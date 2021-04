MONTRÉAL, le 7 avril 2021 /CNW Telbec/ - Ressources Cerro de Pasco inc. (CSE: CDPR) (OTC-PINK: GPPRF) (Francfort : N8HP) (« CDPR » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer son intention de réaliser une offre de placement privé sans intermédiaire de 2 500 000 $ (l'« Placement ») en émettant jusqu'à 7 142 857 unités d'actions ordinaires de la Société (« Unités ») à un prix de 0,35 $ par unité, chaque unité étant composé d'une action ordinaire (une « Action ») et d'un demi (½) bon de souscription. Chaque bon de souscription entier permettant à son détenteur de souscrire à une action additionnelle au prix de 0,50 $ par action pendant une période de 24 mois à compter de la date de clôture de l'émission.

Le produit net de ce placement (tel que défini ci-après) servira aux fonds de roulement ainsi qu'à l'initiation du projet de retraitement des résidus de Quiulacocha de la Société au Pérou.

Résidus de Quiulacocha -- permis de forage

Conformément aux exigences du processus, CDPR a reçu l'autorisation du ministère de l'Énergie et des Mines de tenir un atelier avec la collectivité locale le 18 avril 2021. La date a été officiellement approuvée par la communauté rurale de Quiulacocha, et les préparatifs de l'atelier (« Workshop ») se poursuivent.

CDPR présentera un énoncé des incidences environnementales (EIE) dûment rempli d'ici la fin d'avril 2021, pour examen et approbation par la Direction générale de l'environnement du Ministère (DGAAM).

L'EIE fournit les détails et les coordonnées du programme de forage de 40 trous que CDPR a l'intention d'exécuter dans l'installation de stockage des résidus de Quiulacocha (Q-TSF), dans les limites de sa concession El Metalurgista. On estime que la TSF de Quiulacocha contient environ 70 millions de tonnes de matériaux à base d'argent, de zinc, de plomb, de cuivre, d'or et d'autres métaux stratégiques récupérables.

CDPR maintient l'acceptabilité sociale avec la communauté rurale de Quiulacocha, et les modalités du contrat de droits de superficie signé en 2019 demeurent entièrement intactes.

À propos des installations de stockage des résidus

Quiulacocha (Q-TSF) couvre environ 115 hectares et des résidus y ont été déposés entre 1921 et 1992. Ce matériel est constitué de résidus de traitement provenant de la mine à ciel ouvert et souterraine Raúl Rojas. Selon les recherches, les résidus ont été déposés pour la première fois du côté est de Quiulacocha à partir de janvier 1921 et sont dérivés du traitement de matériel à forte teneur en cuivre, en argent et en or, présentant des teneurs à l'entrée (« head grades ») historiques allant jusqu'à 10 % de cuivre, 4 g/t d'or et plus de 300 g/t d'argent. Ces résidus proviennent de filons est-ouest de la mine souterraine. La principale activité du parc de résidus à Quiulacocha a eu lieu après 1943, lors de la mise en service de l'usine de Paragsha, qui traitait au départ le minerai de cuivre et, plus tard, le minerai de zinc, de plomb et d'argent. Selon les données historiques, la mine de Cerro de Pasco a traité environ 58,3 Mt de minerais de zinc, de plomb et d'argent entre 1952 et 1992 à partir de la mine à ciel ouvert et des chantiers souterrains, avec des teneurs moyennes historiques de 8,6 % de zinc, 3,3 % de plomb et 98 g/t d'argent.

Le programme de forage, qui est axé sur la section centrale et la section plus profonde du gisement de résidus, sera exécuté à l'aide d'un équipement « Sonic » ou d'un autre équipement de forage approprié pour recueillir des carottes de taille PQ. Le forage sera effectué sur une grille de 100 x 100 mètres et atteindra la base du gisement. Le programme de forage vise à confirmer les teneurs déjà établies dans la partie supérieure des résidus tout en interceptant des résidus à teneur plus élevée prévus dans les sections plus profondes du gisement. Le programme d'échantillonnage et de dosage comprend un programme d'assurance de la qualité et de contrôle de la qualité qui comprend l'insertion de « blancs », d'étalons, d'échantillons en double, de duplicata de pulpe et de rejets grossiers, ainsi qu'une sélection d'échantillons de pulpes qui seront tous envoyés à un laboratoire indépendant. Après avoir terminé le programme d'échantillonnage et de dosage et les études minéralogiques, des composites seront générés pour entreprendre des études métallurgiques détaillées.

