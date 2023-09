MONTRÉAL, le 8 sept. 2023 /CNW/ - Ressources Cerro de Pasco Inc. (CSE : CDPR) (OTCPK : GPPRF) (FRA: N8HP) (« CDPR » ou la « Société ») annonce l'octroi de 4 900 000 options aux administrateurs, dirigeants, employés et consultants de la Société. Ces options sont attribuées aux termes du régime d'options d'achat d'actions de CDPR. Toutes les options sont acquises à leur date d'attribution et chaque option permet à son détenteur d'acheter une action ordinaire de la Société au prix de 0,20 $ pour des périodes de deux à cinq ans à compter du 5 septembre 2023

À propos de Ressources Cerro de Pasco Inc.

Cerro de Pasco Resources Inc. (CDPR) est une société minière et de gestion des ressources, dont l'objectif est de devenir le prochain producteur intermédiaire de métaux de base au Pérou. CDPR est actuellement active dans l'exploitation minière, le développement et l'exploration de sa mine Santander de 6 000 hectares, détenue en propriété exclusive, dans le très prometteur corridor Antamina-Yauricocha Skarn, situé à 215 km de Lima. CDPR se concentre également sur le développement de son principal actif détenu à 100%, la concession minière El Metalurgista comprenant des résidus miniers et des stocks extraits de la mine à ciel ouvert Cerro de Pasco au centre du Pérou. L'approche de la Société à El Metalurgista implique le retraitement et l'assainissement environnemental des déchets miniers et la création de nombreuses opportunités dans une économie circulaire. CDPR est fondée sur des objectifs clairs, pour créer une durabilité économique à long terme et des avantages pour la population locale, des points de vue économique, social et sanitaire.

Énoncés prospectifs et exclusion de responsabilité

Certaines informations contenues dans le présent document peuvent constituer une « information prospective » ou des « énoncés prospectifs » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En général, les informations prospectives peuvent être identifiées par des mots comme « pro forma », « planifie », « s'attend », « peut », « devrait », « pourrait », « pourra », « budget », « prévu », « estime », « prévoit », « a l'intention », « anticipe », « croit », ou des variations de ces mots ou phrases, y compris les variations négatives, qui font référence à certaines mesures, certains événements ou certains résultats qui peuvent être prises, se produire ou être réalisés. De tels énoncés prospectifs, qui concernent notamment les activités et l'expansion et la croissance des opérations de CDPR, sont basées sur les estimations de CDPR et sont soumises à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peut faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité, les performances ou les réalisations de CDPR soient sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs ou ces informations prospectives

Les énoncés prospectifs sont assujettis à des facteurs et incertitudes commerciaux et économiques et à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces énoncés prospectifs, y compris les hypothèses pertinentes et les facteurs de risque énoncés dans les documents publics de CDPR, disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedarplus.com. Rien ne garantit que ces énoncés s'avèreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces énoncés. Bien que CDPR estime que les hypothèses et les facteurs utilisés dans la préparation des énoncés prospectifs sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces énoncés et informations prospectives. La Société ne mettra pas à jour les énoncés prospectifs ni les informations prospectives inclus aux présentes, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'exigent.

SOURCE Cerro de Pasco Resources Inc.

Renseignements: Ressources Cerro de Pasco Inc., Guy Goulet, chef de la direction, Tél. : 514-294-7000, Courriel : [email protected]