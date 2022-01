CSE:CDPR

MONTRÉAL, le 25 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Ressources Cerro de Pasco inc. (CSE: CDPR) (OTCMKTS: GPPRF) (Frankfurt: N8HP) (« CDPR » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer les résultats d'une estimation des ressources minérales pour les gisements Magistral et Pipe du projet Santander, à Huaral, dans le distict de Lima au Pérou, lequel a été préparé conformément aux normes de définition des ressources minérales et des réserves minérales de l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (ICM), adoptées par le Conseil de l'ICM le 10 mai 2014.

Le rapport technique intitulé « Cerro de Pasco Resources - NI 43-101 and Resource Estimate Updates for Santander Mine Magistral and Pipe, Peru » est daté du 24 janvier 2022 et soutient la divulgation faite par la Société dans son communiqué de presse du 8 novembre 2021. Le rapport technique NI 43-101 a été réalisé par DRA AMERICAS PERU, une filiale de DRA Global Limited (ASX : DRA | JSE : DRA), un groupe mondial diversifié en ingénierie et en réalisation et gestion de projets miniers.

Les ressources minérales pour les gisements Magistral et Santander Pipe (Cheminée Santander) au 31 décembre 2021

Dépôts Magistral

Catégories Tonnes

(000) Zn

(%) Pb

(%) Ag

(g/t) Mesurées 1 013 3,92 0,92 36,1 Indiquées 1 370 4,86 0,22 17,2 Mesurées + Indiquées 2 383 4,46 0,51 25,2 Inférées 1 601 3,95 0,19 15,7

Dépôt Cheminée Santander

Category Tonnes

(000) Zn

(%) Cu

(%) Pb

(%) Ag

(g/t) Indiquées 1 791 7,18 0,10 0,03 14,8 Inférées 3 189 5,07 0,15 0,004 7.9

Toutes les ressources minérales ont été estimées conformément aux normes de définition de l'ICM. Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales et leur viabilité économique n'a pas encore été démontrée. Les chiffres sont arrondis au millier près, ce qui pourrait causer de légers écarts. Le rapport technique constitue le rapport technique le plus récent à l'appui des estimations de ressources minérales pour les gisements Magistral et Santander Pipe de la propriété Santander. L'estimation des ressources minérales de la mine souterraine Santander Magistral est présentée sur la base d'une teneur de coupure d'un rendement net de fonderie de 40 $/tonne avec des prix de métal de : 3 000 $ US/tonne pour Zn, 2 200 $ US/tonne pour Pb et 25 $ US/Oz pour Ag. Pour Magistral : NSR = (16,7 x %Zn) + (11,9 x %Pb) + (0,41 x g/tAg), en supposant des récupérations de 90 % pour Zn, 75 % pour Pb et 55 % pour Ag. Le modèle de ressources minérales de la mine souterraine Santander Magistral a été préparé par le département de géologie de la mine. La personne qualifiée, M. Graeme Lyall (FAusIMM), un consultant indépendant en géologie des ressources, a redéfini les ressources avec des ajustements, avec une date d'effet au 31 décembre 2021. L'estimation des ressources minérales du gisement souterrain de Santander Pipe est présentée sur la base d'une teneur de coupure du rendement net de fonderie de 40 $/tonne avec des prix des métaux de 3 000 $ US/tonne pour le Zn, 2 200 $ US/tonne pour le Pb, 9 300 $ US/tonne pour le Cu et 25 $ US/Oz pour l'Ag. Le modèle de ressources minérales du gisement souterrain de Santander Pipe a été préparé par le département de géologie d'exploration. La personne qualifiée, M. Graeme Lyall (FAusIMM), un consultant indépendant en géologie des ressources, a retraité les ressources avec des ajustements avec une date d'effet du 31 décembre 2021. Pour Santander Pipe : NSR = (17,5 x %Zn) + (11,1 x %Pb) + (40,8 x %Cu) + (0,37 x g/tAg), en supposant des récupérations de 90 % pour Zn, 70 % pour Pb, 60 % pour Cu et 50 % pour Ag.

