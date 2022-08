Ressources Cerro de Pasco dépose une demande d'inscription auprès de la Bourse de Toronto

MONTRÉAL, le 29 août 2022 /CNW Telbec/ - Ressources Cerro de Pasco Inc. (CSE : CDPR) (OTCMKTS : GPPRF) (Frankfurt : N8HP) (« CDPR » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer qu'elle a déposé une demande d'inscription de ses actions ordinaires (les « Actions ordinaires ») auprès de la Bourse de Toronto ( la « Bourse TSX ») en vue d'accroître son accès aux marchés financiers.

L'inscription est assujettie à l'approbation de la Bourse TSX conformément à ses exigences d'inscription initiale. La Bourse TSX n'a pas approuvé la demande d'inscription de CDPR et rien ne garantit que la Bourse TSX approuvera la demande d'inscription ou que CDPR réalisera l'inscription proposée.

Guy Goulet, chef de direction de CDPR, a déclaré : « L'inscription de nos actions à la Bourse TSX marquera une étape importante qui mettra l'épanouissement de CDPR. Il s'agit d'une étape cruciale de la croissance de l'entreprise qui augmentera de façon significative la notoriété de notre Société et qui devrait mener à une activité boursière accrue. En inscrivant nos actions à la Bourse TSX, nous cherchons à augmenter la visibilité et l'accessibilité de CDPR auprès des investisseurs nationaux, internationaux et mondiaux. »

Détails de l'inscription à la Bourse TSX

L'inscription des actions ordinaires à la Bourse TSX est assujettie à la vérification et à l'approbation par la TSX de la demande d'inscription de la Société et à la satisfaction de toutes les autres exigences réglementaires et d'inscription applicables. Pour que sa demande d'inscription à la cote de la Bourse TSX soit prise en considération, la Société doit démontrer qu'elle respecte certaines conditions financières.

À propos de Ressources Cerro de Pasco

Ressources Cerro de Pasco inc. est une société minière et de gestion des ressources qui applique les normes environnementales, sociales et de gouvernance les plus rigoureuses exigées par les institutions et les investisseurs mondiaux. La force stratégique clé de la Société est une connaissance inégalée des défis et des opportunités présentés par la dotation minérale dans et autour de la ville de Cerro de Pasco, combinée à une équipe de gestion péruvienne et internationale hautement expérimentée et pragmatique. Le principal objectif de croissance de la Société sera de développer la concession minière d'El Metalurgista en utilisant des solutions de développement industriel et de géo-ressources de classe mondiale afin de garantir une durabilité économique opérationnelle à long terme en harmonie avec une population locale saine et prospère. La Société, qui exploite actuellement la mine Santander, souhaite également acquérir et exploiter des mines adaptées au plan de croissance stratégique de la société.

Énoncés prospectifs et exclusion de responsabilité

Certaines informations contenues dans le présent document peuvent constituer une « information prospective » ou des « énoncés prospectifs » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En général, les informations prospectives peuvent être identifiées par des mots comme « pro forma », « planifie », « s'attend », « peut », « devrait », « pourrait », « pourra », « budget », « prévu », « estime », « prévoit », « a l'intention », « anticipe », « croit », ou des variations de ces mots ou phrases, y compris les variations négatives, qui font référence à certaines mesures, certains événements ou certains résultats qui peuvent être prises, se produire ou être réalisés. De tels énoncés prospectifs, qui concernant notamment le moment de la levée de l'interdiction d'opérations, des énoncés concernant des événements futurs ou des performances futures, la réalisation des avantages prévus découlant des investissements de CDPR, la performance générale des actifs de la Société et les résultats de l'exploration et des activités de développement et de production ainsi que des projets d'expansion liés aux propriétés de la Société, comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient considérablement différents de ceux qui sont exprimés ou qui sont implicites dans ces énoncés prospectifs ou ces informations prospectives. De tels facteurs comprennent, entre autres, les risques liés à l'exploration, à la mise en valeur et aux activités minières; l'incidence d'événements macroéconomiques ainsi que l'impact de la pandémie de COVID-19; et tout effet défavorable important sur les activités, les propriétés et les actifs de la Société. Rien ne garantit que ces énoncés se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces énoncés. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux énoncés prospectifs et aux informations prospectives. La Société ne mettra pas à jour les énoncés prospectifs ni les informations prospectives inclus aux présentes, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'exigent.

Renseignements: Ressources Cerro de Pasco Inc., Guy Goulet, chef de la direction, Tél. : 514-294-7000, Courriel : [email protected]