MONTRÉAL, le 1er févr. 2022 /CNW Telbec/ - Ressources Cerro de Pasco Inc. (CSE : CDPR) (OTCMKTS : GPPRF) (Frankfurt : N8HP) (« CDPR » ou la « Société ») a le regret d'annoncer qu'elle a été informée par son entrepreneur minier qu'un décès est survenu lors des activités de préparation et de développement souterrain à la mine Santander au Pérou.

Le 31 janvier 2022, un accident mortel a coûté la vie à un mineur travaillant pour l'entrepreneur minier de la Société dans la zone sud de la mine Magistral. Dès la connaissance de cet accident tragique, toutes les activités minières à Santander ont été immédiatement suspendues et les autorités ont été informées.

La haute direction de l'exploitation est sur place et travaille avec les autorités gouvernementales et l'entrepreneur pour mener une enquête approfondie sur l'accident.

La Société travaille également en étroite collaboration avec son sous-traitant pour s'assurer que la famille de la personne décédée reçoive tout le soutien possible. En outre, nos employés et les travailleurs sur le site bénéficient d'un soutien psychologique.

« Nous sommes tous très attristés par cet accident tragique qui a entraîné la mort d'un mineur et nous présentons nos sincères condoléances à la famille, aux amis et aux collègues », a déclaré Guy Goulet, chef de la direction de Ressources Cerro de Pasco. La sécurité a toujours figuré au sommet de nos priorités et nous veillerons à ce que cet accident fasse l'objet d'une enquête approfondie. »

À propos de Ressources Cerro de Pasco

Ressources Cerro de Pasco est une société de gestion des ressources, fondée en 2012 dans le but initial de développer la concession minière El Metalurgista comprenant des résidus et des stocks de minéraux extraits de la mine à ciel ouvert de Cerro de Pasco, dans le centre du Pérou. La force stratégique de la Société réside dans la grande expérience de notre équipe et dans notre connaissance des opportunités et des défis de Cerro De Pasco et dans ses environs. La Société est fondée sur des objectifs précis, afin d'engendrer une durabilité économique à long terme et des bénéfices pour la population locale, d'un point de vue économique, social et sanitaire. L'approche de l'entreprise à El Metalurgista implique le retraitement et l'assainissement environnemental des déchets miniers et la création de nombreuses opportunités dans une économie circulaire.

Énoncés prospectifs et exclusion de responsabilité

Certaines informations contenues dans le présent document peuvent constituer une « information prospective » ou des « énoncés prospectifs » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En général, les informations prospectives peuvent être identifiées par des mots comme « pro forma », « planifie », « s'attend », « peut », « devrait », « pourrait », « pourra », « budget », « prévu », « estime », « prévoit », « a l'intention », « anticipe », « croit », ou des variations de ces mots ou phrases, y compris les variations négatives, qui font référence à certaines mesures, certains événements ou certains résultats qui peuvent être prises, se produire ou être réalisés. De tels énoncés prospectifs comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient considérablement différents de ceux qui sont exprimés ou qui sont implicites dans ces énoncés prospectifs ou ces informations prospectives. De tels facteurs comprennent, entre autres, les risques liés à l'exploration, à la mise en valeur et aux activités minières; l'incidence d'événements macroéconomiques ainsi que l'impact de la pandémie de COVID-19; et tout effet défavorable important sur les activités, les propriétés et les actifs de la Société. Rien ne garantit que ces énoncés se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces énoncés. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux énoncés prospectifs et aux informations prospectives. La Société ne mettra pas à jour les énoncés prospectifs ni les informations prospectives inclus aux présentes, à moins que les lois su les valeurs mobilières applicables ne l'exigent.