Gisements Magistral

Les chiffres actuels des ressources minérales du gisement Magistral, dont la date d'effet est le 31 décembre 2021, sont différents de ceux indiqués dans le communiqué de presse de CDRP du 8 novembre 2021 en raison de la déplétion révisée qui est exclue les ressources minérales exploitées au cours de 2021, et des hypothèses relatives au calcul du seuil de coupure NSR.

CDPR prévoit forer environ 16 200 mètres en 2022 pour augmenter le degré de confiance géologique et la classification des ressources minérales du gisement Magistral (mine Santander), ce qui appuiera la planification de la mine et le processus d'estimation des réserves minérales.

Projet Pipe Santander

Les chiffres actuels des ressources minérales du projet Cheminée, dont la date d'effet est le 31 décembre 2021, sont différents de ceux indiqués dans le communiqué de presse de CDPR du 8 novembre 2021, en raison de révisions sur la classification des ressources minérales et des hypothèses relatives au calcul du seuil de coupure NSR. DRA est d'avis qu'une portion importante des ressources minérales inférées en profondeur pourrait être reclassée en ressources indiquées à la suite d'une révision plus approfondie du modèle pour cette partie du gisement (M. Graeme Lyall (FAusIMM), QP de DRA).

La Société prévoit procéder à une évaluation économique préliminaire (« EEP ») sur le projet de la Cheminée Santander après avoir effectué une révision détaillée du modèle de ressources.

Géologie et exploration

Santander est situé dans la ceinture métallogénique miocène-ocène du centre et du nord du Pérou. Elle s'étend sur au moins 900 km le long de la Cordillère occidentale et de l'Altiplano adjacent et se caractérise par plusieurs gisements minéraux hydrothermaux d'importance significative de différents types qui se sont formés il y a environ six millions à 20 millions d'années.

Le projet Santander abrite des gisements de remplacement « passifs » distaux, liés à des intrusions et hébergés par des carbonates ou des gisements de remplacement de carbonates (CRD).

Le projet est constitué de plusieurs cibles d'exploration (Figure 1) dont la plupart sont situées le long des formations Magistral et Santander. CDPR concentrera ses efforts sur la poursuite des travaux sur les cibles Puajanca et Blanquita.

La cible Puajanca est située à environ 3 kilomètres au nord-nord-ouest de la cheminée Santander et à environ 2 kilomètres à l'est-nord-est de la zone Magistral. La minéralisation est fortement contrôlée par le plan axial d'un anticlinal qui abrite une minéralisation semblable à la cheminée Santander. Puajanca est principalement caractérisé par plusieurs structures de faibles épaisseurs et des mantos de remplacement sporadique, tous deux présentant une minéralisation en Pb-Ag-Zn-(Mo). L'affleurement total atteint 300 m de large et 400 m de long avec les calcaires de Jumasha comme roche hôte. La cible de Puajanca a été partiellement testée par forage par les anciens propriétaires (27 trous de forage, 7 803 m). CDPR prévoit mettre à jour le modèle géologique de Puajanca et d'entreprendre un échantillonnage de surface additionnel et une cartographie détaillée avant de mettre à jour le modèle géologique et d'effectuer une estimation des ressources.

Blanquita est une cible de CRD, située dans le même corridor structural de Magistral, à 0,7 km au SE de Magistral Sud et à 0,5 km au NO de la cheminée Santander. Elle présente des anomalies géophysiques IP intéressantes et une cartographie indiquant une zone d'altération siliceuse jasperoïde envahissante (470 m x 20 m) et des anomalies géochimiques en As, Mn, Sb, Mo, Tl, Cs et Sr.

CDPR planifie forer 4 trous additionnels sur cette cible au cours du T2-T3 de 2022 pour évaluer la continuité géologique.

Les autres cibles intéressantes mentionnées dans le rapport 43-101 sont Blato, Los Toros, Los Toros Norte, Naty, Condor, Condor West, La Tapada, Capilla et Capilla West. CDPR poursuivra son évaluation de ces prospects afin de déterminer les futurs programmes de travaux d'exploration.

