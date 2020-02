Resorts World Las Vegas et Hilton s'associent pour lancer un nouveau complexe touristique multimarque à Las Vegas

Le partenariat vise à intégrer les marques Hilton Hotels & Resorts, LXR Hotels & Resorts et Conrad Hotels & Resorts au programme de fidélisation Hilton Honors pour créer une expérience de villégiature intégrée d'une valeur de 4,3 milliards $ US

LAS VEGAS, 20 février 2020 /CNW/ - Resorts World Las Vegas et Hilton (NYSE : HLT) s'associent afin de rassembler trois des plus grandes marques de Hilton pour la première fois par l'entremise du complexe hôtelier intégré de 4,3 milliards $ US, en cours d'aménagement, qui ouvrira ses portes à l'été 2021. Le partenariat marque la plus vaste entente multimarque de Hilton de toute son histoire. Il intégrera trois des marques phares de Hilton, soit Hilton Hotels & Resorts, LXR et Conrad, à Resorts World Las Vegas. Le complexe de 3 500 chambres fera aussi partie de Hilton Honors, le programme de fidélisation primé destiné à la clientèle qui touche chacune des 18 marques de Hilton. Il procure aux membres des avantages directs et instantanés réservés à la clientèle, dont des options souples de paiement, des rabais exclusifs, une clé numérique et plus encore.

« Comme nous nous sommes engagés à redéfinir les normes à Las Vegas en matière de luxe hôtelier, il était tout naturel pour nous de nous associer à Hilton, un chef de file international de l'industrie hôtelière », affirme Scott Sibella, président de Resorts World Las Vegas. « Hilton est synonyme de premier rang dans le secteur de l'hôtellerie et incarne les valeurs qui s'alignent sur la priorité de Resorts World, laquelle vise à offrir aux clients une expérience incomparable au sein du marché de Las Vegas. »

« Notre partenariat stratégique avec Resorts World Las Vegas met en évidence l'engagement de Hilton à élargir son empreinte et son portefeuille de propriétés exceptionnelles », déclare Ian Carter, président du développement mondial, de l'architecture, de la conception et de la construction à Hilton. « Il s'agit de la plus vaste entente multimarque de l'histoire de notre société, et nous sommes ravis de travailler avec nos nouveaux partenaires pour créer une expérience hôtelière distincte dans un endroit imbattable pour nos clients futurs et les membres de Hilton Honors. »

Avec cette initiative multimarque, Resorts World et Hilton ramènent ensemble l'essence du Las Vegas Hilton, qui était à une époque le plus grand hôtel de la planète et évoquait le jeu, les congrès et le divertissement à Las Vegas. Alors que la marque Hilton Hotels & Resorts refait surface sur la « Strip », le Las Vegas Hilton at Resorts World agglomérera les décennies d'expertise de la marque au sein de l'industrie avec le service élevé et les traditions consacrées de Resorts World. LXR, la plus récente marque de luxe de Hilton est aussi de la partie, offrant des propriétés indépendantes et inégalées, de même que Conrad, la marque de luxe moderne de Hilton qui est axée sur le design.

Les clients pourront accéder aux installations de premier ordre du complexe hôtelier, dont une salle de spectacle ultramoderne de 5 000 places pouvant être mises à niveau pour accueillir des résidences d'artistes prolifiques et des événements d'entreprise; une aire de réunion et de congrès de 32 500 mètres carrés; un complexe de natation de 20 400 mètres carrés offrant sept expériences uniques en matière de piscine; un spa et un centre de conditionnement physique; un vaste éventail de concepts d'aliments et de boissons simples et gastronomiques; et plus encore.

D'autres détails à propos du projet seront annoncés dans les mois qui viennent.

À PROPOS DE RESORTS WORLD LAS VEGAS

Resorts World Las Vegas est actuellement développé par Genting Berhad, qui a été inscrite comme société ouverte par la Nevada Gaming Commission. Resorts World Las Vegas compte des complexes hôteliers intégrés affiliés dans les Amériques, en Malaisie, à Singapour, au Royaume-Uni et dans les Bahamas. L'aménagement du Resorts World Las Vegas, l'un des plus vastes sites de construction hôtelière des États-Unis, progresse sûrement. Environ 2 200 travailleurs de la construction s'affairent chaque jour sur le chantier de 3,6 hectares. Le complexe touristique sera à la fois innovant, inclusif et axé sur la technologie, ce qui servira d'assise pour assurer harmonie, loyauté, luxe et service de haut niveau. Mariant les traditions de Resorts World à la structure de Las Vegas, le complexe hôtelier avec casino offrant 3 500 chambres présentera au marché de cette ville l'hébergement sous un angle nouveau et audacieux grâce à de nouvelles expériences enlevantes, une culture unique en son genre et un service à la clientèle harmonieux. Pour obtenir plus d'information, visitez le www.rwlasvegas.com ou rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram.

