CSE: CDPR

MONTRÉAL, le 8 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Ressources Cerro de Pasco Inc. (CSE: CDPR) (Francfort: N8HP) (« CDPR », ou la « Société ») annonce une correction à son communiqué de presse intitulé « Ressources Cerro de Pasco se porte acquéreur de la mine Santander de Trevali » (le « communiqué de presse initial ») diffusé le 8 novembre 2021 à 7 h 01 (heure normale de l'Est).

Le communiqué de presse initial décrivait erronément les conditions d'émission de 10 millions d'actions de CDPR à titre de contrepartie en vertu du contrat d'achat d'actions (le « contrat ») conclu avec Trevali Mining Corporation (« Trevali ») (TSX : TV) (BVL : TV) (OTCQX : TREVF) (Francfort : 4TI).

Le communiqué de presse initial aurait dû mentionner qu'en vertu des termes du contrat, la Société émettra 10 millions d'actions de CDPR à Trevali, qui seront libérées de l'entiercement et librement négociables selon le calendrier suivant : (i) 10 % à la clôture de la transaction, et (ii) 15 % tous les six mois par la suite.

Cette correction ne modifie aucune autre information incluse au communiqué de presse initial.

À propos de Ressources Cerro de Pasco Inc.

Ressources Cerro de Pasco Inc. est une société de gestion de ressources soucieuse du respect des plus strictes exigences environnementales, sociales et juridiques des institutions et des investisseurs au niveau mondial. La force stratégique clé de la Société réside dans sa connaissance inégalée des défis et des opportunités présentés par la richesse minière de la ville de Cerro de Pasco au Pérou, ainsi que dans son équipe de gestion hautement expérimentée et pragmatique dont les membres proviennent à la fois du Pérou et de l'étranger. La Société se concentrera sur le développement de la concession minière El Metalurgista à l'aide de solutions de géo-ressources et de développement industriel innovantes afin de garantir la durabilité économique à long terme des opérations, en harmonie avec une population locale saine et prospère.

SOURCE Cerro de Pasco Resources Inc.

Renseignements: Ressources Cerro de Pasco Inc., Guy Goulet, président et chef de la direction, Tél. : 579-476-7000, Courriel : [email protected]

Liens connexes

http://pascoresources.com/