Ressources Cerro de Pasco Inc. : Mise à jour Corporative

MONTRÉAL, le 2 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Ressources Cerro de Pasco Inc. (CSE : CDPR) (OTCMKTS : GPPRF) (Francfort : N8HP) (« CDPR » ou la « Société ») fait référence aux communiqués précédents de la Société selon lesquelles CDPR acquerra toutes les actions émises d'Oxidos de Pasco S.A.C., Empresa Administradora de Cerro S.A.C. et Remediadora Ambiental S.A.C. de Volcan Compania Minera SAA, la Société fournit la mise à jour suivante.

Dans le cadre du processus de finalisation des détails de la transaction, CDPR et Volcan n'ont pas été en mesure de parvenir à un accord sur certaines questions qui nécessitent des éclaircissements supplémentaires. Alors que la date limite pour la transaction est expirée, les deux sociétés se sont engagées à continuer d'évaluer une transaction satisfaisante pour les deux parties, relutive pour les actionnaires de CDPR et bénéfique pour nos communautés locales.

En prévision de la clôture de la transaction, CDPR a pu organiser des engagements de financement et des manifestations d'intérêt de plus de 60 M USD sous forme d'une combinaison de financement par capitaux propres et par emprunt non garanti, ainsi que de lignes de crédit pour satisfaire aux conditions préalables relatives qui démontre la capacité financière. La direction est convaincue que ce niveau d'intérêt sera maintenu compte tenu de la solidité de la valeur proposée le CDPR.

Conformément à l'annonce précédente de la Société concernant le prochain programme d'exploration de Quiulacocha, CDPR continue d'évaluer toutes les possibilités qui permettront de créer de la valeur à ses actionnaires ainsi qu'à la communauté de Cerro de Pasco, avec qui nous collaborons de manière proactive et réussie depuis trois ans.

À propos de Ressources Cerro de Pasco

Ressources Cerro de Pasco inc. est une société de gestion des ressources qui met l'accent sur l'application des dernières technologies dans la production de métaux par le traitement et le retraitement de toutes les ressources matérielles, les décharges, les résidus miniers, etc. à Cerro de Pasco afin d'assurer la prospérité économique à long terme. CDPR s'efforce d'atteindre le plus haut niveau de conformité environnementale, sociale et juridique. CDPR fournit une connaissance approfondie des défis et du potentiel de Cerro de Pasco, basée sur une expérience concrète et une équipe d'experts chevronnés.

Déclarations prospectives et exclusion de responsabilité

Certaines informations contenues dans le présent communiqué peuvent constituer une « information prospective » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées à l'aide d'une terminologie prospective, telle que « planifie », « vise », « s'attends à », « projette », « à l'intention », « anticipe », « estime », « pourraient », « devraient », « probable », ou des variantes de ces mots et expressions ou déclarations spécifiant que certains actes, événements ou résultats « pourraient », « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints » ou autres expressions similaires. Les énoncés prospectifs, incluant les projections de la direction de CDPR à l'égard de la réalisation de la Transaction ainsi que les opportunités d'expansion et de croissance des opérations de CDPR, sont basés sur les estimations de CDPR et sont sujets à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité, le rendement ou les réalisations de CDPR soient considérablement différents de ceux exprimés de façon explicite ou implicite par de telles déclarations prospectives ou informations prospectives. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des facteurs commerciaux et économiques et à des incertitudes, ainsi qu'à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ces énoncés prospectifs, y compris les hypothèses pertinentes et les facteurs de risque énoncés dans les documents publics de CDPR, sont disponibles sur SEDAR à www.sedar.com. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives et aux informations prospectives. Bien que CDPR estime que les hypothèses et les facteurs utilisés dans la préparation des énoncés prospectifs sont raisonnables, et l'on ne devrait pas se fier indûment à ces déclarations, sauf si une loi applicable l'exige, CDPR décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser l'une ou l'autre de ces déclarations ou informations prospectives, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.

Renseignements: Guy Goulet, chef de la direction, Téléphone : +1-579-476-7000, Cellulaire : +1-514-294-7000, [email protected]