À PROPOS DE GENTING GROUP

Genting Group regroupe Genting Berhad (KLSE : GENTING), la société de portefeuille, et ses sociétés inscrites en bourse, soient Genting Malaysia Berhad (KLSE : GENM), Genting Plantations Berhad (KLSE : GENP) et Genting Singapore Limited (SGX : G13). Genting Group emploie collectivement environ 56 000 personnes et mène ses activités dans les domaines des loisirs et de l'hébergement, les plantations d'huile de palme, la production d'énergie, le secteur pétrolier et gazier, l'aménagement immobilier, les sciences de la vie et les biotechnologies. Il est actif partout sur le globe, notamment en Malaisie, à Singapour, en Indonésie, en Inde, en Chine, aux États-Unis, dans les Bahamas et au Royaume-Uni. Genting Group est un chef de file dans les secteurs mondiaux du jeu et de l'hébergement. Fondé en 1965, Genting Group cumule plus de 50 ans d'expérience dans l'aménagement et l'exploitation de complexes hôteliers au cœur de destinations dans les Amériques, en Malaisie, à Singapour, au Royaume-Uni et dans les Bahamas. Il offre une expérience de villégiature inégalée et de célèbres attractions de divertissement à plus de 50 millions de visiteurs par année. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le www.genting.com.

À propos de Hilton

Hilton (NYSE : HLT) est une société hôtelière de premier plan mondial disposant d'un portefeuille de 18 marques de renommée internationale qui regroupe plus de 6 100 propriétés comptant plus de 971 000 chambres réparties dans 119 pays et territoires. Déterminée à remplir sa mission visant à être la société la plus accueillante du monde, Hilton a ouvert ses portes à plus de 3 milliards de clients pendant ses 100 ans d'histoire, terminant parmi les premières sur la liste des meilleurs milieux de travail de 2019 (World's Best Workplaces). Elle a été nommée chef de file mondiale de l'industrie en 2019 (Global Industry Leader) par les Dow Jones Sustainability Indices. Par l'entremise de Hilton Honors, le programme primé de fidélisation de la clientèle, plus de 103 millions de membres qui effectuent leurs réservations directement auprès de Hilton peuvent accumuler des points pour profiter de séjours à l'hôtel et vivre des expériences que l'argent ne peut acheter. Ils ont aussi droit à des avantages instantanés, dont l'inscription numérique avec choix de chambre, une clé numérique et une salle connectée. Visitez le newsroom.hilton.com pour obtenir plus d'information et rejoignez Hilton sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram et YouTube.

À propos de LXR Hotels & Resorts

LXR Hotels & Resorts est la marque de collection luxe de Hilton, chaque emplacement offrant une expérience de voyage singulière qui découle de l'endroit, de l'histoire et de la tradition. Située dans les destinations les plus attrayantes du monde, LXR Hotels & Resorts vous permet de vivre des expériences profondes de voyage. Nous avons relié de luxueuses propriétés légendaires à un réseau d'hôtels qui se démarquent par un engagement inégalé envers le luxe et l'attention personnalisée, mais aussi envers des expériences localement immersives destinées à leur clientèle. LXR Hotels & Resorts fait partie de Hilton, une société hôtelière de premier plan mondial, et chaque propriété bénéficie de la force de Hilton Enterprise et de son programme primé Hilton Honors. Visitez le www.lxrhotels.com pour en savoir plus.

À propos de Conrad Hotels & Resorts

Couvrant cinq continents avec près de 40 propriétés, Conrad Hotels & Resorts a établi un lien harmonieux entre le design contemporain, l'innovation de premier plan et l'art choisi avec soin pour éveiller l'esprit entrepreneurial du voyageur branché sur le monde. Conrad est un endroit où les clients peuvent faire l'expérience du service et du style comme bon leur semble, tout en étant en lien avec les cultures locales et mondiales. Connectez-vous à Conrad en effectuant une réservation à l'adresse www.conradhotels.com ou par l'entremise de l'application mobile Hilton Honors. Apprenez-en plus à propos de la marque en visitant le newsroom.hilton.com/conradhotels et en suivant celle-ci sur Facebook, Instagram et Twitter.

À propos de Hilton Hotels & Resorts

Hilton Hotels & Resorts a établi le point de référence en matière d'hébergement partout dans le monde, offrant de nouveaux produits et services innovants pour répondre aux besoins changeants des clients. Hilton Hotels & Resorts compte 584 hôtels répartis sur six continents. Ses propriétés sont situées au cœur des destinations les plus prisées du monde au grand bonheur des clients qui ont compris que l'endroit de leur séjour est important. Les membres Hilton Honors qui réservent directement depuis les canaux privilégiés de Hilton ont accès à des avantages instantanés. Plongez dans l'aventure en visitant le www.hiltonhotels.com et apprenez-en plus en consultant le newsroom.hilton.com/hhr et en suivant Hilton Hotels & Resorts depuis Facebook, Twitter et Instagram.

