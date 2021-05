Résolution unanime de la CSQ - Le Principe de Joyce obtient un autre appui

WENDAKE, QC, le 14 mai 2021 /CNW Telbec/ - Alors que s'entament les audiences de la Commission d'enquête sur les circonstances autour de la mort tragique, sous une pluie d'insultes racistes, de Joyce Echaquan, la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), lors de son conseil général tenu le 13 mai 2021, a voté à l'unanimité une résolution qui appuie, sans réserve, le Principe de Joyce.

« Il n'y a pas de hasard. La CSQ a posé un geste à la hauteur des attentes de nos communautés, principalement celles qui ont été directement touchées par les événements qui ont précédé et suivi la mort tragique de notre sœur Joyce. Les Premières Nations sont reconnaissantes envers celles et ceux qui ont la conviction que le système doit être réformé pour être plus respectueux envers les Premières Nations », a déclaré le chef de l'APNQL, Ghislain Picard, qui a présenté aux membres du conseil général le Plan d'action de l'APNQL contre le racisme et la discrimination.

Après le Collège des médecins, c'est au tour de la CSQ de se prononcer en faveur de changements majeurs dans la façon dont les services de santé sont dispensés lorsqu'il s'agit des membres des Premières Nations. Le Principe de Joyce propose des mesures pour garantir aux Premières Nations l'accès à des services qui assureront leur mieux-être physique, mental et spirituel.

« Je suis particulièrement reconnaissant envers la présidente de la CSQ, Mme Sonia Éthier, pour sa sensibilité, son humanisme et son courage qui devraient servir d'exemple. C'est certainement un geste senti alors qu'elle a fait savoir qu'elle quittera la présidence dans les prochaines semaines », a conclu le chef de l'APNQL.

