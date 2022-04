RESSOURCES CERRO DE PASCO COMMUNIQUE LES RÉSULTATS DE PRODUCTION DU T1 2022, SES OBJECTIFS DE PRODUCTION DE 2022, LANCE UN PROGRAMME DE FORAGES D'EXPLORATION SUR UNE DISTANCE DE 30 000 M ET ANNONCE UNE MISE À JOUR DE L'ENTREPRISE

MONTRÉAL, le 26 avril 2022 /CNW Telbec/ - Ressources Cerro de Pasco Inc. (CSE: CDPR) (Frankfurt: N8HP) (« CDPR » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer une mise à jour provisoire des activités d'exploitation de sa mine Santander, pour l'exercice du premier trimestre clos le 31 mars 2022.

Points saillants du T1

7 771 756 lb de métal éq.-Zn 1 payables produites;

payables produites; 7 210 518 lb de zinc payable, 294 790 lb de plomb payable, et 24 944 onces d'argent payables produites;

l'exploitation de la mine Santander se poursuit, et la durée de vie de la mine a été prolongée au-delà de la fin de 2022 sur la foi des ressources minérales immédiatement disponibles;

un nouvel entrepreneur minier s'est adjoint à l'exploitation, ce qui a permis d'accélérer les activités d'exploitation;

des travaux de forage d'exploration et de forages intercalaires ont été réalisés sur une distance de 4 171,3 m en regard d'un programme anticipé de 30 750 m ;

en regard d'un programme anticipé de 30 ; des travaux de génie sont en cours pour produire un nouveau rapport technique en vertu de la NC 43-101, en appui à une extension importante de la durée de vie de la mine.

Jorge Lozano, chef de l'exploitation de CDPR, a eu les commentaires que voici : « Depuis l'acquisition de l'actif de la mine Santander en décembre 2021, nous avons investi substantiellement dans l'entreprise, ce qui a insufflé à la mine Santander un nouveau départ, en mettant l'accent sur l'accroissement de ses réserves et sur la définition de nouvelles possibilités de ressources minérales, ce qui permet à CDPR de libérer de nouvelles sources de minerai à traiter et de relever la production dans la perspective d'une extension de la durée de vie de la mine.

En outre, CDPR travaille à ramener Santander au stade de mine en production, les nouvelles pratiques d'exploitation de sécurité améliorées faisant dorénavant partie intégrante de toutes les activités d'extraction de la mine. Au titre de nos plans de production en toute sécurité et de nos pratiques d'exploitation améliorées, nous avons retenu les services d'un nouvel entrepreneur minier capable de respecter nos normes de production sécuritaire et nos IRC. Les efforts de l'équipe responsable des activités d'exploitation de Ressources Cerro de Pasco demeurent axés sur un rendement et une exécution soutenus pour respecter nos objectifs de production de 2022 ».

Résultats au T1, objectifs et aperçu de l'exploitation de la mine Santander

Au titre de l'engagement pris par CDPR à l'égard d'activités d'exploitation sécuritaires, la Société a pris la décision stratégique d'arrêter les activités de la mine pendant 19 jours après le regrettable et tragique incident survenu le 31 janvier. Pour le reste du premier trimestre, CDPR a axé ses efforts sur une formation plus intensive, l'amélioration de l'état de préparation du matériel, des conditions sous terre et des mesures visant une transition sécuritaire de la production avec le concours d'un nouvel entrepreneur minier. Le conseil d'administration et la direction de CDPR prennent la sécurité très au sérieux et ces efforts délibérés visent l'amélioration de l'ensemble du contexte de la sécurité de toute l'équipe et il s'en est suivi à l'évidence des répercussions sur la cadence de production, laquelle a dû céder sa place aux mesures visant la sécurité. Malgré tout, au cours du premier trimestre de 2022, la Société a pu produire 7 771 756 lb de métal d'éq.-Zn payables ont été produites, soit 7 210 518 lb de zinc payables, 294 790 lb de plomb payables et 24 944 onces d'argent payables.

