MONTRÉAL, le 15 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Ressources Cerro de Pasco inc. (CSE : CDPR) (Francfort : N8HP) (« CDPR », ou la « Société ») est heureuse d'annoncer que CDPR et le professeur Bernhard Dold ont constitué une société allemande, H2-SPHERE GmbH (« H2-SPHERE »), pour développer la conversion à grande échelle de déchets minéraux en hydrogène vert et autres composants précieux de grande valeur]. Suivant sa constitution, CDPR détient 80 % du capital-actions de H2-SPHERE et s'engage à financer les activités de développement futures dirigées par le professeur Dold.

Dans le cadre de l'engagement continu de la Société de retraiter et d'assainir de façon permanente les vastes dépôts de déchets minéraux stockés au cours d'un siècle d'exploitation minière à Cerro de Pasco, CDPR financera H2-SPHERE pour développer une technique industrielle de production d'hydrogène vert à partir de la pyrite dans sa concession El Metalurgista à Cerro de Pasco. Ce programme permettra à CDPR de créer une valeur ajoutée significative et, parallèlement, d'éliminer définitivement l'un des problèmes les plus critiques de l'exploitation des métaux, celui du drainage minier acide (DMA).

La pyrite, lorsqu'elle entre en contact avec l'oxygène et l'eau, produit des conditions acides, en raison de la formation d'acide sulfurique dans une réaction exothermique. En accélérant ce processus naturel dans le cadre d'un processus industriel contrôlé, il est possible de produire de l'hydrogène vert en plus d'autres sous-produits de grande valeur et d'éviter une pollution environnementale non contrôlée. Contrairement aux autres techniques de production d'hydrogène (c.-à-d. bleu, gris, brun), qui entraînent des émissions élevées de CO2, l'hydrogène vert utilise uniquement des sources d'énergie sans carbone. L'utilisation de l'hydrogène vert dans les industries qui consomment un niveau particulièrement élevé d'énergie, comme l'acier, l'aluminium, le ciment, les transports lourds et l'exploitation minière, est considérée comme l'élément clé pour créer une révolution industrielle sans carbone afin d'atténuer les effets du changement climatique induit par l'homme. C'est pourquoi les grands conglomérats industriels d'Europe et du monde entier se préparent à cette transition, en annonçant des investissements majeurs au cours des prochaines décennies.

Prof Dr Bernhard Dold déclare : « Notre vision combinée à ce projet consiste à ajouter une pièce au puzzle du futur mix énergétique tout en éliminant la pollution environnementale et en atténuant le changement climatique, en accord avec la vision des Nations Unies d'un monde sans déchet. Il s'agira d'un pas en avant vers l'efficacité des ressources pour une révolution industrielle verte durable. »

Guy Goulet, chef de la direction : « Il s'agit d'un projet passionnant pour CDPR. Nous restons fidèles à notre vision, qui consiste à faire de Cerro de Pasco, non plus un cas emblématique de dévastation environnementale, mais une vitrine de l'exploitation minière verte, avec d'énormes avantages économiques et sociaux ».

