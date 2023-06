Ressources Cerro de Pasco conclut des sommaires de modalités pour un montant de 20,5 millions de dollars américains, pour le développement de sa mine de Santander

MONTRÉAL, le 28 juin 2023 /CNW/ - Ressources Cerro de Pasco Inc. (CSE : CDPR) (OTCPK : GPPRF) (FRA: N8HP) (« CDPR » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer la signature de sommaires de modalités avec Ocean Partners UK Limited («OPUK»), un négociant de métaux et Arena Investors, LP («ARENA»), un gestionnaire d'actifs, pour fournir un financement pour un total de 12,0 millions de dollars américains («USD») et jusqu'à 15,5 millions USD, consistant en une facilité de crédit de 8,0 millions USD d'ARENA et une facilité de prépaiement renouvelable de concentré de 4,0 millions USD à 7,5 millions USD d'OPUK (collectivement, le «Financement»). En outre, la Société a obtenu un sommaire de modalités de 5,0 millions USD auprès d'un fonds péruvien privé en échange d'une participation de 10% dans la filiale Santander de CDPR (la «Participation»). L'objectif du Financement et de la Participation sera de renforcer le bilan de la Société pendant la phase de développement du projet Santander Pipe à sa mine Santander au Pérou.

Guy Goulet, chef de la direction de CDPR, a déclaré: «Nous sommes très heureux de conclure une transaction avec OPUK et ARENA en plus de la Participation dans la filiale de Santander. Notre mine Santander au Pérou est à un tournant de son évolution alors que nous nous concentrons sur le projet Santander Pipe, dont la teneur est plus élevée. Le soutien en capital pour l'achèvement des travaux de développement à Santander réduira notre coût de production à 0,90 USD par livre de zinc, nous positionnant près du quartile inférieur de la courbe des coûts pour les producteurs de zinc.»

Détails de la facilité de prépaiement OPUK

OPUK et CDPR concluront des contrats commerciaux pour la fourniture de concentrés de zinc, de cuivre et de plomb qui sont à la fois engagés et non engagés envers un acheteur existant. OPUK avancera 4,0 millions USD à CDPR et jusqu'à un maximum de 7,5 millions USD, en contrepartie de livraisons mensuelles de concentré pour la durée du contrat commercial. Une fois la quantité de matériel livré à OPUK suffisante pour rembourser les montants dus ainsi que les frais, la facilité pourra être retirée immédiatement.

Lors du premier prélèvement sur la facilité, CDPR émettra des bons de souscription à OPUK pour une valeur nominale de 2,5 millions de dollars canadiens, à un prix d'exercice de 0,25 $, sous réserve de l'approbation de la bourse.

Détails de la facilité de crédit ARENA

ARENA fournira une facilité de crédit de 36 mois pour un montant maximal de 8,0 millions USD, garantie principalement par les actifs de Santander et une sureté fixe et flottante de premier rang sur la participation de la Société dans Quiulacocha, qui pourra être levée une fois que le montant de la facilité sera inférieur à 4.0 millions USD. Le remboursement s'effectuera sur une période de 36 mois; les 6 premiers versements couvriront seulement les intérêts courus et seront suivis de 30 versements mensuels égaux couvrant le capital et les intérêts.

Au moment de l'obtention des fonds de la facilité de crédit, CDPQ émettra des bons de souscription à ARENA pour une valeur nominale de 5 millions de dollars canadiens, à un prix d'exercice de 0,25 $, sous réserve de l'approbation de la bourse.

Conditions préalables

Le Financement est soumis à diverses conditions d'OPUK et d'ARENA, y compris la signature des ententes définitives et la réalisation d'un financement additionnel de capitaux propres ou de dette subordonnée, d'un montant de 12,0 millions USD.

En ce qui concerne les capitaux propres supplémentaires requis, CDPR a déjà signé un sommaire de modalité de 5,0 millions USD avec un fonds péruvien privé, en contrepartie d'une participation de 10% dans la filiale Santander de la Société. La clôture de la participation dans Santander sera concomitante à la clôture du Financement.

En parallèle, la Société est en discussion avancée avec des fournisseurs proposant des financements subordonnés, spécifiquement liés au développement de la mine Santander. La Société fera part des progrès en temps opportun.

Informations techniques

M. Jorge Lozano, MMSAQP et chef de l'exploitation de CDPR, a examiné et approuvé les informations scientifiques et techniques contenues dans ce communiqué de presse. M. Lozano est une personne qualifiée aux fins du Règlement 43-101.

À propos de Ressources Cerro de Pasco Inc.

Cerro de Pasco Resources Inc. (CDPR) est une société minière et de gestion des ressources, dont l'objectif est de devenir le prochain producteur intermédiaire de métaux de base au Pérou. CDPR est actuellement active dans l'exploitation minière, le développement et l'exploration de sa mine Santander de 6 000 hectares, détenue en propriété exclusive, dans le très prometteur corridor Antamina-Yauricocha Skarn, situé à 215 km de Lima. CDPR se concentre également sur le développement de son principal actif détenu à 100%, la concession minière El Metalurgista comprenant des résidus miniers et des stocks extraits de la mine à ciel ouvert Cerro de Pasco au centre du Pérou. L'approche de la Société à El Metalurgista implique le retraitement et l'assainissement environnemental des déchets miniers et la création de nombreuses opportunités dans une économie circulaire. CDPR est fondée sur des objectifs clairs, pour créer une durabilité économique à long terme et des avantages pour la population locale, des points de vue économique, social et sanitaire.

Énoncés prospectifs et exclusion de responsabilité

Certaines informations contenues dans le présent document peuvent constituer une « information prospective » ou des « énoncés prospectifs » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En général, les informations prospectives peuvent être identifiées par des mots comme « pro forma », « planifie », « s'attend », « peut », « devrait », « pourrait », « pourra », « budget », « prévu », « estime », « prévoit », « a l'intention », « anticipe », « croit », ou des variations de ces mots ou phrases, y compris les variations négatives, qui font référence à certaines mesures, certains événements ou certains résultats qui peuvent être prises, se produire ou être réalisés. De tels énoncés prospectifs, qui concernent notamment la réalisation du Financement ainsi que les activités et l'expansion et la croissance des opérations de CDPR, sont basées sur les estimations de CDPR et sont soumises à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peut faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité, les performances ou les réalisations de CDPR soient sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs ou ces informations prospectives

Les énoncés prospectifs sont assujettis à des facteurs et incertitudes commerciaux et économiques et à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces énoncés prospectifs, y compris les hypothèses pertinentes et les facteurs de risque énoncés dans les documents publics de CDPR, disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Rien ne garantit que ces énoncés s'avèreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces énoncés. Bien que CDPR estime que les hypothèses et les facteurs utilisés dans la préparation des énoncés prospectifs sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces énoncés et informations prospectives. La Société ne mettra pas à jour les énoncés prospectifs ni les informations prospectives inclus aux présentes, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'exigent.