CDPR a anticipé un programme de forages d'exploration et de forages intercalaires sur une distance de 30 750 m à la mine Santander, l'objectif étant d'accroître les ressources et les réserves minérales. À ce jour, la Société a réalisé des forages sur une distance de 4 247 m (4 147,3 m au cours du T1). La Société communiquera sous peu d'autres mises à jour des activités de forages au fil de prochains communiqués.

Résultats de production du T1 de 2022 de la mine Santander

94 918 tonnes de minerai traitées;

Teneur moyenne du minerai traité

moyenne du minerai traité 4,33 % Zn;



0,20 % Pb;



16,17 g/t Ag;

Taux de récupération moyen en usine

95,34 % Zn;



74,66 % Pb;



49,61 % Ag;

7 771 756 lb de métal d'éq.-Zn payables produites, soit :

7 210 518 lb de zinc payables;



294 790 lb de plomb payables; et



24 944 onces d'argent payables.

Objectifs de production de la mine Santander pour 2022



Unités Objectifs de 2022 Production payable d'éq.- Zn (000) lb 46 066 - 58 260 Production payable de zinc (000) lb 40 854 - 51 669 Production payable de plomb (000) lb 2 701 - 3 415 Production payable d'argent (000) onces 233 - 295 Coût C1 $ US/ lb 1,00 - 1,27 Coût de maintien global (AISC) $ US/ lb 1,20 - 1,52

La Société a fait l'acquisition de la mine Santander dans le but d'accroître la durée de vie d'exploitation du corps minéralisé Magistral, par rapport au plan d'exploitation précédent, qui visait la diminution progressive des activités d'exploitation au T1 2022 (consulter à ce sujet le communiqué du 8 novembre 2021). Selon les objectifs de la Société, un plan à court terme pour l'année 2022 jusqu'au T1 2023 a été arrêté et il concerne la minéralisation immédiatement disponible et exploitable à court terme, située à proximité des galeries actuelles. Par ailleurs, le nouveau programme de forages intercalaires a mis à jour des matières minéralisées exploitables pendant plusieurs mois, dans les extensions latérales, le mur et l'éponte supérieure du corps minéralisé Magistral, ces matières devant être incorporées au plan d'exploitation à court terme, compte tenu d'une mise en valeur minimale. La Société concentre actuellement ses efforts sur la récupération de mètres de galeries de mise en valeur et l'accélération de la production pour la porter à une capacité continue de 2 000 tpj aux T2 et au T3.

Après la campagne de forages sur 30 750 m, la Société envisage de produire un rapport technique conforme aux normes de l'industrie, qui sera assorti d'un plan qui posera les jalons d'une nouvelle durée de vie de la mine et qui comprendra la cheminée minéralisée Santander et d'autres corps minéralisés satellites à proximité de Magistral.

La Société met également l'accent sur l'optimisation des activités d'exploitation. À cet égard, la Société procède à une réévaluation du système d'assèchement de la mine, lequel est essentiel aux activités d'exploitation continues et à l'efficacité générale des travaux d'extraction; à l'amélioration du système d'alimentation en énergie et à la gestion efficace de la demande d'énergie en période de pointe; au rehaussement de la capacité de direction et des équipes de surveillance sur place; et au travail sur les systèmes de gestion de manière à optimiser la conduite globale des activités d'exploitation minière et à réduire les coûts connexes.

Changements survenus dans le conseil d'administration et la direction de CDPR

La Société est heureuse d'annoncer la nomination d'Eduardo Loret de Mola au poste d'administrateur non membre de la haute direction. M. Loret de Mola est un ingénieur minier qui possède une maîtrise en géologie économique. De citoyenneté péruvienne, M. Loret de Molet mettra à contribution sa vaste expérience des activités d'exploitation, de planification et de réalisation de projets miniers au Pérou et dans d'autres pays, auprès de sociétés minières d'envergure nationale et internationale.

