés par la Compañía Minerales Santander (CMS) entre 1973 et 1993. Les résultats d'analyse du laboratoire sur site géré par SGS ont donné des résultats de teneurs légèrement supérieures aux résultats historiques. CDPR effectuera une vérification des résultats du laboratoire de la mine et 10 % des échantillons seront envoyés à ALS Lima pour un échantillonnage de contrôle.

CDPR a recueilli de nombreuses informations historiques, des années 1960 aux années 1990, qui décrivent les paramètres opérationnels et les performances positives de CMS lors de l'exploitation de la cheminée Santander à ciel ouvert et, par la suite, par des méthodes d'exploitation souterraine. Parmi les informations pertinentes, on trouve des rapports de mine, des rapports d'usine de traitement, des schémas miniers et géologiques, des réserves historiques, des rapports de géologie et d'exploration.

CDPR prévoit de compléter l'EEP de la cheminée Santander Pipe en novembre 2022, en consolidant les aspects techniques, d'autorisation et économiques qui soutiennent l'alternative à étudier à un stade plus avancé comme étape vers la réhabilitation et la réouverture de la mine Santander.

Contrôle de la qualité

Tous les programmes de préparation d'échantillons et d'analyse (laboratoire interne géré par SGS ou laboratoire externe - ALS Lima) sont appuyés par un programme AQ/CQ qui est contrôlé sur la base d'un lot d'échantillons. Le programme AQ/CQ de CDPR consiste à insérer des échantillons jumeaux, des échantillons doubles grossiers, des échantillons doubles de pulpe, des standards (CRM), des blancs grossiers, des blancs de pulpe et à envoyer des échantillons de contrôle à un second laboratoire.

Information technique

Shane Whitty, vice-président de l'exploration et des services techniques de CDPR, a examiné et approuvé l'information scientifique et technique que contient le présent communiqué. M. Whitty est une personne qualifiée pour les fins de communication de l'information conforme au Règlement 43-101.

À propos de Ressources Cerro de Pasco

Ressources Cerro de Pasco inc. est une société minière et de gestion des ressources qui applique les normes environnementales, sociales et de gouvernance les plus rigoureuses exigées par les institutions et les investisseurs mondiaux. La force stratégique clé de la Société est une connaissance inégalée des défis et des opportunités présentés par la dotation minérale dans et autour de la ville de Cerro de Pasco, combinée à une équipe de gestion péruvienne et internationale hautement expérimentée et pragmatique. Le principal objectif de croissance de la Société sera de développer la concession minière d'El Metalurgista en utilisant des solutions de développement industriel et de géo-ressources de classe mondiale afin de garantir une durabilité économique opérationnelle à long terme en harmonie avec une population locale saine et prospère. La Société, qui exploite actuellement la mine Santander, souhaite également acquérir et exploiter des mines adaptées au plan de croissance stratégique de la société.

Énoncés prospectifs et exclusion de responsabilité

Certaines informations contenues dans le présent document peuvent constituer une « information prospective » ou des « énoncés prospectifs » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En général, les informations prospectives peuvent être identifiées par des mots comme « pro forma », « planifie », « s'attend », « peut », « devrait », « pourrait », « pourra », « budget », « prévu », « estime », « prévoit », « a l'intention », « anticipe », « croit », ou des variations de ces mots ou phrases, y compris les variations négatives, qui font référence à certaines mesures, certains événements ou certains résultats qui peuvent être prises, se produire ou être réalisés. De tels énoncés prospectifs, qui concernant notamment le moment de la levée de l'interdiction d'opérations, des énoncés concernant des événements futurs ou des performances futures, la réalisation des avantages prévus découlant des investissements de CDPR, la performance générale des actifs de la Société et les résultats de l'exploration et des activités de développement et de production ainsi que des projets d'expansion liés aux propriétés de la Société, comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient considérablement différents de ceux qui sont exprimés ou qui sont implicites dans ces énoncés prospectifs ou ces informations prospectives. De tels facteurs comprennent, entre autres, les risques liés à l'exploration, à la mise en valeur et aux activités minières; l'incidence d'événements macroéconomiques ainsi que l'impact de la pandémie de COVID-19; et tout effet défavorable important sur les activités, les propriétés et les actifs de la Société. Rien ne garantit que ces énoncés se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces énoncés. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux énoncés prospectifs et aux informations prospectives. La Société ne mettra pas à jour les énoncés prospectifs ni les informations prospectives inclus aux présentes, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'exigent.

