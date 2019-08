Ressources Cerro de Pasco Inc. : Mise à jour de l'entreprise

MONTRÉAL, le 12 août 2019 /CNW/ - Ressources Cerro de Pasco Inc. (CSE: CDPR) (Francfort: N8HP) («CDPR» ou la «Société») souhaite fournir une mise à jour concernant l'arrêt des négociations demandé par la Société le 10 avril 2019 en prévision de l'annonce d'éventuelles transactions.

La Société s'attendait à annoncer de telles transactions plus tôt mais les négociations prennent plus de temps que prévu. En raison des lignes directrices de l'OCRCVM sur les arrêts de négociation, la négociation sur les titres de CDPR reprendra demain, le 13 août 2019.

Quoique la Société s'attend à pouvoir annoncer de telles transactions bientôt, il n'y a aucune assurance de la clôture de telles transactions. La Société divulguera toutes transactions dès qu'elles se concrétiseront.

À propos de Ressources Cerro de Pasco Inc.

Ressources Cerro de Pasco Inc. est une société de gestion de ressources soucieuse du respect des strictes exigences environnementales, sociales et juridiques des institutions mondiales et des investisseurs. La force stratégique clé de la Société réside dans sa connaissance inégalée des défis et des opportunités présentés par la richesse minière de la ville de Cerro de Pasco au Pérou, alliée à une équipe de gestion expérimentée à la fois péruvienne et internationale. La société se concentrera sur le développement de la concession minière El Metalurgista à l'aide de solutions de géo-ressources et de développement industriel innovantes afin de garantir la durabilité économique à long terme des opérations, en harmonie avec une population locale saine et prospère.

Déclarations prospectives et exclusion de responsabilité

Certaines informations contenues dans le présent document peuvent constituer une «information prospective» au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées à l'aide d'une terminologie prospective, telle que "sera", "attendu" ou des variantes de ces mots et expressions ou déclarations spécifiant que certains actes, événements ou résultats se produiront. Les énoncés prospectifs sont basés sur les estimations de la Société et sont sujets à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité, le rendement ou les réalisations de la Société soient considérablement différents de ceux exprimés de façon explicite ou implicite par de telles déclarations prospectives ou informations prospectives. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives et aux informations prospectives. La Société ne mettra pas à jour les déclarations prospectives ni les informations prospectives qui sont incorporées par renvoi aux présentes, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables l'imposent.

