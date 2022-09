MONTRÉAL, le 21 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Produits forestiers Résolu Inc. (« Résolu » ou la « Société ») (NYSE : RFP) (TSX : RFP) tiendra une assemblée extraordinaire virtuelle des actionnaires le lundi 31 octobre 2022 à 10 h (heure de l'Est) aux fins suivantes :

Examiner une proposition d'adopter la convention et plan de fusion portant la date du 5 juillet 2022 et voter à son égard (dans sa version éventuellement modifiée ou complétée de nouveau, la « convention de fusion »), intervenue entre la Société, Domtar Corporation, une société du Delaware (la « société mère » ou « Domtar »), Terra Acquisition Sub Inc., une société du Delaware et une filiale en propriété exclusive de Domtar (la « filiale visée par la fusion »), Karta Halten B.V ., une société à responsabilité limitée fermée constituée sous le régime des lois des Pays-Bas (« Karta Halten ») et Paper Excellence B.V., une société à responsabilité limitée fermée constituée sous le régime des lois des Pays-Bas (avec Domtar et Karta Halten , les « parties mères »), suivant laquelle la filiale visée par la fusion fusionnera avec la Société et sera absorbée par celle-ci (la « fusion »), la Société devenant par suite de la fusion une filiale en propriété exclusive de Domtar;



Examiner une proposition visant à approuver, par un vote consultatif non contraignant, la rémunération qui pourrait être payée ou devenir payable aux hauts dirigeants visés de la Société et qui a été établie en fonction de la fusion ou qui s'y rapporte, et voter à l'égard de cette proposition.

Les actionnaires pourront participer à l'assemblée extraordinaire en ligne au https://web.lumiagm.com/295854943, où ils pourront écouter en direct, soumettre leurs questions et exercer les droits de vote se rattachant à leurs actions. La Société répondra aux questions pertinentes dès que possible après l'assemblée dans la mesure où elles se rapportent aux points à l'ordre du jour. Un numéro de contrôle de 11, 12 ou 16 chiffres (figurant sur chaque avis de disponibilité sur Internet et formulaire de procuration transmis à l'actionnaire) sera requis pour se joindre à l'assemblée virtuelle, ainsi que le mot de passe suivant : resolute2022.

Les porteurs inscrits d'actions ordinaires de Résolu à la fermeture des bureaux le 19 septembre 2022, date de clôture des registres aux fins de l'assemblée extraordinaire, pourront exercer les droits de vote rattachés à leurs actions.

Produits forestiers Résolu en bref

Produits forestiers Résolu est un chef de file mondial de l'industrie des produits forestiers offrant une grande variété de produits, notamment de la pâte commerciale, du papier tissu, des produits du bois et des papiers, qu'elle commercialise dans plus de 60 pays. La Société possède ou exploite quelque 40 installations ainsi que des actifs de production d'électricité aux États-Unis et au Canada. La totalité des terrains forestiers sous la gestion de Résolu ont été certifiés conformes, par des experts indépendants, à des normes d'aménagement forestier durable reconnues mondialement. Les actions de Produits forestiers Résolu se négocient sous le symbole RFP à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto.

Résolu a reçu des prix de reconnaissance, à l'échelle régionale, nord-américaine et mondiale, pour son leadership en matière de responsabilité sociale et de développement durable ainsi que pour ses pratiques commerciales. Vous trouverez un complément d'information sur www.pfresolu.com.

