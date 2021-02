MONTRÉAL, le 2 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Ressources Cerro de Pasco Inc. (CSE: CDPR) (OTCMKTS: GPPRF) (Francfort : N8HP) (« CDPR » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer les résultats d'une première estimation des ressources minérales des « stockpiles » Excelsior à Cerro de Pasco, au Pérou, préparé conformément aux définitions des ressources et réserves minérales de l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (ICM), adoptées par le Conseil de l'ICM le 10 mai 2014.

Excelsior couvre une superficie de 67,92 ha et contient environ 70 Mt de matériel minéralisé extrait de la mine à ciel ouvert de renommée mondiale de Cerro de Pasco entre les 1952 à 1996. Le matériel polymétallique a été stocké puisqu'il était, à l'époque, considéré à faible teneur et non rentable.

Cette première estimation des ressources minérales représente une portion des « stockpiles » Excelsior qui se trouve dans la concession minière El Metalurgista, détenue à 100 % par CDPR.

Estimation des ressources minérales des « stockpiles » Excelsior complété le 30 août 2020 :

Catégorie Teneur de

coupure

(US $/t) Tonnes

(Kt) NSR

(US $/t) Ag

(g/t) Pb

(%) Zn

(%) Ag

Koz Pb

Kt Zn

Kt Inférées 11 23 195 21 42 0,6 1,4 31 483 139 331

Notes: 1. L'estimation des ressources minérales a été préparée par le Dr Adrian Martínez Vargas, P.Geo., géologue senior spécialisé en ressources et employé de CSA Global Consultants Canada Ltd., une société du groupe ERM, et une personne qualifiée indépendante au sens de la norme 43-101. 2. Les nombres ont été arrondis pour refléter la précision d'une estimation des ressources minérales, par conséquent le total peut varier en raison de l'arrondissement. 3. La teneur de coupure déclarée est calculée comme le revenu net de fonderie marginal (NSR) qui est égal au total des coûts estimés d'extraction (1 USD/t pour les stocks), de traitement (8 USD/t) et d'administration (2 USD/t), de l'extraction métallurgique par flottation en plusieurs étapes et des prix des métaux de Zn 2 650 USD/t, Pb 2 125 USD/t et Ag 16 USD/oz. Les récupérations des traitements métallurgiques ont été modélisées à l'aide de travaux d'essai et de données de production fournies à CDPR par Volcan, exploitant de la mine Cerro de Pasco. 4. L'interpolation de la teneur du modèle de bloc a été effectuée en utilisant le krigeage ordinaire. 5. Les estimations de la teneur moyenne reflètent les ressources in situ et n'incluent pas les facteurs de modification tels que la dilution externe, les pertes minières et les pertes de récupération des procédés. Cependant, les ressources ont été rapportées sur la base d'un modèle régularisé qui incluait une dilution avec des matériaux de faible qualité. 6. L'estimation des ressources minérales du stock de surface est contrainte par les limites latérales du périmètre de la concession El Metalurgista et les limites des surfaces du stock à l'intérieur de la concession. 7. Les ressources minérales sont estimées et classées conformément aux normes de définition des ressources minérales et des réserves minérales de l'ICM, adoptées par le Conseil de l'ICM le 10 mai 2014, en utilisant les lignes directrices des meilleures pratiques d'estimation des ressources minérales et des réserves minérales, adoptées par le Conseil de l'ICM le 29 novembre 2019. 8. Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales et leur viabilité économique n'a pas encore été démontrée. 9. Once troy (oz) égale 31,10348 g.

L'estimation des ressources minérales a été réalisée par une personne qualifiée indépendante, Dr Adrian Martínez Vargas, géologue senior spécialisé en ressources et employé de CSA Global Consultants Canada Limited (CSA Global), une société du groupe ERM. CDPR a fourni bloc modèle, les données d'information utilisées pour l'interpolation, les grilles de calcul pertinentes avec les interprétations géologiques et les surfaces topographiques, ainsi que les rapports d'accompagnement avec les hypothèses et les paramètres utilisés pour l'interpolation. Des validations ont été effectuées par CSA pour le modèle, les données d'information, les domaines d'interprétation et d'estimation géologiques, ainsi que les paramètres et les hypothèses d'interpolation. CSA Global a de plus mis à jour les densités, la topographie et les teneurs de coupure utilisées dans ce rapport.