Pour visualiser la Figure 1 : Cibles d'exploration de Santander et gisements minéraux connus, cliquez ici.

Information Technique

Les informations scientifiques et techniques contenues dans ce communiqué de presse ont été révisées et approuvées par M. Graeme Lyall (FAusIMM), géologue consultant indépendant comptant plus de 30 ans d'expérience professionnelle dans l'exploration des métaux précieux et de base, la modélisation géologique et l'estimation des ressources minérales, en vertu du Règlement 43-101.

Shane Whitty, CGeol et V.P. de l'exploration et des services techniques de CDPR, a révisé et approuvé les informations scientifiques et techniques contenues dans le communiqué de presse. M. Whitty, lequel est une « personne qualifiée » en vertu du Règlement 43-101.

À propos de Cerro de Pasco Resources

Ressources Cerro de Pasco est une société de gestion des ressources, fondée en 2012 dans le but initial de développer la concession minière El Metalurgista comprenant des résidus et des stocks de minéraux extraits de la mine à ciel ouvert de Cerro de Pasco, dans le centre du Pérou. La force stratégique de la Société réside dans la grande expérience de notre équipe et dans notre connaissance des opportunités et des défis de Cerro De Pasco et dans ses environs. La Société est fondée sur des objectifs précis, afin d'engendrer une durabilité économique à long terme et des bénéfices pour la population locale, d'un point de vue économique, social et sanitaire. L'approche de l'entreprise à El Metalurgista implique le retraitement et l'assainissement environnemental des déchets miniers et la création de nombreuses opportunités dans une économie circulaire.

À propos de DRA AMERICAS PERU

DRA AMERICAS PERU est une filiale de DRA Global Limited et est responsable du rapport technique NI 43-101 intitulé « Cerro de Pasco Resources - NI 43-101 and Resource Estimate Updates for Santander Mine Magistral and Pipe, Peru » daté du 24 janvier 2022. DRA Global Limited (ASX : DRA | JSE : DRA) est un groupe mondial diversifié en ingénierie et en réalisation de projets et gestion de projets miniers dont le siège est situé à Perth, en Australie. Il compte plus de 4 500 professionnels et a fait ses preuves dans la réalisation d'évaluations indépendantes de ressources et de réserves minérales, d'évaluations et d'audits de projets, de rapports techniques et d'évaluations indépendantes pour le compte de sociétés d'exploration et d'exploitation minière et autres institutions financières dans le monde entier.

Déclarations prospectives et exclusion de responsabilité

Certaines informations contenues dans le présent communiqué peuvent constituer une « information prospective » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées à l'aide d'une terminologie prospective, telle que « planifie », « vise », « s'attends à », « projette », « à l'intention », « anticipe », « estime », « pourraient », « devraient », « probable », ou des variantes de ces mots et expressions ou déclarations spécifiant que certains actes, événements ou résultats « pourraient », « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints » ou autres expressions similaires. Les énoncés prospectifs, incluant les projections de la direction de CDPR à l'égard de l'utilisation projetée du Prêt ainsi que toutes autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques, sont basées sur les estimations de CDPR et sont sujets à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité, le rendement ou les réalisations de CDPR soient considérablement différents de ceux exprimés de façon explicite ou implicite par de telles déclarations prospectives ou informations prospectives. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des facteurs commerciaux et économiques et à des incertitudes, ainsi qu'à d'autres facteurs, tel que la pandémie de COVID-19, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ces énoncés prospectifs, y compris les hypothèses pertinentes et les facteurs de risque énoncés dans les documents publics de CDPR, sont disponibles sur SEDAR à www.sedar.com. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces déclarations. Bien que CDPR estime que les hypothèses et les facteurs utilisés dans la préparation des énoncés prospectifs sont raisonnables, on ne devrait pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Sauf si une loi applicable l'exige, CDPR décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser l'une ou l'autre de ces déclarations ou informations prospectives, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.

SOURCE Cerro de Pasco Resources Inc.

Renseignements: Ressources Cerro de Pasco Inc., Guy Goulet, président et chef de la direction, Tél. : 579-476-7000, Courriel : [email protected]