Le retraitement des résidus de Quiulacocha et le stockage responsable des résidus dans une installation moderne approuvée font partie d'une solution intégrale visant à assainir le complexe minier de Cerro de Pasco tout en rétablissant l'activité économique.

Information technique

Shane Whitty, CGeol et V.P. de l'exploration et des services techniques pour le CDPR, a revu et approuvé les informations scientifiques et techniques concernant les informations techniques contenues dans ce communiqué de presse. M. Whitty est une personne qualifiée au sens du Règlement 43-101.

À propos de l'émission

Tout titre émis dans le cadre de l'émission sera assujetti à une période de retenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables, qui expirera quatre mois plus un jour à compter de la date de clôture de l'émission.

La Société n'a pas retenu les services d'un agent pour l'aider à effectuer l'émission. Toutefois, la Société peut payer des commissions d'intermédiaire relativement à certaines souscriptions.

La clôture de l'émission est assujettie à un certain nombre de conditions, y compris la réception de toutes les approbations d'entreprise et d'organismes de réglementation nécessaires, y compris l'approbation de la Bourse des valeurs canadiennes.

À propos de Ressources Cerro de Pasco

Ressources Cerro de Pasco inc. est une entreprise de gestion des ressources qui met l'accent sur l'application de la technologie la plus récente pour la production de métaux de base par le traitement et le retraitement de toutes les ressources matérielles et les décharges et de tous les résidus et les déchets miniers à Cerro de Pasco, au Pérou. Notre ambition est d'assurer la prospérité économique à long terme. Notre ambition est de restaurer la durabilité à long terme de l'activité minière dans la région de Cerro de Pasco, en harmonie avec une population locale saine et motivée. Notre équipe met à contribution une expérience directe et des idées qui reposent sur des solutions innovantes et une approche holistique, visant à créer de nombreuses possibilités dans une économie circulaire.

Déclarations prospectives et exclusion de responsabilité

Certaines informations contenues dans le présent communiqué peuvent constituer une « information prospective » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées à l'aide d'une terminologie prospective, telle que « planifie », « vise », « s'attends à », « projette », « à l'intention », « anticipe », « estime », « pourraient », « devraient », « probable », ou des variantes de ces mots et expressions ou déclarations spécifiant que certains actes, événements ou résultats « pourraient », « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints » ou autres expressions similaires. Les énoncés prospectifs, incluant les projections de la direction de CDPR à l'égard de la réalisation de la Transaction ainsi que les opportunités d'expansion et de croissance des opérations de CDPR, sont basés sur les estimations de CDPR et sont sujets à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité, le rendement ou les réalisations de CDPR soient considérablement différents de ceux exprimés de façon explicite ou implicite par de telles déclarations prospectives ou informations prospectives. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des facteurs commerciaux et économiques et à des incertitudes, ainsi qu'à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ces énoncés prospectifs, y compris les hypothèses pertinentes et les facteurs de risque énoncés dans les documents publics de CDPR, sont disponibles sur SEDAR à www.sedar.com. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives et aux informations prospectives. Bien que CDPR estime que les hypothèses et les facteurs utilisés dans la préparation des énoncés prospectifs sont raisonnables, et l'on ne devrait pas se fier indûment à ces déclarations, sauf si une loi applicable l'exige, CDPR décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser l'une ou l'autre de ces déclarations ou informations prospectives, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.

Renseignements: Guy Goulet, président et chef de la direction, Téléphone : 1 579 476-7000, Cellulaire : 1 514 294-7000, [email protected]

