Ils sont toujours menacés de persécution en raison de leurs dreadlocks et du ganja

KINGSTON, Jamaïque, 7 septembre 2021 /CNW/ - RESPECT RASTAFARI lance un mouvement international pour faire valoir les droits de la communauté rastafari en réponse à la persécution continue dont ils souffrent en raison de leurs dreadlocks et du ganja. Pour révéler l'ampleur de l'injustice, RESPECT RASTAFARI tiendra une conférence de presse le 8 septembre à la Kaya Herb House à Kingston, de 10 h à midi, heure de la Jamaïque.

L'objectif est de permettre à la grande famille des rastafaris de reconnaître et faire valoir leurs droits, de travailler avec les autorités sur des changements aux lois et à leur application, ainsi que de contribuer à l'éradication des mentalités coloniales. Compte tenu des événements récents en Jamaïque, notamment l'arrestation de rastafaris pour possession de ganja sacramentel, ou la coupe forcée des dreadlocks, symbole d'alliance spirituelle, d'une jeune femme rastafari et d'un vieillard malade sans aucune reconnaissance de violation des droits par quelque autorité que ce soit, la famille internationale des rastafaris entreprend une action coordonnée.

Le groupe présentera des pétitions et 10 demandes, ainsi que des milliers de signatures recueillies à l'échelle internationale. On demande principalement la restauration du Conseil consultatif rastafari au ministère de la Justice de la Jamaïque, comme l'exige la modification de 2015 à la Loi sur les drogues dangereuses, qui a légalisé le ganja sacramentel pour les rastafaris. De plus, la demande vise à élargir le mandat du conseil consultatif afin qu'il tienne tous les ministères responsables des questions liées au rastafari. Sister Goldi, l'une des organisatrices du groupe, a déclaré : « Le rastafari ne tolérera plus que le gouvernement utilise son image et son mode de vie pour vendre la Jamaïque tout en commettant des abus incontrôlés et illégaux. »

À terme, RESPECT RASTAFARI vise à accroître la pression internationale pour faire en sorte que le gouvernement jamaïcain soit tenu responsable du harcèlement et des mauvais traitements récents et continus auxquels est confrontée la communauté rastafari en Jamaïque en ce qui a trait aux multiples violations des droits constitutionnels, de la personne et des autochtones, en plus de s'y attaquer. « Le rastafari est le fondement de l'industrie du ganja en Jamaïque, mais c'est maintenant la pierre rejetée par le bâtisseur. Sans droits, il ne peut y avoir de paix », affirme Ras Iyah V, un aîné rastafari et défenseur de longue date du ganja qui participe aussi à l'organisation du groupe.

TOUS LES MÉDIAS SONT INVITÉS À ASSISTER EN DIRECT À LA CONFÉRENCE À L'ADRESSE WWW.IRESPECTRASTAFARI.COM

De plus amples renseignements sur les enjeux se trouvent dans la lettre au premier ministre et la pétition sur le site Web de la campagne.

