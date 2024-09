Responsabilités parlementaires - Changement de certains dossiers pour les députés du Parti Québécois

Paul St-Pierre Plamondon Chef et député de Camille-Laurin Économie et Innovation Finances

Administration gouvernementale et Conseil du trésor Relations canadiennes et Francophonie canadienne Condition féminine Ajouts : Immigration et Intégration

Pascal Bérubé

Député de Matane-Matapédia Éducation et enseignement supérieur Langue française

Culture et Communications

Francisation Laïcité Développement économique régional Agriculture et alimentation Tourisme

Sport, Loisir et Plein air Jeunesse Institutions démocratiques

Accès à l'information et Protection des renseignements personnels Ressources naturelles et de forêts Ajouts : - Faune et Parcs - Commission spéciale sur les enjeux reliés aux impacts des écrans et des réseaux sociaux sur la santé et le développement des jeunes.

Joël Arseneau Député des Îles-de-la-Madeleine Santé, services sociaux, soins à domicile Ainés Famille et CPE Environnement, Lutte contre les changements climatiques,

Pêcheries Affaires municipales

Habitation

Transports et Mobilité durable Cybersécurité et Numérique

Bureau de l'Assemblée nationale