La première estimation des ressources comprend six (6) trous de forage au diamant, échantillonnés à 2 m d'intervalle, et des échantillons composites d'environ 6 m de profondeur prélevés dans des fosses d'essai (tranchées) réalisées en 2008, et 74 trous RC forés en, et échantillonnés à 2 m d'intervalle. En outre, un ensemble d'échantillons choisis prélevés en surface avant 2009 a été utilisé uniquement pour la modélisation géologique. Au total, 2 555 échantillons ont été utilisés pour l'estimation des ressources minérales : 2 191 provenant de trous de forage RC, 207 de trous de forage au diamant et 146 de puits d'essai. Les échantillons de forage RC ont été analysés pour le Cu, le Pb, le Zn et le Bi en pourcentage, et l'Ag en g/t.

Les droits de surface sur Excelsior sont détenus par Activos Mineros S.A.C. (AMSAC), une société créée en juin 2006 et détenue à 100 % par le gouvernement péruvien. CDPR a entamé des négociations avec le ministère de l'énergie et des mines (« MINEM ») pour acquérir les droits de surface de l'AMSAC ou obtenir leur autorisation temporaire pour les utiliser.

Un rapport technique sur les « stockpiles » Excelsior, préparé par CSA Global conformément au Règlement 43-101, sera déposé sous le profil de de l'émetteur sur SEDAR à www.sedar.com dans un délai de 45 jours suivant le présent communiqué de presse.

Information technique

Le contenu scientifique et technique du présent communiqué de presse a été examiné et approuvé par le Dr Adrian Martínez Vargas, P.Geo., est une « personne qualifiée » au sens de la norme NI 43-101. M. Vargas est consultant principal et employé à plein temps de CSA Global Ltd. et il est considérée comme « indépendant » des dépôts de déchets Excelsior de la Société.

Shane Whitty, CGeo, vice-président Exploration et services techniques de CDPR a révisé et approuvé le contenu scientifique et technique du présent communiqué de presse, lequel est une « personne qualifiée » en vertu du Règlement 43-101.

À propos de Ressources Cerro de Pasco

Ressources Cerro de Pasco inc. est une entreprise de gestion des ressources canadienne qui met l'accent sur l'application de la technologie la plus récente pour la production de métaux de base par le traitement et le retraitement de toutes les ressources matérielles, décharges, résidus miniers, déchets miniers, etc. à Cerro de Pasco afin d'assurer la prospérité économique à long terme. CDPR s'efforce d'atteindre le plus haut niveau de conformité environnementale, sociale et juridique. CDPR offre une connaissance approfondie des défis et du potentiel de Cerro de Pasco, fondée sur une expérience directe et sur une équipe d'experts de haut niveau.

À propos de CSA Global

CSA Global, fait partie du groupe de sociétés ERM, est un cabinet de conseil minier international qui fournit des services à ses clients dans tous les produits minéraux et régions du monde depuis plus de 35 ans, avec des bureaux situés à Vancouver, Toronto, Perth, Brisbane, Jakarta, Singapour, Johannesburg, Horsham (Royaume-Uni) et Dublin. CSA Global et ERM fournissent des services consultatifs multidisciplinaires d'experts tout au long du cycle minier, de l'exploration, l'estimation des ressources, les études de mise en valeur) et l'exploitation minière à la fermeture, en collaboration avec de grandes et petites sociétés minières, des banques d'investissement, des groupes de services financiers et juridiques et des investisseurs privés.

Déclarations prospectives et exclusion de responsabilité

Certaines informations contenues dans le présent communiqué peuvent constituer une « information prospective » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées à l'aide d'une terminologie prospective, telle que « planifie », « vise », « s'attends à », « projette », « à l'intention », « anticipe », « estime », « pourraient », « devraient », « probable », ou des variantes de ces mots et expressions ou déclarations spécifiant que certains actes, événements ou résultats « pourraient », « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints » ou autres expressions similaires. Les énoncés prospectifs, incluant les projections de la direction de CDPR à l'égard de la réalisation de la Transaction ainsi que les opportunités d'expansion et de croissance des opérations de CDPR, sont basés sur les estimations de CDPR et sont sujets à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité, le rendement ou les réalisations de CDPR soient considérablement différents de ceux exprimés de façon explicite ou implicite par de telles déclarations prospectives ou informations prospectives. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des facteurs commerciaux et économiques et à des incertitudes, ainsi qu'à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ces énoncés prospectifs, y compris les hypothèses pertinentes et les facteurs de risque énoncés dans les documents publics de CDPR, sont disponibles sur SEDAR à www.sedar.com. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives et aux informations prospectives. Bien que CDPR estime que les hypothèses et les facteurs utilisés dans la préparation des énoncés prospectifs sont raisonnables, et l'on ne devrait pas se fier indûment à ces déclarations, sauf si une loi applicable l'exige, CDPR décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser l'une ou l'autre de ces déclarations ou informations prospectives, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.

