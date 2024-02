Ressourcerie Lévis rejoint la grande famille de Renaissance

Une mission environnementale et sociale consolidée pour la communauté lévisienne

LÉVIS, QC, le 13 févr. 2024 /CNW/ - Afin d'assurer la pérennité des services et des emplois sur le territoire de Lévis, Ressourcerie Lévis annonce aujourd'hui qu'elle rejoint la grande famille de Renaissance. Ressourcerie Lévis est un organisme de récupération et de revalorisation des surplus domestiques qui œuvre au sein de la population lévisienne depuis plus de 20 ans. Ce mariage d'amour et de raison entre ces deux organisations se fera en étroite collaboration avec les parties prenantes locales de Lévis afin d'assurer une transition fluide et bénéfique pour la communauté.

« Depuis la pandémie, tout l'écosystème dans lequel Ressourcerie Lévis évolue a été bousculé. Les défis auxquels nous faisons face sont de plusieurs ordres, notamment financiers. Nous avons approché Renaissance afin de leur proposer de joindre leurs rangs, et assurer la poursuite de notre mission au sein de notre communauté », note Ruth Fillion, directrice générale de la Ressourcerie Lévis. « Cette prise en charge est la solution pour assurer la pérennité de notre organisation, des emplois et nous permettra de prolonger et d'augmenter notre impact positif, sous le soutien de Renaissance. »

« Notre arrivée à Lévis marque une étape clé de notre histoire », souligne Éric St-Arnaud, directeur général de Renaissance. « Lorsque nous avons été sollicités par Ressourcerie Lévis, il était tout naturel pour nous de répondre à l'appel, puisque nous partageons des valeurs et des missions sociales et environnementales similaires ». En outre, il s'agit d'une occasion précieuse de sauvegarder des emplois et d'augmenter la portée de notre engagement social au Québec.

Une 20e friperie pour Renaissance, de nombreuses retombées positives pour la communauté

Cette arrivée à Lévis marque la 20e friperie de Renaissance qui jouit déjà d'un réseau fort de partenaires locaux dans la Capitale-Nationale, comme Réno-Jouets et Recyclage-Vanier.

Renaissance, acteur important dans la gestion des matières résiduelles, nourrit de grandes ambitions pour Lévis. En effet, l'organisme espère détourner près de 3 000 tonnes de biens divers et de vêtements des sites d'enfouissement de Lévis sur un horizon de trois ans. Ce projet ambitieux de détournement des déchets témoigne de l'engagement à long terme de Renaissance envers Lévis et sa population.

Cette collaboration entre Ressourcerie Lévis et Renaissance s'inscrit dans la stratégie d'expansion de Renaissance, qui favorise la coopération entre les organismes. Cette entente permettra non seulement de sauvegarder, mais de faire grandir les missions des deux organisations, renforçant ainsi leur impact positif sur la communauté et sur l'environnement.

La date de la prise en charge vous sera communiquée quand elle entrera en vigueur. Le magasin Ressourcerie de Lévis sera ensuite converti en friperie Renaissance dans les six mois.

À propos de Renaissance

Créée en 1994 à Montréal, Renaissance est une organisation québécoise à but non lucratif qui a pour mission de faciliter l'insertion socioprofessionnelle de personnes éprouvant de la difficulté à intégrer le marché du travail, tout en suscitant l'engagement de chacun à poser des gestes pour préserver l'environnement. Depuis ses débuts, Renaissance a ainsi redonné espoir et dignité à plus de 8 900 personnes. À Renaissance, les articles usagés sont récupérés, les personnes sont réinsérées et les dons sont réinvestis dans la communauté. Cette triple finalité donne tout son sens à l'action de l'organisation et fait de Renaissance un modèle de développement durable. Pour plus d'information, visitez www.renaissancequebec.ca

À propos de Ressourcerie Lévis

La Ressourcerie Lévis est un organisme sans but lucratif qui a été créé au tournant des années 2000, grâce à la mobilisation d'intervenants sociaux et d'acteurs municipaux. De 2003 à 2015, la Ressourcerie Lévis a opéré sous le nom de « Ô Génie Bleu! » avant de prendre le nom de Ressourcerie Lévis pour profiter de la reconnaissance croissante du terme « Ressourcerie » au Québec. Depuis 20 ans, l'organisme réalise trois rôles dans la société lévisienne : offrir des biens modiques à la population, effectuer de la réinsertion à l'emploi et éviter l'enfouissement de biens et meubles en favorisant leur réutilisation pour les citoyens de Lévis.

L'ensemble de ces efforts sont faits pour rendre service à la population lévisienne, que ce soit pour l'environnement, par la récupération de dons, pour l'économie, par la réinsertion à l'emploi de profils atypiques, et par une mission sociale grâce à l'offre de biens à prix modiques. Pour plus d'information, visitez https://ressourcerielevis.com/

Renseignements: Renseignements et demandes d'entrevues : Adrienne York, 514 581-0355 | [email protected]