Voici les commentaires à ce sujet de Guy Goulet, chef de la direction et administrateur : « Nous sommes ravis d'accueillir M. Loret de Mola au sein de notre conseil en cette période phare dans l'existence de notre Société. Eduardo amène avec lui une expérience inestimable dans toutes les facettes de planification et de l'exploitation de projets miniers, en plus de faire valoir une compréhension exhaustive du secteur minier péruvien. Sa vaste expérience à tous les échelons des groupes miniers, y compris Trafigura, Rio Alto et Hochschild, nous sera à ce moment-ci d'un apport extrêmement pertinent. »

Cette nomination suit le départ à la retraite récent de Neil Ringdahl (à titre de président et d'administrateur) et David Shaw, qui ont quitté le conseil d'administration. Steven Zadka, président exécutif du conseil et administrateur a eu les mots que voici : « Au nom du conseil d'administration, j'aimerais remercier Neil de son apport stratégique inestimable et de la perspective qu'il nous a offerte à titre de conseiller au fil des ans et comme président depuis 2020. Sa vision et ses qualités de dirigeant ont été un atout essentiel qui a permis d'acquérir la mine Santander. J'aimerais également en profiter pour remercier David Shaw de ses apports nombreux à la Société et des perspectives qu'il nous a offertes ».

MM. Ringdahl et Shaw continueront d'agir à titre de conseillers principaux de la Société.

M. Manuel Rodriguez Mariátegui, directeur général, assumera les fonctions de président et d'administrateur de la Société. Ce changement fait suite à la récente nomination de Jorge Lozano au poste de chef de l'exploitation de CDPR.

Information technique et de production

Jorge Lozano, une personne qualifiée de la Mining and Metallurgy Society of America et chef de l'exploitation de CDPR, a examiné et approuvé l'information scientifique et technique que contient le présent communiqué. M. Lozano est une personne qualifiée aux fins de l'information communiquée en vertu de la NC 43-101.

À propos de Ressources Cerro de Pasco

Ressources Cerro de Pasco est une société de gestion des ressources, fondée en 2012 dans le but initial de développer la concession minière El Metalurgista comprenant des résidus et des stocks de minéraux extraits de la mine à ciel ouvert de Cerro de Pasco, dans le centre du Pérou. La force stratégique de la Société réside dans la grande expérience de notre équipe et dans notre connaissance des opportunités et des défis de Cerro De Pasco et dans ses environs. La Société est fondée sur des objectifs précis, afin d'engendrer une durabilité économique à long terme et des bénéfices pour la population locale, d'un point de vue économique, social et sanitaire. L'approche de l'entreprise à El Metalurgista implique le retraitement et l'assainissement environnemental des déchets miniers et la création de nombreuses opportunités dans une économie circulaire.

Déclarations prospectives et exclusion de responsabilité

Certaines informations contenues dans le présent communiqué peuvent constituer une « information prospective » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées à l'aide d'une terminologie prospective, telle que « planifie », « vise », « s'attends à », « projette », « à l'intention », « anticipe », « estime », « pourraient », « devraient », « probable », ou des variantes de ces mots et expressions ou déclarations spécifiant que certains actes, événements ou résultats « pourraient », « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints » ou autres expressions similaires. Les énoncés prospectifs, incluant les projections de la direction de CDPR à l'égard de l'utilisation projetée du Prêt ainsi que toutes autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques, sont basées sur les estimations de CDPR et sont sujets à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité, le rendement ou les réalisations de CDPR soient considérablement différents de ceux exprimés de façon explicite ou implicite par de telles déclarations prospectives ou informations prospectives. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des facteurs commerciaux et économiques et à des incertitudes, ainsi qu'à d'autres facteurs, tel que la pandémie de COVID-19, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ces énoncés prospectifs, y compris les hypothèses pertinentes et les facteurs de risque énoncés dans les documents publics de CDPR, sont disponibles sur SEDAR à www.sedar.com. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces déclarations. Bien que CDPR estime que les hypothèses et les facteurs utilisés dans la préparation des énoncés prospectifs sont raisonnables, on ne devrait pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Sauf si une loi applicable l'exige, CDPR décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser l'une ou l'autre de ces déclarations ou informations prospectives, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.

1 Éq.-Zn ou la production d'équivalent-zinc comprend la production de zinc, d'argent et de plomb payable, exprimée en quantités de zinc, en regard du prix de 1,60 $/lb de zinc, 1,10 $/lb de plomb et de 23,00 $/once d'argent.

