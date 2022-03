MONTRÉAL, le 10 mars 2022 /CNW Telbec/ - Ressources Cerro de Pasco inc. (CSE: CDPR) (Frankfurt: N8HP) (« CDPR » ou la « Société ») fournit la mise à jour suivante sur la mine Santander.

Mise à jour sur la mine Santander

À la suite du regrettable accident mortel survenu à la mine Santander le 31 janvier 2022, tous les rapports statutaires ont été soumis de manière satisfaisante aux autorités locales. La Société a réalisé un examen approfondi de la sécurité sur tous les aspects, du développement à la production, afin de s'assurer que les conditions existantes soient sécuritaires dans les zones où se déroulent les activités. La mine a repris ses activités le 18 février 2022.

Optimisation de l'exploitation

Dans le cadre du plan de transition depuis l'acquisition, CDPR a activement optimisé tous les secteurs des opérations principales, y compris les examens de sécurité, le développement de la mine, le modèle de production, les contrats externes, les fournisseurs et autres. Lors de l'acquisition de la mine Santander, CDPR avait commencé à analyser l'ensemble du site en vue de prolonger considérablement la durée de vie de la mine.

L'objectif clé était de réduire la dépendance vis-à-vis les prestataires externes compte tenu de la grande expérience de l'équipe de direction interne et en prévision des évolutions du droit du travail.

Extension de la durée de vie de la mine

La Société mène activement des forages intercalaires et une exploration plus approfondie à El Magistral et assurera le suivi des forages historiques dans la zone de Blanquita. Blanquita est une cible de dépôt de remplacement de carbonate (CRD), située dans le même corridor structural de Magistral, à 0,7 km au SE de Magistral Sud et à 0,5 km au NO de la cheminée Santander. Il présente des anomalies géophysiques IP intéressantes et une cartographie indiquant une zone d'altération siliceuse jasperoïde envahissante (470 m x 20 m) en plus d'anomalies géochimiques As, Mn, Sb, Mo, Tl, Cs et Sr.

Parallèlement, un appel d'offres a été lancé pour la sélection de consultants chargés de réaliser une évaluation économique préliminaire (EEP) pour la cheminée Santander, qui devrait permettre de prolonger considérablement la durée de vie de la mine. CDPR devrait annoncer le gagnant de l'appel d'offres à la fin du mois de mars.

Guy Goulet, chef de la direction de CDPR, a déclaré : « L'acquisition de Santander a été un événement transformateur pour la Société. L'excellent état des infrastructures associée et son emplacement stratégique offrent à CDPR de nombreuses opportunités d'acquisition ciblées dans sa zone d'influence directe. Ceci, combiné à l'extension organique de la durée de vie de la mine de Santander et à l'accent mis sur une rentabilité plus élevée, soutiendra également le développement du parc à résidus de Quiulacocha et des « stockpiles » Excelsior de CDPR, minimisant ainsi le besoin de dilution future.

Nomination de Jorge Lozano au poste de chef de l'exploitation

La Société a le plaisir d'annoncer la nomination de M. Jorge Lozano au poste de chef de l'exploitation de CDPR à compter du 15 avril 2022.

M. Lozano est un ingénieur minier avec un parcours diversifié. Il a cumulé 20 ans d'expérience en exploitation minière et en ingénierie dans la gestion d'opérations minières aux États-Unis, en Amérique latine et en Asie. L'expérience de gestion de Jorge couvre tous les aspects de l'exploitation minière et des installations de traitement. Il est une personne qualifiée (QP) selon la Mining and Metallurgy Society of America. Jorge est également certifié Ceinture noire Lean Six sigma (techniques et outils pour l'amélioration des processus) et en gestion de projet, avec une expérience dans les systèmes de processus LEAN, la sécurité basée sur le comportement et la gestion du changement.

Auparavant, Jorge a occupé le poste de directeur de l'exploitation minière pour Alio Gold, le poste de directeur principal des opérations pour Cobre del Mayo, Mercator Minerals et MPI, ainsi que consultant principal et gestionnaire de projet pour JDS Mining, Proudfoot, Certitude, Accenture, Unison et indépendamment, dans des opérations à ciel ouvert et souterraines. M. Lozano est diplômé de l'Université de l'Idaho avec un B.S. en exploitation minière.

Information Technique

Shane Whitty, CGeol et V. P. de l'exploration et des services techniques de CDPR, a révisé et approuvé les informations scientifiques et techniques contenues dans le communiqué de presse. M. Whitty, lequel est une « personne qualifiée » en vertu du Règlement 43-101.

À propos de Ressources Cerro de Pasco

Ressources Cerro de Pasco est une société de gestion des ressources, fondée en 2012 dans le but initial de développer la concession minière El Metalurgista comprenant des résidus et des stocks de minéraux extraits de la mine à ciel ouvert de Cerro de Pasco, dans le centre du Pérou. La force stratégique de la Société réside dans la grande expérience de notre équipe et dans notre connaissance des opportunités et des défis de Cerro De Pasco et dans ses environs. La Société est fondée sur des objectifs précis, afin d'engendrer une durabilité économique à long terme et des bénéfices pour la population locale, d'un point de vue économique, social et sanitaire. L'approche de l'entreprise à El Metalurgista implique le retraitement et l'assainissement environnemental des déchets miniers et la création de nombreuses opportunités dans une économie circulaire.

Déclarations prospectives et exclusion de responsabilité

Certaines informations contenues dans le présent communiqué peuvent constituer une « information prospective » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées à l'aide d'une terminologie prospective, telle que « planifie », « vise », « s'attends à », « projette », « à l'intention », « anticipe », « estime », « pourraient », « devraient », « probable », ou des variantes de ces mots et expressions ou déclarations spécifiant que certains actes, événements ou résultats « pourraient », « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints » ou autres expressions similaires. Les énoncés prospectifs, incluant les projections de la direction de CDPR à l'égard de l'utilisation projetée du Prêt ainsi que toutes autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques, sont basées sur les estimations de CDPR et sont sujets à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité, le rendement ou les réalisations de CDPR soient considérablement différents de ceux exprimés de façon explicite ou implicite par de telles déclarations prospectives ou informations prospectives. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des facteurs commerciaux et économiques et à des incertitudes, ainsi qu'à d'autres facteurs, tel que la pandémie de COVID-19, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ces énoncés prospectifs, y compris les hypothèses pertinentes et les facteurs de risque énoncés dans les documents publics de CDPR, sont disponibles sur SEDAR à www.sedar.com. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces déclarations. Bien que CDPR estime que les hypothèses et les facteurs utilisés dans la préparation des énoncés prospectifs sont raisonnables, on ne devrait pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Sauf si une loi applicable l'exige, CDPR décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser l'une ou l'autre de ces déclarations ou informations prospectives, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.

SOURCE Cerro de Pasco Resources Inc.

Renseignements: Ressources Cerro de Pasco Inc., Guy Goulet, président et chef de la direction, Tél. : 579-476-7000, Courriel : [email protected]