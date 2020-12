CSE:CDPR

MONTRÉAL, le 22 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Ressources Cerro de Pasco Inc. (CSE: CDPR) (OTCMKTS: GPPRF) (Francfort: N8HP) (« CDPR » ou la « Société ») souhaite fournir aux investisseurs la mise à jour suivante.

Le 27 novembre 2019, la Société a conclu un achat définitif d'actions (l'« entente ») avec Volcan Compañia Minera S.A.A. (BVL: VOLCABC1) et ses filiales (collectivement, « Volcan »), selon laquelle CDPR fera l'acquisition de toutes les actions émises d'Oxidos de Pasco S.A.C., d'Empresa Administradora de Cerro S.A.C et de Remediadora Ambiental S.A.C. (les « sociétés cibles »). La transaction sans lien de dépendance (la « transaction ») permettra l'acquisition et l'exploitation par CDPR de tous les actifs miniers et de transformation à Cerro de Pasco, au Pérou central, y compris une usine de lixiviation de métaux précieux et un concentrateur de métaux de base et précieux.

Après des extensions successives, la Société a annoncé le 2 novembre 2020 que la Transaction était expirée. Volcan, Glencore et CDPR continuent de s'engager de manière proactive afin de finaliser la Transaction qui soit satisfaisante pour les deux parties et bénéfique pour les communautés locales.

En ce qui concerne la transaction, CDPR a mis en place des engagements de financement et des manifestations d'intérêt de plus de 60 millions de dollars américains dans une combinaison de financement par capitaux propres et de financement par emprunt non garanti, et de marges de crédit. De même, l'entreprise a réuni une équipe complète de professionnels de premier ordre prêts à effectuer une transition ordonnée des opérations en cours, à poursuivre les efforts actuels et à mettre en œuvre de nouveaux projets, y compris, sans s'y limiter, un programme ESG complet, pour favoriser la remise en état de la mine de Cerro de Pasco et procurer des avantages immédiats aux collectivités touchées.

De façon indépendante, la Société continue de faire progresser sa concession d'El Metalurgista et prévoit entreprendre les travaux de forage du parc à résidus miniers de l'installation historique de Quiulacocha au cours du premier trimestre de 2021. Un levé géophysique réalisé avant les travaux indique une profondeur allant jusqu'à 40 m par endroit. L'installation historique de stockage des résidus de Quiulacocha (« Q-TSF ») couvre environ 115 hectares et des résidus y ont été déposés de 1921 à 1996. Ce matériel est constitué de résidus de traitement provenant de la mine à ciel ouvert et souterraine Raúl Rojas. Selon les recherches, les résidus ont été déposés pour la première fois du côté est de la Q-TSF à partir de janvier 1921 et sont dérivés du traitement de matériel à forte teneur en cuivre, en argent et en or, présentant des teneurs à l'entrée historiques allant jusqu'à 10 % de cuivre, 4 g/t d'or et plus de 300 g/t d'argent. Ces résidus proviennent de filons est-ouest de la mine souterraine. La principale période de dépôt de résidus à Quiulacocha a eu lieu après 1943, lors de la mise en service de l'usine de Paragsha, qui traitait au départ le minerai de cuivre et, plus tard, le minerai de zinc, de plomb et d'argent. Selon les données historiques, la mine de Cerro de Pasco a traité environ 58,3 Mt de minerais de zinc, de plomb et d'argent entre 1952 et 1992 à partir de la mine à ciel ouvert et des chantiers souterrains, avec des teneurs moyennes historiques de 8,6 % de zinc, 3,3 % de plomb et 98 g/t d'argent.

La remise en traitement du parc à résidus miniers Quiulacocha et le stockage responsable de résidus dans une installation moderne approuvée sont des éléments importants de l'assainissement de la grande mine de Cerro de Pasco. Cela offrira également une valeur ajoutée et de nombreux avantages aux communautés de Cerro de Pasco.

Guy Goulet, chef de la direction de CDPR, a commenté : « Bien que nous espérions avoir terminé l'acquisition des actifs miniers de Cerro de Pasco cette année, nous avons traversé une période très difficile en raison des retards liés à la COVID-19 et des problèmes qui en ont découlé. Malgré tout, nous continuons de collaborer avec Volcan et Glencore pour finaliser la transaction au profit de tous les intervenants, en particulier des communautés de Cerro de Pasco. Nous continuons de recevoir un appui considérable de nos actionnaires actuels et du marché en général pour financer la transaction, nous avons hâte de faire progresser le futur de Cerro de Pasco. Notre principal objectif en ce qui concerne la réalisation de l'acquisition est de prioriser les flux de trésorerie générés après la clôture afin de faire en sorte que l'acquisition demeure équilibrée et que la priorité soit accordée aux enjeux sanitaires et environnementaux auxquels la population locale est confrontée. »

Information technique

Shane Whitty, géologue professionnel, a révisé et approuvé les informations scientifiques et techniques concernant les informations techniques contenues dans ce communiqué de presse. M. Whitty est une personne qualifiée au sens de la norme NI 43-101 et il est vice-président d'exploration de CDPR.

À propos de Ressources Cerro de Pasco

Ressources Cerro de Pasco Inc. est une entreprise de gestion des ressources canadienne qui met l'accent sur l'application de la technologie la plus récente pour la production de métaux de base par le traitement et le retraitement de toutes les ressources matérielles, décharges, résidus miniers, déchets miniers, etc. à Cerro de Pasco afin d'assurer la prospérité économique à long terme. CDPR s'efforce d'atteindre le plus haut niveau de conformité environnementale, sociale et juridique. CDPR offre une connaissance approfondie des défis et du potentiel de Cerro de Pasco, fondée sur une expérience directe et sur une équipe d'experts de haut niveau.

Déclarations prospectives et exclusion de responsabilité

Certaines informations contenues dans le présent communiqué peuvent constituer une « information prospective » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées à l'aide d'une terminologie prospective, telle que « planifie », « vise », « s'attends à », « projette », « à l'intention », « anticipe », « estime », « pourraient », « devraient », « probable », ou des variantes de ces mots et expressions ou déclarations spécifiant que certains actes, événements ou résultats « pourraient », « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints » ou autres expressions similaires. Les énoncés prospectifs, incluant les projections de la direction de CDPR à l'égard de la réalisation de la Transaction ainsi que les opportunités d'expansion et de croissance des opérations de CDPR, sont basés sur les estimations de CDPR et sont sujets à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité, le rendement ou les réalisations de CDPR soient considérablement différents de ceux exprimés de façon explicite ou implicite par de telles déclarations prospectives ou informations prospectives. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des facteurs commerciaux et économiques et à des incertitudes, ainsi qu'à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ces énoncés prospectifs, y compris les hypothèses pertinentes et les facteurs de risque énoncés dans les documents publics de CDPR, sont disponibles sur SEDAR à www.sedar.com. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives et aux informations prospectives. Bien que CDPR estime que les hypothèses et les facteurs utilisés dans la préparation des énoncés prospectifs sont raisonnables, et l'on ne devrait pas se fier indûment à ces déclarations, sauf si une loi applicable l'exige, CDPR décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser l'une ou l'autre de ces déclarations ou informations prospectives, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.

